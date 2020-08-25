爱奇艺成立海南超级爱豆文化传媒公司 注册资本3000万

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爱奇艺成立海南超级爱豆文化传媒公司 注册资本3000万

2020-08-25 14:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息：天眼查APP显示， 8 月 24 日，海南超级爱豆文化传媒有限公司成立，注册地址为海南省海口市美兰区，法定代表人为王婧，注册资本 3000 万，公司经营范围包括演出经纪;营业性演出;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送等。

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据悉，该公司共两大股东，分别为上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司，其中上海众源网络有限公司由爱奇艺创始人、CEO龚宇全资控股。

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