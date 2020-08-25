淘宝特价版将从本月29日零点起发放“外贸转内销”定向消费券

从淘宝到天猫，阿里巴巴的总体战略趋势无疑是促进消费升级，但是在过去的两年时间里，淘宝对下沉路线也做了颇多探索。从内部重启聚划算，到开展百亿补贴、和推出主打工厂直销的天天特卖，淘宝对下沉市场一直是“不抛弃、不放弃”的态度。淘宝今年推出淘宝特价版的正式版，被认为是在释放要正式杀回下沉市场的信号。但时过境迁，拼多多已经在下沉市场站稳了脚跟，淘宝想要重新啃回下沉市场这块肥肉，并不是那么容易。