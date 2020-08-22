特斯拉将于9月22日举行独立电池日活动

特斯拉公司 2020 年年度会议将于太平洋时间 2020 年 9 月 22 日星期二下午1： 30 举行，独立电池日活动将在 2020 年年度会议结束后立即举行。此前有消息称，特斯拉将在“电池日”正式推出“百万英里”电池，电视使用寿命有望达到 100 万英里(约 161 万公里)，较现在的电池寿命( 40 万- 80 万)公里提升1- 3 倍。
特斯拉公司 2020 年年度会议将于太平洋时间 2020 年 9 月 22 日星期二下午1： 30 举行，独立电池日活动将在 2020 年年度会议结束后立即举行。此前有消息称，特斯拉将在“电池日”正式推出“百万英里”电池，电视使用寿命有望达到 100 万英里(约 161 万公里)，较现在的电池寿命( 40 万- 80 万)公里提升1- 3 倍。
特斯拉的首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年 6 月份，特斯拉Model3 的全球销量为 35854 辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。
7月31日消息，据国外媒体报道，松下美国电动汽车电池业务负责人表示，松下计划在五年内将供应给特斯拉的2170电池能量密度提高20%。此外，松下还计划在2-3年内实现无钴电池的商业化。目前，该公司已经将特斯拉电池中的钴含量降低到5%以下。钴在电动汽车电池中是一个至关重要的元素，将钴从电池中去除将提高制造过程的成本效益，并将降低特斯拉汽车的成本。特斯拉的主要目标之一是逐步弃用钴电池。该公司首席执行官（CEO
凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，据《福布斯》网站报道，美国航空航天局(NASA)周日发现一颗与特斯拉汽车大小相仿的近地小行星与地球擦肩而过。这颗小行星被命名为2020 QG，是有记录以来距离地球最近的一颗持续运行状态的小行星。根据NASA近地天体数据库的资料，这颗小行星在距离地球中心约4778英里的地方飞过。这意味着2020 QG最靠近地球时距离地面不到1000英里，比几乎所有在轨人造卫星的高度都要低。这是一个世纪前近地天体数
8月2日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年6月份，特斯拉Model 3的全球销量为35854辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。特斯拉在上海建了一家工厂，该工厂计划生产Model 3、Model Y和未来的车型，但现在只生产Model 3。此前，有报道称，该工厂可能会在?
【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，调查显示，国产特斯拉汽车在质量方面处于市场领先地位，且高于美国制造的汽车质量。目前，该公司只在其位于上海的超级工厂中生产Model 3。最近，在中国进行的一项调查显示，2020年第二季度，国产Model 3被评为质量最好的轿车。该调查显示，今年第二季度，中国的乘用车平均每一万辆车就会收到37.2起关于质量的投诉。相比之下，国产Model 3仅收到0.7起关于质量的投诉，在热销轿车投诉销量比
7月30日消息，据国外媒体报道，特斯拉的主要电池供应商松下将在2-3年内推出无钴电池。松下与特斯拉有着长期的合作关系，它为特斯拉的电动汽车和储能产品生产电池。松下的美国电动汽车电池业务负责人表示，松下计划在五年内将供应给特斯拉的2170电池的能量密度提高20%，并计划在2-3年内将无钴电池商业化。特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）一直都表示，他希望转向无钴电池。目前，松下已经将特斯拉电池
7月29日消息，据国外媒体报道，韩国表示，它正在就特斯拉电动汽车的安全问题展开调查，其中包括Autopilot（自动辅助驾驶系统）功能在内的制动和转向系统也是此次调查的一部分。据悉，自Model 3发布以来，特斯拉就将触角伸向了韩国。韩国媒体报道称，Model 3正在接受调查，原因是Model 3面临着客户的投诉。Model 3客户声称，这款车存在许多安全问题。据悉，此次调查可能需要6个月到一年的时间才能完成，有缺陷的汽车将?
Model 3已经是很成功的一辆电动汽车，可CEO马斯克对其定价现状仍不满意。在二季度财报会议上，马斯克表示，最让我烦恼的问题就是特斯拉的汽车还不够亲民，我们必须解决这个问题。特斯拉希望最
今日有媒体报道称，国产特斯拉确定不再用松下电池，对此，特斯拉中国相关人士表示，这并非特斯拉官方消息，该报道不准确。
7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激烈，但目前特斯拉在该市场上占据主导地位。今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增逾1500%，其在电动乘用车市场的份额也提升到了43.3%。今年6月份是特斯拉在韩国取得业绩最好的一个月，其Model 3击败了现代的科纳EV，以及宝马和奥迪的高端车型。现代汽车一直是?
7月27日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉将在柏林生产电池，以满足其柏林超级工厂的需求，但是却缺乏所需要的人才。特斯拉的柏林超级工厂是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。该工厂计划从2021年夏天开始生产电动汽车，并将尽快实现年产50万辆汽车的目标。在过去，电池一直是特斯拉汽车生产的瓶颈，但该公司似乎想要?
特斯拉“拒付门”事件仍在持续发酵之中。昨日，同在拼多多上团购特斯拉的上海用户对外表示已经成功提车，引发此前被特斯拉拒绝交付的武汉用户不满。该用户对媒体表示，他是一名快递员，曾在武汉打工10年，从小喜欢科技产品，也欣赏马斯克的极客精神。他称，他一直想买一辆特斯拉，但一直没有攒够钱。该用户无法理解特斯拉拒绝向他交付的行为，他对媒体表示，“如果特斯拉和拼多多有矛盾，那他应该去找拼
7月28日消息，据国外媒体报道，德国勃兰登堡经济部长乔格·斯坦巴赫（Jorg Steinbach）表示，电动汽车制造商特斯拉的柏林超级工厂未来将生产“全新的电池”。斯坦巴赫表示，特斯拉的新电池将采用一种“全新的技术”，且比以前制造的电池更小，但拥有更高的能量密度，这也就意味着续航里程的增加。在上周五举行的第二季度财报电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾透露，该公司将在柏林工厂实现电池的本地化生产，以满足
8月10日消息，据国外媒体报道，电动汽车在近几年快速发展，市场需求也越来越大，今年上半年全球新销售的电动汽车接近100万辆，未来仍将继续大幅增加。电动汽车市场日益庞大，也推升了电动汽车厂商的业绩，进而也拉升了电池等核心部件供应商的业绩，特斯拉电池合作伙伴LG化学的CEO辛学喆(Hak Cheol Shin)近日就预计，他们的营收在2025年将翻番。辛学喆是近日在接受采访时，预计他们的营收在2025年将翻番的。在接受采访?
在特斯拉和拼多多几番“交手”后，舆论不断反转，但特斯拉并不占上风。日前，特斯拉“拒交门”事件又有新进展。 8 月 18 日晚间，有报道称宜买车和拼多多协助武汉车主成功提车。同时该车主称是使用家人名义下单，因为自己名字被拉黑，无法购买。
成都国际车展上，特斯拉展台工作人员表示，“目前国产车型已与松下电池解约，现阶段上海工厂生产的model 3，还都是LG电池，但在近期装配宁德时代电池的车型会陆续下线。”对于车辆及电池问题的咨询，特斯拉展台工作人员对外的统一口径就是上面这段话。
7月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上表示，愿意对外提供动力系统（powertrain）和电池。特斯拉马斯克是在评论一篇文章时，发表上述言论的。这篇文章称，特斯拉在电动汽车领域远远领先对手，大众汽车等竞争对手称赞特斯拉是了不起的汽车制造商。马斯克评论称，特斯拉对软件的授权许可、提供动力系统和电池持开放态度。我们只是想加速可持续能源的发展，而不是压垮竞争对手。除这一句表态外，
今日，拼多多方面透露， 8 月 18 日，在宜买车与拼多多的协助下，此前被特斯拉拒绝交付并取消订单的团购车主成功提车，并已为车辆上险。
特斯拉Model系列汽车问世以来，行业友商的逆向工程已发生多次，最终无不投以敬佩目光，奥迪最近的表态是，特斯拉技术领先两年时间。同时，大众集团CEO Hebert Diess还提出了“追赶特斯拉
最近几天特斯拉股价疯涨，市值超过3700多亿美元，马斯克也成为全球第四大富豪。这一切还得靠特斯拉电动车逐渐受到认可，现在连专用约会APP——Tesla Dating都有了，想用它得有辆特斯拉
在美国政府不断威胁打压中国企业之际，多名知情人士透露，美国政府表示，美国企业在中国可以继续使用微信。..
有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁..
分众传媒发布 2020 年半年度报告。今年上半年，该公司实现营业收入46. 1 亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8. 2 亿元，同比增长..
近几年，几乎很少听到内容农场这个词，相信大多数SEO人员对链接农场要熟悉的多，最近在浏览知乎的时候，发现有小伙伴，在问百度是否打击内容农场，..
微软已经正式开放了Windows 10的一项新功能，其支持在PC上运行Android应用程序。上述功能通过Your Phone应用程序，能够在PC端以独立窗口的形式运行..
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据国内媒体报道，截止当地时间8月20日收盘，特斯拉股价首次突破2000美元大关。特斯拉市值一夜之间飙升230亿美金（约合1590亿人民币），已经达到37..
之前字节跳动曾经公开表示，对于TikTok在美国遭受到的攻击，将起诉美国政府。据外媒最新报道称，TikTok正准备对美国政府发起诉讼，而起诉的依据是..
据媒体报道，近日美团CEO王兴谈投资理想汽车原因时表示：首先因为李想是一名优秀的创业者，理想汽车拥有出色的产品，而且电动汽车市场很大，出于长..
8月21日晚，小鹏汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次担任小鹏汽车的IPO承..
8月21日，造车新势力「小鹏汽车」向美国证监会递交材料称，拟在美国纽约证券交易所IPO，计划发行8500万股ADS，每股ADS代表2股普通股，每股ADS发行..
8月22日消息，据国外媒体报道，虽然苹果已确定iPhone 12较往年将推迟几周，但外界对苹果这一首批支持5G产品的期待并未减弱，随着发布时间的临近，..
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8月22日消息，据国外媒体报道，美国三大股指周五全线上涨，苹果股价涨逾5%创新高。苹果股价表现周五收盘，道琼斯工业指数上涨190.6点，或0.69%，报..
外媒报道称，谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。不过鉴于美国国内乃至全球的巨大监管压力，谷歌本身不太可能进行收购。..
在特朗普再次发布行政令，要求字节跳动必须在 90 天内剥离TikTok美国业务之后，TikTok日前正采取措施反击。..
根据国家新闻出版署官网信息显示，8月首批国产游戏版号正式公布，共有57款游戏获得版号。其中包括55款移动游戏，一款客户端游戏《赏金战机》和一款..
下周二就要到七夕啦，大家是不是也准备好七夕行程了呢?但是除此之外，也不要忘记日常的小红书内容更新哦，毕竟七夕期间，小红书笔记的流量也都是..
人红是非多，比如直播带货一哥李佳琦在直播间外的行为举止也备受关注。昨天晚上，李佳琦在微博公开道歉上了热搜，具体是怎么回事呢?..
从Windows 8之后，微软就提供了两种方法来改变系统设置，一是控制面板，一个就是新的Windows设置。近年来，Windows设置能越来越完善，拥有了越来越..