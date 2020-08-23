拼多多：钟汉良出任“百亿补贴”星推官拼多多，直播间优惠堪比618

本月起，魔筷星选将推出针对新人主播的“百亿补贴“计划。该计划是魔筷星选探索建设直播电商行业生态的先行办法，也将为直播电商全产业链的良性发展提供重要参考。直播电商行业发展迅速，但可持续性受到争议直播电商行业从去年开始呈现出高速发展的态势。受疫情影响，线下消费市场全面紧缩，直播电商则凭借其突破时空限制的特性成为了促进和繁荣消费市场发展的重要力量。在该发展趋势推动下，传统电商平台和社交平台均积极向直播方