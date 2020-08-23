TikTok计划下周起诉特朗普政府：我们别无选择

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:日前，有报道称，TikTok正准备对美国政府发起诉讼，起诉的依据是， 8 月 6 日行政令援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，并没有遵循正当程序。据最新消息，TikTok官方已证实，公司计划将于下周开始起诉特朗普政府。

TikTok发言人表示“为了确保法治至上，确保我们的公司和用户得到公平的对待，我们别无选择，只能通过司法系统挑战行政命令。”

该发言人提到“尽管我们强烈不同意政府的担忧，但近一年来，我们一直在寻求真诚地参与，以提供一个建设性的解决方案。我们遇到的反而是缺乏正当程序的问题，因为政府当局不重视事实，并试图将自己插入到私营企业之间的谈判中。”

8 月 6 日特朗普颁布的行政令要求美国商务部长提交一份字节跳动及其子公司的交易清单，相关交易将在 45 天后( 9 月 20 日)予以封禁。 8 月 14 日，特朗普再次发布行政令，要求字节跳动必须在 90 天内剥离TikTok美国业务。随后，有媒体报道称，TikTok正准备对美国总统特朗普 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼。

不过CNBC指出，TikTok此次发起的法律挑战，只针对特朗普在 8 月 6 日签署的行政令，与 8 月 14 日“要求字节跳动 90 天内剥离TikTok美国业务”的行政令不相关。因此，这一行动并不能让字节跳动免于被迫剥离或出售TiKTok美国业务的命运。

截止目前，被曝出有意收购TikTok的共有微软、Twitter、甲骨文和谷歌四家公司。