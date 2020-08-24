中国上市公司协会会长宋志平点赞任正非：是条汉子

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 任正非最新资讯 > 正文

中国上市公司协会会长宋志平点赞任正非：是条汉子

2020-08-24 14:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日 消息:近日，在媒体访谈中，中国上市公司协会会长宋志平谈及华为“财散人聚”机制，宋志平表示，现在是财富时代，大家光靠工资和奖金买不起房子，我们是创造财富的世界，财富如果和大家没关系的话那大家为什么去做，像任正非他就很开明，搞了“财散人聚”机制，即使今天压力这么大也能众志成城，原因是任正非是条汉子，是企业家精神。

第二是“财散人聚”的机制，使得他众志成城，假设他没这种机制，这么高压下，可能已经溃不成军，实际上财富是属于大家的，你分他一点，他就会做的更多。

任正非，华为

当地时间 8 月 17 日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，美国商务部工业和安全局(BIS)进一步收紧了对华为获取美国技术的限制，同时将华为在全球 21 个国家的 38 家子公司列入“实体清单”。

在 8 月 7 日的中国信息化百人会 2020 峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示，今年受到美国第二轮制裁的影响，华为的芯片没办法生产了，最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了，没有了供应，造成今年发货量可能低于去年。华为现在的状态是被人捆着手和腿，又扭腰又扭屁股，跟别人一起参加游泳比赛，很困难。

余承东透露，今年 9 月，华为将推出Mate40 系列产品，仍搭载麒麟芯片。 9 月 15 日，美国禁令生效，届时麒麟旗舰芯片将绝版，未来华为所有的IoT产品，包括PC、平板、甚至手机都可能采用鸿蒙OS。

京品手机 华为 HUAWEI P30 Pro 超感光徕卡四摄10倍混合变焦麒麟980芯片屏内指纹 8GB+128GB亮黑色全网通版双4G手机
京东自营
￥3688


网友热搜:

任正非;小米;华为;粉丝经济华为任正非华为总裁任正非华为任正非持股比例华为任正非创业故事任正非与华为团队华为任正非股份占多少华为任正非演讲人才华为 任正非 演讲华为任正非创新演讲华为任正非最新讲话任正非华为内部讲话
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 历史转折中的任正非和张一鸣

    1995 年，华为的全球化适时起步。那时距离 1946 年 3 月，英国首相丘吉尔发表铁幕演讲已经过去 49 年，世界从冷战的肃杀中挣脱，各种限界逐渐消失，经济一体化在加速。当年，欧元孕育成功、WTO问世、一家名字叫网景的公司诞生……

    任正非 张一鸣 华为

  • 华为CEO任正非访问上海交通大学：获赠“天鲸号”挖泥船模型

    从上海交大官网获悉，7月29日，华为公司CEO任正非带队访问了上海交通大学，与上海交大有关专家学者进行了座谈交流。在交流中，任正非回顾了华为公司“相信技术”“相信知识就是

    任正非 华为CEO

  • 任正非带队到访复旦大学：未来我们就是拼教育、拼人才

    从复旦大学官方获悉，7月30日，华为CEO任正非带队到访复旦大学邯郸校区。尽管任正非2013年就荣获“复旦管理学杰出贡献奖”，成为首位获得该奖项的企业家，昨天却是他首次来到复旦大学

    任正非

  • 任正非3天访问3所大学：未来充满不确定性 要拼教育拼人才

    从各所大学官网获悉，7月29日至31日，华为创始人任正非带队先后到访了上海交通大学、复旦大学和东南大学，与高校就继续促进产学研结合、推进科研创新和人才培养等方面进行了深入的探讨。7月29

    任正非 华为

  • 王兴退出美团关联公司监事 哲接任

    DoNews 8月10日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，美团关联公司北京三快在线科技有限公司发生工商变更，王兴退出监事，由宋哲接任。北京三快在线科技有限公司成立于2011年5月，注册资本约26.76亿美元，法定代表人为美团联合创始人穆荣均，经营范围包括计算机软件技术、网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。

    王兴 美团

  • 美菜网暖心配送优质食材获商户点赞

    受疫情影响，北京地区的商户们遭遇了前所未有的“买菜难题”。就在这时，送货上门的美菜网成为了人们的新选择。“大家放心用餐，我们的菜品都是美菜网上直接送货的！”商户纷纷以各种形式告知顾客，自发为美菜打起了“广告”。美菜网供货商户的朋友圈在美菜营销主管李雨的朋友圈下，客户留言：“辛苦了，保护好自己……现在就指望你们了！”美菜网营销主管李雨朋友圈客户留言疫情之下，我们的战友正急速奔跑，竭尽全力守护这座城市

    美菜网

  • 新华字典增添粉丝点赞等新词，同时发布应用程序APP

    《新华字典》是中国第一部现代汉语字典，第一版的《新华字典》是在1957年完成并出版。而在今天《新华字典》(第 12 版)正式首发，在这次第12版中，加入了许多新词，如“初心”“粉丝”“截屏”“二维码”“点赞”等，新词数量达到了100多个。

    新华字典

  • 甘肃烹饪协会等倡议餐厅半份半价，单身狗纷纷点赞

    近日，不少地区的餐厅都纷纷推出了小份量的点餐模式，尽可能的保证食物的不浪费。甘肃省烹饪协会、省饭店协会、省陇菜协会日前联合发布《关于坚决制止餐饮浪费行为倡议书》提出，杜绝“舌尖上的浪费”从餐饮企业及每个人做起。倡议“适量点餐、剩余打包”，提供“半份半价”服务。

    光盘行动

  • 手工耿发明宝宝穿裤机 网友狂吐槽 罗永浩点赞

    婴儿习惯双腿乱蹬，给他们换裤子是一件费心费力的事儿，那能不能发明一个机器，让它给宝宝穿裤子呢？昨晚，知名不务正业发明家手工耿就带来了最新一件发明：宝宝穿裤机。只见

    手工耿 罗永浩

  • 天津市卫健委、区政府一行为智云健康点赞

    8 月 11 日，天津市卫健委副主任何鹏，天津滨海新区政府党组成员、副区长张忠东等领导一行到智云健康考察调研，对智云健康积极响应党中央、国务院大力倡导“互联网+医疗”改革精神，以技术驱动智慧医疗进步，创新数字健康管理慢病新模式进行了肯定，并就智云健康在天津业务落地推广等达成一致性合作意向。 智云健康创始人兼CEO匡明、政府事务总监杨小宝、产品专家杨宏波等陪同考察交流，希望相关领导进一步支持智云健康在天津市创

    智云健康

  • 堪称"教科书"式的案例，ColorOS壁纸值得点赞

    智能手机除了外在的审美要及格外内在美也很重要，衡量一家厂商审美观的最好方法就是看内置 UI 设计，而充当图标背景的"壁纸"更要精挑细选，如果没有合理的搭配就会主次错位，背景过于突出压过图标成为焦点的"事故"屡见不鲜。一项以审美见长的 OPPO ColorOS 则给各家提供了一个很好的示范，那么它到底是如何做的呢？审美眼光独到ColorOS7 整体贯穿了OPPO"轻快无边界"的设计理念，将画面线条进一步减少，图标化繁为简，更为轻巧，同?

    ColorOS

  • 新华字典增添粉丝点赞等新词 官方App新增扫码查字功能

    【新华字典增添粉丝点赞等新词】据央视新闻消息，今天（ 8 月 10 日），《新华字典》（第 12 版）正式首发：①增添新词达 100 多个，如“初心”“粉丝”“截屏”“二维码”“点赞”等；②增补了 50 个字词新义新用法，包括“卖萌”“拼车”等；③应用程序APP同步发布，通过新华字典APP扫描纸质书每一页的二维码，可查看当页所有字。

    新华字典 新华字典app

  • 一条微博183W点赞，全靠搬运知乎答案！空手套粉丝？

    前两天，知乎上有个话题特别火，#李白没怎么工作过，他的钱从哪儿来#，浏览量480W，最高赞2.1W。没过多久，这条话题忽然出现在微博话题榜，有个微博大号「五行属二」发布了同样的话题。

    知乎 微博 话题

  • 王思聪点赞药水哥 原是王思聪旗下熊猫TV主播

    【王思聪点赞药水哥】昨日，著名游戏博主药水哥在微博宣布要参加中国新说唱，并且将全程直播过程。然后王思聪点赞了该微博，是准备pick他吗？

    王思聪 药水哥

  • 我们不一样 90后女生拒绝和外卖小哥拼车！司机做法让网友点赞

    职业没有高低贵贱之分，人人平等。这对于一个三观正常的人来说，算是一个基本的衡量标准了。不过现实生活中，还有部分人趾高气扬，总觉得自己高人一等。殊不知，这样的行为，不仅得不到他人的

    拼车 外卖小哥

  • 一个月内做到$2,000 - 人物第19篇

    ​我叫Kevin Conti，是一名软件工程师，在 2020 年 7 月 6 日发布了自己的一款小产品softwareideas.io，一个”精选的经过验证的SaaS创意订阅服务“。在一个月之后，这款产品收入达到了$2000，这是一个非常重要的里程碑。

    创业经验 产品收入

  • 杭州新生植发：植发技术标志着品牌的实力与专业 3D植发受点赞

    某网站曾有网友发帖:我是一名植发医生，工作 8 年多，平时私人时间很少，经常要加班做手术，周六周日别人休息我更忙，晚上睡觉经常性失眠做梦都在做手术，工资不高，长期超负荷工作，身体也越来越差，我该不该辞职?这一帖子得到很多网友回应，大多是同行医护人员，也表示感同身受。同行网友表示:的确，植发是纯手工操作，耗时耗力，即使是一个成熟医生，一天两台手术也很考验体力。如果全国植发医生每年满负荷能做 10 万台植发手术

    3D植发

  • 周杰伦点赞粉丝应援！五城大屏同步直播杰伦快手首秀

    今晚8：30，周杰伦将在快手开启自己的直播首秀。近几日，关于他直播的消息占据了各个网络平台的头条。不仅如此，北京、上海、广州等一线城市的 12 个地标将上应援大屏，也齐刷刷为周董打call。对广大杰迷来说，周杰伦的这场直播，已经不单单是一场简单的直播活动，更是回味一次年少时迷恋偶像的热血。这场承载着多重意义的周杰伦快手直播首秀，也引发了足够的关注度。据了解，在北京、广州、成都、南京、杭州、重庆、武汉、上海等?

    周杰伦

  • 罗永浩首次代言手游《三国·自立为王》：自称渣渣浩

    8月24日消息，有博主发现锤子科技CEO罗永浩代言了手游《三国志·自立为王》。罗永浩对外确认自己代言了手游《三国志·自立为王》，并自称“渣渣浩”。有网友留言，对

    罗永浩

  • 华莎《Maria》QQ音乐播放破亿，体育朝鲜点赞中国音乐平台

    近日，RBW Entertainment联合QQ音乐独家发布了旗下MAMAMOO成员华莎的最新solo专辑《Maria》。新曲快速席卷了QQ音乐各大榜单，目前累计播放量已突破 1 亿。这一成绩迅速扩散，包括体育朝鲜在内的各大主流韩网纷纷跟进报道了此事。华莎专辑《Maria》同名主打曲中毒性的旋律，以及“何必拼死挣扎 你已足够美丽”的治愈性歌词，引发了听众的广泛共鸣。歌曲上线后，QQ音乐的歌曲评论区被听众们刷屏，大家纷纷表达自己对于这首歌歌词和旋

    华莎Maria QQ音乐
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
百度广告联盟 网站优化 手机处理器排名 bt链接磁力 ED2K 显卡天梯图 BT种子 iPhone12 华为Mate40上市时间 通付盾

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM