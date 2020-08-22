8月首批国产游戏版号下发，共57款游戏过审

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8月首批国产游戏版号下发，共57款游戏过审

2020-08-22 10:23 · 稿源：站长之家

根据国家新闻出版署官网信息显示， 8 月首批国产游戏版号正式公布，共有 57 款游戏获得版号。其中包括 55 款移动游戏，一款客户端游戏《赏金战机》和一款Switch主机游戏《艾希》。在该批版号中，B站的《音灵》、三七互娱的《一千克拉女王》等获批。

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