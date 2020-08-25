淘宝特价版将从本月29日零点起发放“外贸转内销”定向消费券

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淘宝特价版将从本月29日零点起发放“外贸转内销”定向消费券

2020-08-25 14:26 · 稿源：站长之家

淘宝特价版将从本月底 29 日零点起，发放“外贸转内销”定向消费券。届时消费者只需搜索“全球精选”进入外贸频道即可领取和使用。

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