今日，支付宝宣布上线七夕彩蛋「答题红包」，上支付宝搜「答题红包」，包红包时，可以选择你想和对方确认眼神的问题，自己设置正确答案，默契满分就能打开红包。
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DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。
2020年8月15日的支付宝答答星球的脑筋急转弯的问题是“什么动物在工作后领不到薪水？”这个问题其实是很好回答的，因为答案是二选一，所以正确的答案就是蜈蚣了，因为无功不受禄，谐音过来就是蜈蚣，希望对大家有所帮助。
7 月 29 日下午，有媒体报道称，部分美团外卖用户在使用美团外卖APP进行支付时不再显示支付宝支付，美团月付和银行卡支付占据优先位置，然而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
支付宝推出了收钱到账的方言语音，首批支持武汉话、上海话、广东话、东北话、成都话等五种方言。支付宝表示后续还会支持其他的方言，那么如何在支付宝中设置收钱语音为方言版呢，以下我们来看下具体的操作方法。
近日，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付了，微信支付和Applepay还在支付选择列表上。此前，美团一直将支付宝支付的方式进行折叠展示。
支付宝理财分在哪里可以查看，理财分是什么意思，在近日支付宝正式上线了理财分，这里我们来看下如何在支付宝app中查看理财分的数额，以及理财分有哪些影响。
据国内媒体报道，支付宝今日宣布打通钉钉，并正式推出“支课堂”，帮助用户找到优质的课程，也帮助入驻的在线教育机构服务用户。据悉，此次支付宝和钉钉在教培领域全线打通，包括钉
今日，支付宝宣布打通钉钉，此次支付宝和钉钉在教培领域全线打通包括钉钉群小程序插件、花呗月月付、先学后付等能力入驻，以及针对教培机构的对公收款和储值卡等营销工具也正式引入。用户可以在机构的钉钉群更快捷的下单支付，不必再跳端或扫码。
今天，支付宝全面上线“理财分”。具体分值区间将在350- 950 之间，用户可在支付宝搜索“理财分”进行查看。据悉，理财分可以反映客官的三笔钱配置情况。理财分越高，代表三笔钱配置越完善，理财习惯越好。
DoNews 8月14日消息（记者 程梦玲）7月7日，支付宝数字生活开放平台宣布，全国首批“数字商场”正式上线，目前全国已有80%的头部商场将服务搬进支付宝，如万象城、印象城、银泰、龙湖天街等，有商场的小程序访问量暴增118倍。据了解，目前全国范围内将服务搬上支付宝的头部商场已经超过500家，已覆盖了全国超200个城市。包括华润万象城、印象城、龙湖天街、吾悦广场、银泰百货、星河COCO Park、爱琴海、宝龙、凯德、大悦城等大众耳
前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。
美团和支付宝，一个主要提供的是外卖、订餐、酒店等服务，另一个则是目前最重要的互联网支付方式之一，两个原本没有业务竞争关系的app，如今却看起来剑拔弩张，原因是因为什么呢。就在7月29日，有网友在使用美团下订单的时候，发现支付方式里面，美团月付和银行卡支付占据优先位置，阿里系旗下的支付宝却找不到了，疑似被美团取消了支付宝支付方式，此外，腾讯的微信支付以及苹果的Apple Pay依然在选项当中。对于美团取消了支付宝?
有不少用户在社交网络上反馈称，在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付了，而微信支付和Apple pay还在支付选择列表上。 一直以来
昨日，有媒体报道称，部分用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付，但微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
近日，有媒体报道称，美团的支付方式中不再显示支付宝支付的选项。根据新浪财经在微博平台发起的投票，“如果美团不支持支付宝，你还会继续用吗”，截至发稿，已有超过1. 5 万网友参与，33%的网友表示不会再用美团，甚至卸载;43%的网友表示，会减少使用次数;仅22%的网友表示没有影响。
经过昨日发酵，今日，#美团回应取消支付宝支付#登上微博热搜。事情是这样的，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，不再显示支付宝支付了，而微信支付和Apple Pa
【美团回应取消支付宝支付】据媒体报道， 7 月 29 日，有用户发帖称在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，其次微信支付，而支付宝支付未在支付选择列表上。
美团和饿了么的暗斗还在继续，针对支付上的问题，王兴也是出来讲话了。近日，有用户在使用美团支付时发现，支付页面已经不再支持使用支付宝了，打开下方折叠区域也没有出现支付宝。也就是说，
2020 年已然过半，在疫情“黑天鹅”的影响下，这一年成为众多商家的生死之年。据公开数据显示，同城货运平台货拉拉的业务量降幅一度超过90%。毫无疑问，突如其来的疫情一度让商家损失惨重，但这一年也成为众多商家的转折点。
就取消支付宝支付一事，美团官方刚刚进行了回应。7月29日，媒体报道称，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，不再显示支付宝支付了，而微信支付和ApplePay还在支付
文｜张 卫《八佰》不是我们常见的传统战争片：领导层运筹帷幄，决胜于千里之外，指挥千军万马，浩浩荡荡，摧枯拉朽，漫卷红旗战如酣，苍山如海，残..
2020 年 8 月22- 23 日，凤悦酒店及度假村斩获两大行业大奖，获得2019- 2020 中国旅游住宿业金光奖“中国最佳酒店资产运营商”奖项，并入选由中国..
对于潮湿，南方人已吐槽很久，为除湿折腾了很多方法。最有效解决还是用除湿机。可是会有人说，除湿机开着，开着没作用，这是怎么回事？这样效果的..
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