特斯拉将于9月22日举行独立电池日活动

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特斯拉将于9月22日举行独立电池日活动

2020-08-22 10:02 · 稿源：站长之家

特斯拉公司 2020 年年度会议将于太平洋时间 2020 年 9 月 22 日星期二下午1： 30 举行，独立电池日活动将在 2020 年年度会议结束后立即举行。此前有消息称，特斯拉将在“电池日”正式推出“百万英里”电池，电视使用寿命有望达到 100 万英里(约 161 万公里)，较现在的电池寿命( 40 万- 80 万)公里提升1- 3 倍。

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