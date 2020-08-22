iPhone12或将在10月正式发布

苹果将在本年度秋季时间段推出自家首款5G版的iPhone手机iPhone12系列型号机型，iPhone12系列手机被爆出将不再配置耳机跟充电器，如果你需要充电器需要自己另外购买，不过这还是小意思，根据iPhone12爆出的内部零件显示，无线充电器才是重点。iPhone12或取消充电器，这时候无线充电器正是很多iPhone12所需的，或将引领全新的无线充时代！1、Nank南卡无线充电宝POW2价位：169综合得分：98分（满分100）Nank南卡充电宝POW2被称为无线?