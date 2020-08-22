iPhone12或将在10月正式发布

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iPhone12或将在10月正式发布

2020-08-22 22:00 · 稿源：站长之家

 据9To5mac报道，iPhone12将在10月正式发布，双扬声器+三摄。

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