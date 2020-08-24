拼多多关联公司申请夕夕饼、夕夕糕商标 目前为等待实质审查状态

据天眼查App显示，近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增商标信息，名称为“夕夕饼”“夕夕糕”。国际分类为30-方便食品，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。据悉，此前该公司曾申请多个“拼夕夕”的商标。
据天眼查App显示，近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增商标信息，名称为“夕夕饼”“夕夕糕”。国际分类为30-方便食品，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。据悉，此前该公司曾申请多个“拼夕夕”的商标。
2020年8月份到了，这个月份大家都知道中国的传统情人节七夕节马上就要到了，这个节日有情侣的朋友千万不能忘记，所以下面就来为大家分享一下2020年七夕节的具体日期是几月几号。
一年一度的中国情人节——七夕即将到来。牛郎织女分隔天际两段，只能一期一会，但是他们的爱情温度却能够持续保温。波司登将让爱情保温的“秘诀”深植于近期推出的新品——2020轻暖系列中。波司登2020轻暖系列相爱中的人最热衷于拥抱，因为能够拉进距离，让两颗心更贴近，真切的感受彼此的温度。据说两个人拥抱时的体温是37.7℃，而这款波司登2020轻暖系列能够持续保持爱情拥抱的温度，哪怕爱人不在左右，亦能享受拥抱的温暖。这款
魔幻的 2020 已经进入下半程，回顾今年以来此起彼伏的黑天鹅事件，每个平凡个体都有体会:珍惜当下，对自己、对你爱的和爱你的人，更好一些。恰逢七夕佳节将至，表达爱意的好时机就在眼前，是时候准备一份提升生活品质、诚意满满的好礼，让自己、伴侣或是家人一同享受高品质的精彩陪伴。如果无数礼品推荐，都尚未令你怦然心动。那么这一次，我们推荐出其不意、送出后就能收获“高端”、“有品”、“惊艳”、“乍看很贵但都说买得值?
2020年的七夕节在8月25日就要开始了，这对于现在很多有女朋友的小伙伴来说又到了头疼的时候了，对于送什么礼物给自己的女友不清楚，所以今天就来为大家分享几个比较好送女友的礼物汇总。
2020年的七夕节马上就要到了，王者荣耀也在七夕节临近的时候也会有七夕节的皮肤返场，一些小伙伴还不清楚今年的七夕节返场皮肤是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
全国 143 家门店6000+员工深情告白这是来自 69 座城市， 69 种方言，在七夕情人节深情的表白——痘博士：明年我还爱着你!这是来自全国 143 家门店， 6000 多名痘博士员工共同的心声。 10 年匠心 为数百万痘友找回肌肤健康成为痘博士的一员，是每一个痘博士人的骄傲和自豪。创业十年，痘博士培育了全行业领先的优秀祛痘品牌。痘博士品牌获得了国际国内的认可，获得了国际诚信企业联盟(IIEA)认证、国家高新技术企业认证、“一带一路?
七夕是中国民间的传统节日，千百年来，牛郎织女美丽的爱情故事，一直流传下来，感动着无数人。如今的七夕，已经成为了象征爱情的节日。很多恋爱中的情侣，会选择在这一天互赠礼物来表达自己的心意。萌推浪漫七夕活动狂欢开启，好礼任你挑选，领券立减 50 元，快一起来看一下萌推为大家准备了哪些好物。礼物重在表达心意，哪些礼物最能表达你的心意，又能被对方所喜爱呢?这个问题想必没有标准答案，但是只要用心挑选，你的心意对方?
下周二就要到七夕啦，大家是不是也准备好七夕行程了呢?但是除此之外，也不要忘记日常的小红书内容更新哦，毕竟七夕期间，小红书笔记的流量也都是不错的。
8月19日，2020年央视七夕晚会首波阵容公布，今日官宣首轮嘉宾阵容刘宇宁、MD_摩登兄弟、张韶涵、凤凰传奇、蔡徐坤、GAI周延，今年央视七夕晚会将于 8 月 25 日晚 19 时 30 分在CCTV3 准时播出。
8月25日马上就要到了，这天是中国传统的七夕情人节，无论是作为男生还是女生自然是要送给自己另一半最浪漫的祝福语了，所以今天就来为大家分享一下2020年七夕节最新的简洁浪漫祝福语大全。
七夕马上到了，你知道吗，其实宝宝辅食也有CP搭档哦！比如最常见的主食和佐餐搭配一起吃，营养更丰富，宝宝也胃口更佳。营养辅食什么牌子好？如何搭配才能营养翻倍？今天，伊威就为你送上一份“黄金搭档”食谱，助力实现营养1+12。主食+佐餐说到营养辅食什么牌子好，伊威必须拥有姓名。从伊威有机胚芽米粉、伊威有机面条，到伊威营养肉酥、伊威深海鱼肠，伊威幼儿辅食从主食到佐餐，承包宝宝的“舌尖上的美味”，帮助妈妈用少量时?
马上又是中国人非常浪漫的日子——七夕节，有道是:金风玉露一相逢，便胜却人间无数。两个人的小浪漫固然羡煞旁人，但是添了宝贝的三口、四口之家，也会拥有更与众不同的精彩!年轻的爸爸妈妈们，想好怎么和自己的爱人、宝贝传情达意、共话浪漫了吗?不如让全球高端婴童品牌Nuna教你几招!LEAF grow摇椅——摇着摇着，你就长大了“我能想到浪漫的事，就是把我们的宝贝放在摇椅里慢慢摇，然后他长大了，我们变老了……”Nuna LEAF grow?
【央视七夕晚会首波阵容】央视 2020 七夕特别节目《天下有情人此夕最相思》晚会将在 8 月 25 日晚直播播出，目前该节目首波嘉宾阵容也已经公布。其中包括刘宇宁、MD_摩登兄弟、张韶涵、凤凰传奇、蔡徐坤、GAI周延，今年央视七夕晚会将于 8 月 25 日晚 19 时 30 分在CCTV3 准时播出。
“什么？沐浴露还能当香水用？” 是的，你没听错。当你还在认为沐浴露只是一种洗澡时用到的普通日用品时，有这样一款堪比香水的香氛沐浴露已经悄然诞生——香柏安沁润留香，一款堪比进口香水的香氛沐浴露！ 产品灵感来源于年代初，香柏安创始人杨燕萍女士，漫步在 香榭丽舍大街，她首次接触了一款香型介于和（中文名：娇兰一千零一夜）之间的一款神秘的法国香水，那是一种持久留香，如同纯净的爱情一般的味道。时隔多年后，年的阳?
七夕来啦!想必各位小可爱都在摩拳擦掌，想着在这么一个甜蜜的一天，如何送出自己的甜蜜好礼。在这么一个电商狂欢的节日，屏幕前的你是不是在缤纷多彩的礼物品类中感到一丝迷茫，是不是也在不同礼物之间不断做着品质和价格的对比?在这里，小编要安利大家一个七夕网购的好去处——iHerb!作为一个在国内外都颇具盛名的购物天堂，iHerb一直深得广大消费者的喜爱，作为一个老牌的电商平台，这个网站致力于为全球一百五十多个国家提供物?
现今社会最方便快捷的体验——网购。如果说， 20 世纪在路上的是信件，那么， 21 世纪在路上的则是快递。在互联网普及的时代，网购成为这一时代人们最常这做的一件事。这是一个全民购物的时代，男的、女的、老的、少的，人人都会网购。那么，网购为何会在短短几年内一举爆红呢？其实原因很简单，方便、快捷。足不出户，在家就可尽享全国，甚至全球好物。这对于现在工作学习忙碌的人们来说简直再好不过了，过去买一件衣服，一箱吃食
818 消费市场引爆后，被疫情抑制的装修需求也在加速释放，婚庆装修、房屋改造等进入“规划阶段”，厨房、卫浴电器成为装修采购的第一要务。作为家电第一渠道，苏宁易购率先响应消费需求，联合A.O.史密斯、老板、方太等品牌正式启动厨卫秋季家装节，为厨房、卫浴装修提供“好产品、好价格、好内容、好服务、一站购”的全方位服务。 8 月 28 日至 9 月 13 日期间，苏宁易购豪送千元装修基金、 10 万份水质检测名额，并推出厨卫电器以
近两年，TWS真无线耳机迎来了爆发期，行业竞争进入了白热化阶段；不仅是传统耳机厂商，各大手机厂商以及科技公司也都加入到真无线耳机行业中。与此同时，今年下半年，搭载主动降噪技术的真无线耳机开始崭露头角，在功能上进一步满足了消费者的刚需。推荐一、Nank南卡A1降噪耳机普通无线蓝牙耳机喇叭只有6-8mm，南卡A1独特的结构搭载了13mm的超大喇叭，可以带来更有冲击力的音质表现 ，低音浑厚而富有弹性，高音清脆而激昂。南卡 NA
“没有你，良辰美景，更与何人说。”是法国电影《天使爱美丽》里的经典台词。 七夕将至，马上有一大波狗粮来袭！ 一年一度的七夕佳节，宜表白宜约会宜秀恩爱。虽然，热恋中的人儿每天都是情人节，但五花八门的节日似乎使秀恩爱变得更加理所当然。 避开前方高能狗粮区，临近七夕，来陌声APP邂逅浪漫吧！图：法国电影《天使爱美丽》经典台词 当代人情感纪实 在微博上看到一个热搜“耳机对当代人有多重要”，很多人都说，没了耳机就?
就在日前，郑爽宣布牵手微拍堂，担任“微拍堂星拍官”一职，并将在 8 月 25 日晚 8 点在微拍堂直播间开启七夕专场直播。看似毫无关联的两个领域，在 8 月 25 日即将迎来首次碰撞。据悉，微拍堂从 2015 年 4 月上线至今，通过不断探索创新大数据、移动互联网背景下的文化消费新模式，微拍堂逐步建立了“直播+社交+电商+拍卖”的文玩艺术品消费新生态，并通过拉动文化市场消费，引领文玩消费大众化，推动文玩产业转型升级，力图将中?
文｜张 卫《八佰》不是我们常见的传统战争片：领导层运筹帷幄，决胜于千里之外，指挥千军万马，浩浩荡荡，摧枯拉朽，漫卷红旗战如酣，苍山如海，残..
2020 年 8 月22- 23 日，凤悦酒店及度假村斩获两大行业大奖，获得2019- 2020 中国旅游住宿业金光奖“中国最佳酒店资产运营商”奖项，并入选由中国..
对于潮湿，南方人已吐槽很久，为除湿折腾了很多方法。最有效解决还是用除湿机。可是会有人说，除湿机开着，开着没作用，这是怎么回事？这样效果的..
近期很多潮人博主都会在各个平台分享自己爱用的电动牙刷,让不少朋友包括小编都对电动牙刷提起了兴趣。于是在今年618的时候小编便趁着活动买了一只..
随着科技的不断进步,人们生活中的许多日常用品也开始了不断的升级,例如牙刷就升级成为了电动牙刷,吸引了不少的关注。对于用过电动牙刷的朋友而言,..
现如今电动牙刷渐渐的受到了不少人的关注，很多人都对电动牙刷表现出了浓厚的兴趣。不久前小编就在网上看到有朋友在提问“电动牙刷怎么样”，小编..
摘要：农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。农夫山泉于 8 月 25 日开始招股，暂定于 9 月 8 日正式在港交所主板挂牌上市..
封面:JINGdigital创始人Aaron Chang分享 2020 数字营销观点8 月 20 日，由加中商会(CanChamShanghai)、上海英国商会(British Chamber of Commerce..
小鹏汽车计划8月底上市，而它的独家代工厂ST海马却一直忙于撤掉退市警告的帽子。同一时刻，两家卖车的都想活得更体面些。8月21日，小鹏汽车向美国..
在业务出海方面，腾讯曾将希望都押在微信身上。由于水土不服、竞争激烈等原因，WeChat未成为海外的主流社交应用，但在华人群体中影响力巨大。..
基友让我分析一个站，看到域名，很“壕”，万恶的资本主义的气息迎面扑来..
逆势增长！ 2020 年上半年以来，时趣作为深度整合创造力和AI技术的品牌整合营销公司，凭借AI驱动营销服务的差异化优势，实现签约和营收持续增长。..
2020 年，华南时趣实现上半年业绩同比增长51%!连续第 3 年刷新非媒介业务破亿记录! 2020 年 7 月，更较于往年同期提前 3 个月刷新破亿!18 支项目负..
据亿邦动力网消息，拼多多旗下社区团购项目 “多多买菜”将于月底上线，并在武汉和南昌首批试点。..
2020 年，新冠疫情加速推动了企业数字化升级，随着市场消费习惯更趋于线上，广告主对营销效果需求更急迫，在这样的背景下，很多企业开始做营销的升..
上海人才服务行业协会2019年度上海人力资源服务业百强机构榜单近日发布为反映上海人力资源服务业整体状况和发展动态，树立行业标杆，促进行业更好..
对于英国来说，响应美国号召对华为发出封杀，还是一件很痛苦的事情的。据英国媒体报道称，由于禁止华为，这导致英国的应急服务网络（ESN）陷入危机..
8月24日消息，据国外媒体报道，在提交给法庭的声明中，微软表示，苹果打压“堡垒之夜”(Fortnite)开发商Epic Games，这将伤害整个游戏行业。微软苹..
为助力中小企业营销推广，西部数码于今日正式推出智能云站群系统。该系统是西部数码继智能建站—云建站之后，推出的智能推广系统，旨在帮助企业用..
熟悉特斯拉的朋友都知道，其车辆在硬件配置上都相同，只不过有些功能被软件锁定，无法使用。如果车主以后想使用的话，需要进行付费升级。不过，特..