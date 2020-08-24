拼多多关联公司申请夕夕饼、夕夕糕商标 目前为等待实质审查状态

马上又是中国人非常浪漫的日子——七夕节，有道是:金风玉露一相逢，便胜却人间无数。两个人的小浪漫固然羡煞旁人，但是添了宝贝的三口、四口之家，也会拥有更与众不同的精彩!年轻的爸爸妈妈们，想好怎么和自己的爱人、宝贝传情达意、共话浪漫了吗?不如让全球高端婴童品牌Nuna教你几招!LEAF grow摇椅——摇着摇着，你就长大了“我能想到浪漫的事，就是把我们的宝贝放在摇椅里慢慢摇，然后他长大了，我们变老了……”Nuna LEAF grow?