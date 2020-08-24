支付宝宣布上线七夕彩蛋「答题红包」

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支付宝宣布上线七夕彩蛋「答题红包」

2020-08-24 11:52 · 稿源：站长之家

今日，支付宝宣布上线七夕彩蛋「答题红包」，上支付宝搜「答题红包」，包红包时，可以选择你想和对方确认眼神的问题，自己设置正确答案，默契满分就能打开红包。

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