爱奇艺成立海南超级爱豆文化传媒公司 注册资本3000万

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息：天眼查APP显示， 8 月 24 日，海南超级爱豆文化传媒有限公司成立，注册地址为海南省海口市美兰区，法定代表人为王婧，注册资本 3000 万，公司经营范围包括演出经纪;营业性演出;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送等。
据悉，该公司共两大股东，分别为上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司，其中上海众源网络有限公司由爱奇艺创始人、CEO龚宇全资控股。
站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息：天眼查APP显示， 8 月 24 日，海南超级爱豆文化传媒有限公司成立，注册地址为海南省海口市美兰区，法定代表人为王婧，注册资本 3000 万，公司经营范围包括演出经纪;营业性演出;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送等。
据悉，该公司共两大股东，分别为上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司，其中上海众源网络有限公司由爱奇艺创始人、CEO龚宇全资控股。
今日，针对“因违法违规被处罚”的报道，优酷爱奇艺优酷方面表示，向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。爱奇艺回应称，积极配合市文化执法总队的调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响深表抱歉。未来爱奇艺一定持续加强自查，深入整治，营造风清气正的网络环境。
近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视频网站进行专项整治，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”、“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为6起，做出行政处罚6件，两家平台分别被处以罚款9万元。对此，优酷方面向媒体回应称，“我们向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。”爱奇艺方面回应称，积极配合相关调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响?
财报发布后，爱奇艺创始人兼CEO龚宇在电话会议上称，因为竞争的原因，爱奇艺会员一直没有办法提价。本来今年要认真研究的，但是碰见了疫情，所以这件事儿又暂缓了一下，当然这个价钱还是太低了。相比提供给用户非常丰富、优质的内容，这个价钱实在太低了。
日前，北京市文化执法部门通报了优酷、爱奇艺的违法违规行为，并作出相应的行政处罚。据全国扫黄打非办公室官方微博消息，近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视
7月28日晚上，爱奇艺尖叫之夜官方微博发布声明，宣布原定于 7 月 31 日举行的爱奇艺尖叫之夜长隆站将会取消，官方表示已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
昨日晚间，爱奇艺尖叫之夜官方发布声明表示，综合目前公共卫生安全管控要求，原定于 7 月 31 日至 8 月 15 日举办的爱奇艺尖叫之夜长隆站(青春有你场、乐队的夏天场、中国新说唱场)将会取消。将为已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市；正与银行洽谈在港二次上市事宜。爱奇艺对凤凰网科技回应称“不予置评”。
据国家广播电视总局消息，近日，广电总局规划财务司赴北京台、爱奇艺、快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。
昨日晚间，针对“正在考虑在香港二次上市”的传闻，爱奇艺方面回应称，不予置评。此前，有媒体报道称，爱奇艺正在与瑞信商讨可能在香港第二上市的事宜。商讨仍处于初期阶段，目前没有时间表和交易规模。
有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市;正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺回复称：不予置评。
今年8月6日，“首都新闻出版”微信公众号发文表示，近日，北京市文化市场综合执法总队对优酷、爱奇艺存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件，两家平台随后也发布声明回应了该事：已配合整改，未来将加强自查。
8月6日消息，近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件。
近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件。具体情况如下：
天眼查APP显示，8月24日，海南超级爱豆文化传媒有限公司成立，注册地址为海南省海口市美兰区，法定代表人为王婧，注册资本3000万，公司经营范围包括演出经纪；营业性演出；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送等。天眼查APP股东数据显示，该公司共两大股东，分别为上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司，其中上海众源网络有限公司由爱奇艺创始人、CEO龚宇全资控股。
【台当局拟禁止陆资影音平台】台当局经济主管部门 18 日发布新闻，将在台湾地区代理或经销大陆地区的互联网视听服务（OTT-TV）纳入商业禁止项目表。预告期间为 14 日， 9 月 1 日预告期满后，规划于 9 月 3 日正式公告。
8月14日，据媒体报道，爱奇艺CEO龚宇在电话会议上称黄金会员定价是9年前的定价，现在这个定价太低。龚宇表示，对于爱奇艺的商业模式来说，现在用户收费，特别是包月的这种订阅收费，还是未来的
在爱奇艺第二季度财报电话会议上，被问及“付费模式和变现方法”，爱奇艺CEO龚宇回应称，其实我们还是坚信对用户收费，特别是包月的这种订阅收费，还是未来的一个目标收入，但不是唯一的收入。
有报道称，爱奇艺正在考虑在香港上市，正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺方面不予置评。爱奇艺2019年年报显示，百度持有28.76亿股B类股，793万股A类股，公司总股本为51.36亿股，百度持股占比56.16%，拥有92.7%的表决权。爱奇艺创始人、CEO龚宇持有9930万股A类股，持股占比4.2%。小米持股3.42亿股，持股占比15.1%。高瓴资本持股3.27亿股，持股占比14.5%。
8月21日消息，据海淀法院网发布的消息，因认为《隐秘的角落》摄制单位霍尔果斯万年影业有限公司（以下简称霍尔果斯公司）及出品公司北京爱奇艺科技有限公司（以下简称爱奇艺公司）使用自己的独创内容构成侵权，王先生和杨女士二人以侵害作品署名权为由，将霍尔果斯万年影业有限公司及北京爱奇艺科技有限公司诉至法院，要求二被告在涉案电视剧及官方信息处（包括但不限于电视剧片头、片尾、海报、豆瓣网、时光网、百度?
今日，针对“遭美国证监会调查”一事，爱奇艺回应称，已经针对做空者WolfPack的指控聘请了顾问，无法预判SEC调查的持续时间和结果。
8月25日消息，据国外媒体报道，特斯拉重新设计Model 3的前备厢暗示，这款车可能增加热泵空调，这可能有效提升Model 3在寒冷天气下的续航里程。据外..
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