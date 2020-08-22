特斯拉将于9月22日举行独立电池日活动

特斯拉“拒付门”事件仍在持续发酵之中。昨日，同在拼多多上团购特斯拉的上海用户对外表示已经成功提车，引发此前被特斯拉拒绝交付的武汉用户不满。该用户对媒体表示，他是一名快递员，曾在武汉打工10年，从小喜欢科技产品，也欣赏马斯克的极客精神。他称，他一直想买一辆特斯拉，但一直没有攒够钱。该用户无法理解特斯拉拒绝向他交付的行为，他对媒体表示，“如果特斯拉和拼多多有矛盾，那他应该去找拼