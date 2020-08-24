中国上市公司协会会长宋志平点赞任正非：是条汉子

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日 消息:近日，在媒体访谈中，中国上市公司协会会长宋志平谈及华为“财散人聚”机制，宋志平表示，现在是财富时代，大家光靠工资和奖金买不起房子，我们是创造财富的世界，财富如果和大家没关系的话那大家为什么去做，像任正非他就很开明，搞了“财散人聚”机制，即使今天压力这么大也能众志成城，原因是任正非是条汉子，是企业家精神。

第二是“财散人聚”的机制，使得他众志成城，假设他没这种机制，这么高压下，可能已经溃不成军，实际上财富是属于大家的，你分他一点，他就会做的更多。

当地时间 8 月 17 日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，美国商务部工业和安全局(BIS)进一步收紧了对华为获取美国技术的限制，同时将华为在全球 21 个国家的 38 家子公司列入“实体清单”。

在 8 月 7 日的中国信息化百人会 2020 峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示，今年受到美国第二轮制裁的影响，华为的芯片没办法生产了，最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了，没有了供应，造成今年发货量可能低于去年。华为现在的状态是被人捆着手和腿，又扭腰又扭屁股，跟别人一起参加游泳比赛，很困难。

余承东透露，今年 9 月，华为将推出Mate40 系列产品，仍搭载麒麟芯片。 9 月 15 日，美国禁令生效，届时麒麟旗舰芯片将绝版，未来华为所有的IoT产品，包括PC、平板、甚至手机都可能采用鸿蒙OS。



