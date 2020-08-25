淘宝特价版将从本月29日零点起发放“外贸转内销”定向消费券

淘宝特价版将从本月底 29 日零点起，发放“外贸转内销”定向消费券。届时消费者只需搜索“全球精选”进入外贸频道即可领取和使用。
淘宝特价版将从本月底 29 日零点起，发放“外贸转内销”定向消费券。届时消费者只需搜索“全球精选”进入外贸频道即可领取和使用。
从淘宝到天猫，阿里巴巴的总体战略趋势无疑是促进消费升级，但是在过去的两年时间里，淘宝对下沉路线也做了颇多探索。从内部重启聚划算，到开展百亿补贴、和推出主打工厂直销的天天特卖，淘宝对下沉市场一直是“不抛弃、不放弃”的态度。淘宝今年推出淘宝特价版的正式版，被认为是在释放要正式杀回下沉市场的信号。但时过境迁，拼多多已经在下沉市场站稳了脚跟，淘宝想要重新啃回下沉市场这块肥肉，并不是那么容易。
答案毫无意外：C2M。这个拼多多反复提及的概念，如今正在被淘宝、京东疯狂跟进——淘宝和京东都将聚焦全国 1000 个产业带，前者想要在全国范围内重点打造 10 个产值过百亿的数字化产业带集群，后者则希望赋能 10 万个工厂型商家具备C2M能力。
8月14日消息，淘宝特价版通过官方微博辟谣“补贴欧美市场”不实传言，称过去、现在、未来都只补贴国内用户，只宠你们。此前，有消息称，淘宝特价版“针对欧美地区用户的精准定向补贴取得了成效”。对此，淘宝特价版回应称，从未在国外市场开展业务，更没有针对欧美市场投放过补贴，所有的优惠补贴都只面向国内用户。淘宝特价版官方称，淘宝特价版自上线以来，多次遭到密集、有针对的抹黑和攻击。有那闲工夫，一起帮扶?
据 36 氪报道，淘宝特价版即将在近期正式推出短视频频道，这将是全球首个为工厂货打造的可视化频道级专区。
针对昨日多个公众号关于“淘宝特价版针对欧美地区用户的精准定向补贴致其在美国谷歌应用商店下载量飙升”的说法，今日，淘宝特价版官方微博发文回应，称淘宝特价版从未在国外市场开展业务，更没有针对欧美市场投放过补贴。直言无论是过去、现在还是未来，淘宝特价版都只补贴国内用户，只宠国内用户。
DoNews8月14日消息（记者 翟继茹）14日，淘宝特价版在官方微博辟谣称“补贴欧美市场”传言表示，淘宝特价版从未在国外市场开展业务，更没有针对欧美市场投放过补贴，所有的优惠都只补贴国内用户，并怒怼幕后抹黑者“下作”。淘宝特价版还表示，过去、现在、未来，都只补贴国内用户。此前，易观分析指出，淘宝特价版自上线以来，一直保持着环比两位数以上的高速增长。（完）
近日，淘宝特价版即将正式上线短视频频道的消息被网络刷屏。往小处看，这不过是淘宝特价版新增了一个新功能。但往大处看，在杀入短视频赛道后，淘宝特价版“短视频种草+直播拔草+社交”的内容电商闭环正式成型，其在供需两端的影响力，将借助阿里经济体的势能将不断发酵与放大，尤其是在淘宝特价版快速增长的大背景下。
在昨日晚间阿里巴巴第一季度财报电话会议上，被问及淘宝特价版与抖音之间的竞争时，张勇表示：淘宝特价版面向对价格比较敏感的用户，提供高质量且价格优惠的产品，淘宝特价版的目标用户非常明确，作为用户体验的一部分，我们加入了直播和短视频，但这不代表全部的用户体验
从淘宝官方获悉，阿里巴巴将于近期正式上线首个工厂货可视化频道级专区——淘宝特价版“看看”频道，主推外贸转内销商品。淘宝特价版业务负责人介绍，这是淘宝特价版首次
14日，被粉丝称为“丑弟弟”的淘宝特价版在官微上喊话，称其自上线来遭到多次有组织的抹黑，怒怼幕后操盘者“下作！”。8月14日，淘宝特价版官博发布声明称，淘宝特价版从
今日，阿里巴巴宣布，将于近期上线首个工厂货可视化频道级专区淘宝特价版“看看”频道，主推外贸转内销商品。据悉，淘宝特价版“看看”频道，是淘宝C2M战略中打造内容电商生态的重要组成部分，通过发挥平台内 120 万产业带工厂提供的优质供给，从而在端内形成“社交×直播×电商”的商业生态闭环。
8月5日消息，阿里巴巴将于近期正式上线首个工厂货可视化频道级专区——淘宝特价版“看看”频道，主推外贸转内销商品。淘宝特价版业务负责人介绍，这是淘宝特价版首次杀入短视频赛道，助力外贸工厂转内销的最新升级版举措。公开报道显示，淘宝特价版在上线100天内，就已聚集了全中国145个产业带、120万产业带商家、50万外贸商家、超过30万外贸工厂。一位接近淘宝特价版的消息人士称，淘宝特价版“看看”频道，是淘宝C2M
20 日，阿里公布了截至 2020 年 6 月的最新季财报。本次财报中，阿里首次公布了淘宝特价版MAU。数据显示，上线 3 个月，淘宝特价版的月活跃用户数已接近 4000 万，相当于每 20 天翻一番。而达到同等用户规模，拼多多用了近 21 个月。
12日，淘宝特价版官微宣布上线“全球购”，工厂直供，9块9包邮，不料却惨遭“亲哥哥”天猫嘲笑。天猫表示，你这清一色国货，算哪门子“全球购”？淘宝特价版
在淘宝特价版APP最新版本中，底部菜单栏新增了“看看”频道，该频道内包括官方直播入口以及类似于快手发现页的短视频广场。据了解，在今年 618 期间，淘宝特价版曾以首页焦点图为入口推出过相关直播，而这一次，直播、短视频则在淘宝特价版有了固定入口。
淘宝的这个“红包省钱卡”成功引起了我的注意。我去淘宝 App 看了下，发现它跟拼多多的省钱月卡也太像了吧。
有阿里内部人士透露，淘宝已经与抖音达成新一轮的年框合作，仍然是广告和佣金两种模式，合作规模高于去年。
最近淘宝开启了2020年的淘宝造物节，很多朋友还找不到淘宝造物节的活动入口在哪，到底要怎么参加淘宝造物节，下面就来为大家详细的介绍一下。
今日，针对淘宝多名卖家制售假高校录取通知书的报道，阿里安全回应称，假的终将见光死”。目前涉事商家已处罚，相关信息已反映至行政执法机关。针对此类情况，欢迎大家举报，阿里安全保证，见一起，处罚一起，绝不姑息。
某天夜里临睡前刷淘宝，系统给我推荐了几个美妆直播，标题和封面把我吓得不轻。这些直播间的封面图片看得我后背发凉：要么是满脸皱纹的老年人，配上诡异的色调;要么是一张扭曲的网红锥子脸，让我引起强烈不适;还有的甚至为了表现出整容失败，把脸都给 P 歪了。
8月25日消息，据国外媒体报道，特斯拉重新设计Model 3的前备厢暗示，这款车可能增加热泵空调，这可能有效提升Model 3在寒冷天气下的续航里程。据外..
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