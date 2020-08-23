小鹏汽车关联公司注册资本增加，企业类型变更为其他有限责任公司

天眼查数据显示，近日，小鹏汽车的关联公司广州橙行智动汽车科技有限公司发生多项工商变更：注册资本由 28 亿人民币增加至28. 028 亿人民币，增加了 280 万人民币；股东新增广东小鹏汽车产业控股有限公司（广东小鹏汽车科技有限公司全资持股）；企业类型由有限责任公司（法人独资）变更为其他有限责任公司。此外，营业期限由2015-01- 09 至2065-01- 09 变更为2015-01- 09 至长期。
天眼查数据显示，近日，小鹏汽车的关联公司广州橙行智动汽车科技有限公司发生多项工商变更：注册资本由 28 亿人民币增加至28. 028 亿人民币，增加了 280 万人民币；股东新增广东小鹏汽车产业控股有限公司（广东小鹏汽车科技有限公司全资持股）；企业类型由有限责任公司（法人独资）变更为其他有限责任公司。此外，营业期限由2015-01- 09 至2065-01- 09 变更为2015-01- 09 至长期。
据IFR消息，小鹏汽车计划周五提交 10 亿美元的美股IPO申请。
据小鹏汽车公布数据显示，小鹏P7 在今年 7 月交付新车 1641 辆，成为造车新势力中规模交付启动速度最快的车型。
近日，小鹏汽车正式为车主鹏友们开启“呼鹏唤友，组队来浪”活动，活动将在车主中筛选出喜爱英雄联盟游戏的最强“鹏友战队”，探访职业战队LNG的苏州基地并进行一场专业性的友谊赛，同时，参与活动还可赢取多个大奖。此次活动，是小鹏汽车与LNG李宁电子竞技俱乐部联合为小鹏车主定制的福利，践行“鹏友3+ 1 计划”，以此表达对用户“傻傻的爱”。呼鹏唤友，组队来浪活动招募小鹏汽车与LNG李宁电子竞技俱乐部(以下简称LNG战队)合作?
最快 8 月 27 日，新造车势力三兄弟：蔚来、理想、小鹏将在美股市场完成会师。 8 月 21 日晚，小鹏更新了在美国证券交易委员会SEC官网提交的文件，揭开了公开募股(IPO)的具体定价。
8月21日晚，小鹏汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次担任小鹏汽车的IPO承销商，这也意味着老虎证券成为唯一一家同时参与理想汽车和小鹏汽车两大国内新造车企业美股IPO承销的中资科技投行，再次印证老虎证券作为中概股出海标配投行的强大实力。据悉，小鹏汽车计划在纽交所上市，股票代码“XPEV”，拟发行8500万股美国存托股票（ADS）,本次发行价区间设定为11
据IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬于美国进行至少 7 亿美元的IPO。
今日下午，针对“广州一小鹏G3 自燃 ”一事，小鹏汽车官方回应称，经公司人员现场初步勘察，车辆外观完好。到店举升勘察后，发现电池箱底部有明显严重的磕碰伤痕，导致电池严重受损，初步判断是该次事故的原因。
【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，上周，消息人士称，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在赴美IPO前筹集约3亿美元资金。但现在，消息人士称，由于新投资者的加入，该公司已接近完成4亿美元融资。小鹏汽车专注于为中国客户开发智能电动汽车，目前它是中国四大电动汽车创业公司之一，与理想汽车、蔚来汽车和威马汽车并列。据悉，蔚来汽车已经在美国上市，而理想汽车也于7月30日在纳斯达克挂牌上市。消息人
据多家媒体报道，小鹏汽车获得超过 3 亿美元的融资，领投的是阿里巴巴，卡塔尔主权基金等也参与投资，而在 7 月 20 日其刚宣布签署了C +轮近 5 亿美元融资协议，主要投资方为 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本。
据路透社旗下媒体IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬赴美国上市，拟融资至少 7 亿美元。承销商包括美银、瑞信和摩根大通。
8月19日消息，据外媒报道，小鹏汽车计划本周五提交10亿美元的美股IPO申请，暂定于8月26日定价，并于8月27日正式登陆纽交所。8月8日，小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件，拟于纽交所上市，股票代码为“XPEV”，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。本次IPO前，小鹏汽车完成阿里、高瓴、红杉等领投9.47亿美元C+和C++轮融资，小鹏汽车预计合计持有现金类资产超85亿人民币。公开资料显示，小鹏汽车成立于2015年，这5
8月11日消息，一段网曝视频显示，广州一辆小鹏G3出现自燃，现场冒起大量浓烟，消防人员已经到位，正在抢救。今天下午，小鹏汽车官微发布声明对此事进行了回应。官方表示，2020年8月11日上午
中国电动汽车制造商小鹏汽车递交美国IPO申请，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为1亿美元，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。营收方面，招股书显示，2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币，较2018年增长逾238倍，2019年研发投入为20.7亿，全年净亏损36.9亿。截至2020年6月30日，小鹏汽车上半年营收1.42亿美元，营业费用为2.02亿美元，净亏损1.13亿美元。销量方面，小鹏汽车累计销量超
8月2日消息，据国外媒体报道，消息人士称，中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在美国进行首次公开募股（IPO）前筹集约3亿美元资金，投资者包括卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局。据报道，小鹏汽车希望筹集3亿美元资金，但由于一些投资者仍在讨论向该公司注资的可能性，因此该公司最终募集的资金可能高于3亿美元。消息人士称，此次筹集的资金将用于智能汽车技术等领域的研究。此前，在7月20日，该公司宣布，它已完成近5亿美
虽然是小鹏汽车的首款量产新能源汽车，但是小鹏汽车G3 却展现出非常强的竞争力。除了充满科技未来感的外形设计之外，超强的智能化功能，也为这款车赢得了智能汽车的美名。而 2019 年超过 1 万 6 千的销量，也展现出市场对这款新能源佳作的认可和追捧。虽然小鹏汽车第二款量产车小鹏P7 已经大规模量产和交付，小鹏G3 的地位可能会受到一些影响，但是我认为凭借超强的性价比，小鹏汽车G3 依然能够在国内新能源汽车市场占据一席之地!?
今天中午，一段网曝视频显示， 11 点 3 分左右，广州海珠区琶洲科技大厦，一辆G3 发生冒烟起火事故，现场冒起大量浓烟，消防人员赶到现场抢救。今天下午，小鹏汽车官微对此做出回应。官方表示，起火原因初步判定为电池箱底部遭受磕碰伤痕从而导致电池严重受损引发。
8月8日消息，据媒体报道，中国造车新势力——小鹏汽车周五向美国证券交易会（SEC）提交了IPO上市申请文件，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为1亿美元，承
8月22日，小鹏汽车赴美上市IPO正在如火如荼地推进当中，对于这家国内造车新势力，投资者认购极其踊跃。老虎证券数据显示，在打新开通的短短1小时，通过老虎证券“一键打新”小鹏汽车的用户认购金额已破1亿美元，凸显出投资者高涨的参与热情以及老虎证券作为新兴科技券商的强大认购实力。小鹏汽车是今年老虎证券以承销商身份参与的第10个中概股赴美IPO项目。不久之前，老虎证券还是理想汽车的的上市承销商，贡献机构和零售订单18.8
8月21日，造车新势力「小鹏汽车」向美国证监会递交材料称，拟在美国纽约证券交易所IPO，计划发行8500万股ADS，每股ADS代表2股普通股，每股ADS发行指导价格在11美元至13美元区间，小鹏汽车预计最高募资12.7亿美元。小鹏汽车于北京时间8月8日正式提交招股书，股票代码「XPEV」。截至2020年6月30日，财报显示小鹏汽车上半年营收1.42亿美元，毛利为 -511万美元，毛利率为 -3.6% ，营业费用为2.02亿美元，净亏损1.13亿美元?
小鹏汽车更新了F-1招股书，拟发行8500万股ADS（代表1.7亿股A类普通股），另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权，定价区间为11-13美元/ADS，拟融资额度（包含超额配售权）在10.75亿美金到12.71亿美金之间。连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美金。值得注意的是，小鹏汽车的招股书中显示特斯拉现有股东PRIMECAP也现身其中，意向认购1亿美元。北京时?
8 月 23 日，字节跳动发布声明，将于美国时间 8 月 24 日正式起诉特朗普政府，对总统特朗普 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼。同时，TikTok正..
8 月 21 日，管虎执导的新电影《八佰》全国公映。这部蓄力 5 年的主旋律电影，上映 2 天票房破 5 亿;点映阶段的累计票房就已超过 2 亿元，创造了中..
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比尔·盖茨表示，新冠病毒给全球医疗系统带来的毒株很可能在未来两年内会导致数百万人死亡。盖茨最近在接受《经济学人》的Zanny Minton Beddoes采..
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两天票房破 6 亿!21 日正式上映的《八佰》，目前票房已经突破6. 73 亿。这部对于 2020 年电影行业有着非凡意义的影片，终于凭一己之力，将疫情关上..
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