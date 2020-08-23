反击！字节跳动官宣正式起诉特朗普政府

字节跳动在官方微信号表示：近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待。我们宣布正式通过诉讼维护权益。起诉时间为美国时间 8 月 24 日(北京时间 8 月 25 日)。
字节跳动在官方微信号表示：近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待。我们宣布正式通过诉讼维护权益。起诉时间为美国时间 8 月 24 日(北京时间 8 月 25 日)。
据报道，进入美国市场仅两年多，抖音国际版TikTok下载量一路攀升，从与美各大社交巨头的竞争中突出重围，圈了一大波青少年和年轻用户。然而当 7 月初传出特朗普政府要封禁TikTok的消息后，TikTok上的美国年轻人们立刻不干了。
8 月 15 日消息，据外媒报道，美国总统特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在 90 天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。
当地时间 14 日，美国总统特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在 90 天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。而在此之前，特朗普曾表示仅给出45天的时间限制。
【TechWeb】8月4日消息，针对TikTok在海外设立总部一事，字节跳动正式作出回应，称考虑在美国之外的主要市场，重新设立TikTok总部。昨日，据外媒报道，字节跳动将把TikTok总部从北京迁至伦敦，字节跳动创始人即将宣布近期内在伦敦成立办公室的意向。英国当地媒体称，英国政府目前为TikTok在伦敦设立总部开了“绿灯”，各大臣为对此表示支持，并称这一计划将在接下来的几天内公布。报道还称，TikTok将总部迁至伦敦，可能让考虑在美
今天早些时候，外媒援引知情人士消息称，印度信实工业正在与字节跳动谈判投资TikTok印度业务的事宜，信实工业是印度电信巨头Jio Platforms的母公司，为印度首富Mukesh Ambani所有。对于这一消
【字节跳动倾向于将TikTok分拆独立】据媒体报道，知情人士称，TikTok可以完全独立于字节跳动，以继续在海外运营。但相比出售给微软，字节跳动更倾向于将TikTok分拆独立，届时TikTok这个名字仍将保留，但不再由字节跳动管理。
据外媒报道，美国总统特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在90天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。而在一周前特朗普第一次签署行政令时当时仅给出45天时间限制。特朗普要求微软在9月15日之前制定一份TikTok收购计划，否则就会禁用TikTok。特朗普行政令后，微软、推特等多家企业被曝有意收购TikTok。其中微软呼声最高。据报道，微软正在寻求收购TikTok全球业务的交易，包括在印度和欧洲的业务。但
据外媒报道，微软有意收购TikTok英国业务。目前，微软正在与字节跳动讨论收购TikTok在美国、新西兰、加拿大、澳大利亚四国的业务。知情人士透露，由于剥离人事部门等较为困难，而且考虑到用户
近日有关微软收购TikTok美国业务的细节不断传出，在8月6日晚上就有媒体报道称微软打算收购TikTok全球范围内的业务，但TikTok母公司字节跳动回应称，此消息不属实。
今日，针对外媒报道的“微软正寻求收购TIkTok全球业务”，字节跳动回应称此消息不属实。此前，微软曾表示，将继续就收购TikTok在美业务进行讨论，商谈将不晚于 9 月 15 日完成。交易还可能包括TikTok在加拿大、新西兰和澳大利亚的业务。
今日，针对“TikTok或将总部从北京迁至伦敦”的报道，字节跳动回应称，我们的确在探讨在美国之外设立TikTok总部的可能性。
或许是听到了微软的抱怨，美国政府已经延长了封杀TikTok的时间限制。据美国媒体报道称，美国总统周五发布行政命令，将迫使字节跳动公司在90天内出售或分拆其美国TikTok业务，而这么做的理由是
【字节跳动称被Facebook抄袭和抹黑】8 月 2 日晚间，字节跳动官方账号发布动态称，「字节跳动始终致力于成为一家全球化公司。在这个过程中，我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手Facebook的抄袭和抹黑。但我们仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市场的投入，为全球用户创造价值。我们严格遵守当地法律，也会积极利用法律授予我们的权利，维护公司的合?
外媒称，字节跳动同意剥离抖音海外版TIKTOK美国业务。根据新的交易提议，字节跳动将完全退出，而微软将接管TikTok在美业务。
据21世纪经济报道称，字节跳动方面称：公司不对谣言或猜测发表评论。我们对TikTok的长期成功充满信心。字节跳动还表示，数亿用户在TikTok抒发创意，平台上的创作者也在此获得收益。TikTok持续致力于保护用户的隐私和安全，将继续努力为数千万家庭带来欢乐，为平台上的创作者带来有意义的事业。
8月3日消息，有媒体报道称字节跳动考虑将TikTok总部由北京迁移到伦敦。该报道指出，字节跳动创始人张一鸣有意在伦敦成立新办公室，英国对于字节跳动此举表示支持和欢迎。对此字节跳动方面回
【字节否认微软求购TikTok全球业务】据英国金融时报报道，微软公司正寻求收购TIkTok全球业务，包括TikTok印度和欧洲。对此，字节跳动向媒体回应称，此消息不实。
8月7日消息，据外媒报道，微软公司正寻求收购TikTok全球业务，包括TikTok印度和欧洲。对此，字节跳动向媒体回应称，此消息不实。8月3日，微软曾发布公告称，在首席执行官萨蒂亚纳德拉和总统特朗普讨论后，微软将继续洽谈收购TikTok美国业务，并预计在9月15日完成谈判。根据公告，微软计划收购 TikTok 的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务。收购的结果将会是微软拥有这四个国家 TikTok 实体的所有权和经营权。字节跳?
近日有关于TikTok的消息不绝于耳，此前有报道称，微软或将收购TikTok，但该事件尚未尘埃落定。近期英国《太阳报》报道称，根据一项由英国官员认可的协议，字节跳动将把TikTok总部迁至伦敦，官方也将在近期宣布成立伦敦办公室。
红杉等外资拟收购TikTok是怎么回事？据外媒消息，红杉等外资拟收购TikTok，正在与张一鸣接洽。若收购完成，字节跳动仅将保留Tiktok少部分股权，且无投票权。不过字节跳动不愿意分享他们独有的算法技术。
8 月 23 日，字节跳动发布声明，将于美国时间 8 月 24 日正式起诉特朗普政府，对总统特朗普 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼。同时，TikTok正..
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