反击！字节跳动官宣正式起诉特朗普政府

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 字节跳动最新资讯 > 正文

反击！字节跳动官宣正式起诉特朗普政府

2020-08-23 11:13 · 稿源：站长之家

字节跳动在官方微信号表示：近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待。我们宣布正式通过诉讼维护权益。起诉时间为美国时间 8 月 24 日(北京时间 8 月 25 日)。

网友热搜:

字节跳动字节跳动社交新品多闪字节跳动每月几号发工资字节跳动期权估值字节跳动年会2019年字节跳动人事调整字节跳动期权换购字节跳动ee部门字节跳动亏12亿字节跳动测试面试题字节跳动概念股字节跳动AI副总裁离职
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
通付盾 苹果下架微信 第八代小冰 网易云游戏 黄峥退出拼多多董事 椰树集团就招聘信息致歉 武汉东湖之眼转一圈13分14秒 必胜客中国回应美国门店关闭 苹果总市值突破2万亿美元 京东回应暂停与申通合作

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM