8月首批国产游戏版号下发，共57款游戏过审

根据国家新闻出版署官网信息显示， 8 月首批国产游戏版号正式公布，共有 57 款游戏获得版号。其中包括 55 款移动游戏，一款客户端游戏《赏金战机》和一款Switch主机游戏《艾希》。在该批版号中，B站的《音灵》、三七互娱的《一千克拉女王》等获批。
根据国家新闻出版署官网信息显示， 8 月首批国产游戏版号正式公布，共有 57 款游戏获得版号。其中包括 55 款移动游戏，一款客户端游戏《赏金战机》和一款Switch主机游戏《艾希》。在该批版号中，B站的《音灵》、三七互娱的《一千克拉女王》等获批。
今日，据国家新闻出版署官网显示， 7 月第三批国产游戏版号已下发，共 57 款游戏获得游戏版号，其中 7 款为端游， 19 款为休闲益智类游戏，其余为手游。
随着真无线耳机的普及，越来越多的消费者选择用它们取代有线耳机，蓝牙耳机已渐渐成为很多人日常通勤的标配。当然，消费者对耳机的需求也在持续升级，音质、延迟功能自然而然被纳入了选购的参考范畴。尤其现在生活水平的提高，娱乐消费方式发生了很大改变，手游成了大部分消遣放松的主要方式，这方面国产品牌对于蓝牙耳机的延迟就更加重要了，下面小编就总结了几款低延迟，游戏必备国产无线蓝牙耳机，一起看看吧！推荐一、NANK南卡
2020年7月29日，国家新闻出版署在今天发布了《2020年7月份国产网络游戏审批信息》，其中大家最为关注的原神过审了，除此之外switch主机游戏过审了一款《恶果之地》，下面就来看看7月份过审的游戏名单吧。
8月6日，国家新闻出版署官网公布了今年第二批进口游戏版号，共有28款游戏获批，审批时间为8月6日。此次，腾讯《使命召唤手游》终于过审，动视公司的《使命召唤手游》（简称《CODM》）迄今全球
今日，国家新闻出版署公布了最新一期的进口网络游戏审批信息，共有 28 款游戏获批，审批时间为 8 月 6 日。值得一提的是，在本次过审游戏中，包括了Switch国行游戏《健身环大冒险》。
苹果公司曾在今年年初通知7月31日前上架App Store商品的应用程序需要获得版号，若无法获得版号会被下架，根据七麦数据统计，在8月1日，苹果正式实施该规定，截至北京时间8月1 日中午12：00，苹果半天就从中国App Store中下架了逾2.6万款游戏。
2020年8月6日，国家新闻出版署下发了2020年8月进口网络游戏审批的相关信息，其中switch国行健身环正式过审获批，这点无疑是让人振奋的，下面就来为大家介绍一下2020年8月游戏版号下发名单。
苹果近日通过邮件向中国区的开发者发出通知，8月1日起，App Store中国区商店里的游戏如果没有中国国家新闻出版广电总局颁发的版号，将被下架。苹果表示，根据中国法律要求，应用商店内的游戏必
苹果中国对于无版号的iOS游戏下架态度没有任何让步，而据报道，他们半日就下架逾2.6万款iOS游戏。根据七麦数据的统计，截至8月1日下午2时，App Store中国区已下架共26539款游戏，这一数字已经
根据国家广电总局近日下发的《关于移动游戏出版服务管理的通知》显示，自 7 月 1 日起，未经国家新闻出版广电总局批准的移动游戏，不得上网出版运营。对已经出版的移动游戏的升级作品及新资料片，视为新作品需重新审批。
苹果规定，在中国地区游戏App需要录入国家新闻出版广电总局颁发的版号，否则将被下架。苹果近日已向开发者发送相关说明邮件。苹果将在7月31日进行重新审查，在7月31日以后，没有提交批准版号的游戏，将在中国大陆的应用商店下架。
日前， 由游戏科学打造的国产单机大作《黑神话：悟空》一炮而红。13分钟的实机演示视频圈粉无数，被网友盛赞国产版的3A大作。B站官微力推《黑神话：悟空》称：“国产3A大作要来了么？超5
近日，苹果向开发者发出通知称，要求在中国区App Store中上架的游戏必须填写版号信息，否则将在 8 月 1 日后被强制下架。据悉，今年 7 月起、无版号新游戏将再无法通过苹果审核和上架中国区AppStore。从 7 月 1 日开始没有版号的游戏已经无法进行更新。
今天，B站游戏开了一场线上新品发布会，介绍了自己即将推出的 11 款游戏，这些游戏大部分是原创IP的手游，还有两款会登录PC与PS4 的独立游戏。很多人在评论这些游戏以及制作人如何，但这些不是重点。
随着国内消费升级的不断进行，大家对于消费类产品的需求也水涨船高。就像大家对汽车的要求不一样，有些人注重动力，有些人注重内饰和外观。蓝牙耳机也是如此：有些人对性能要求极高，有些人更在乎外观设计。有人要求打游戏无延迟，对于大部分游戏玩家来说，使用用蓝牙耳机玩游戏最大的困扰就是延迟问题，游戏的音画不同步，紧张对战时的交流不同步，可都是非常影响游戏体验的，马上就七夕了，不知道送什么礼物的，小编选了几款全能
随着斗鱼与虎牙合并的计划被摆上台面，游戏直播行业的发展再次引起了大众的关注。其实从千播大战后，游戏直播看似平静的背后，各路玩家是暗流涌动，站在旋涡中间的就是各种游戏主播。
手游已然成为了人们日常生活中比不可少的娱乐消遣方式，特别是很多男生都喜欢带着小姐姐一起玩游戏。不仅可以展现自己成熟的游戏技巧，更可以博得女神的喜爱。如果可以拥有一款可以实现低延时高保真的蓝牙耳机，就可以祝你一臂之力，可以清晰地听到游戏过程中的各种声音，从而更好的判断对手的位置。今天，就给大家介绍几款款低延时游戏蓝牙耳机~一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC
我们生活在一个生活非常丰富的时代，电影、游戏、音乐是我们生活的日常，最近网上很流行一个云游戏的概念，特别是5G在现在开始普及，WIFI也到达了5G水平，云游戏作为一个不需要安装本体就可以玩的游戏类型，开始在手机和电视上非常的流行，今天我们就来聊聊云游戏在电视上的发展，以及云游戏怎么在电视上玩。其实云游戏为什么在电视上发展的比较好，主要是在电视上玩游戏体验会好很多，前段时间家里买了一个高端的家用电视盒子当贝
现在游戏市场的需求肉眼可见的变大，不少人对游戏态度转变，游戏在被越来越多人认可的同时，5G时代的到来，不少人的游戏观念也开始转换，”云游戏“的概念逐渐被人们所熟知，不少人在电视上玩起了”云游戏“。”云游戏“顾名思义就是以云计算为基础的游戏方式。在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基
【TechWeb】以5G等为代表的新一轮技术变革，将萌芽于2000年，经过了近20年发展的云游戏带到现实。围绕云游戏开发、多人实时交互的沉浸式用户体验以及云游戏内容开发方面的话题将成为行业重要命题，并为云游戏从业者打开一个崭新的世界。7月31日，金山云游戏云事业部副总经理黄康受邀出席全球云游戏产业大会，并重点对云游戏技术，云游戏平台，原生云游戏开发和云游戏商业模式等角度进行深入解析和观点分享。金山云游戏云事业部副?
在美国政府不断威胁打压中国企业之际，多名知情人士透露，美国政府表示，美国企业在中国可以继续使用微信。..
有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁..
分众传媒发布 2020 年半年度报告。今年上半年，该公司实现营业收入46. 1 亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8. 2 亿元，同比增长..
近几年，几乎很少听到内容农场这个词，相信大多数SEO人员对链接农场要熟悉的多，最近在浏览知乎的时候，发现有小伙伴，在问百度是否打击内容农场，..
微软已经正式开放了Windows 10的一项新功能，其支持在PC上运行Android应用程序。上述功能通过Your Phone应用程序，能够在PC端以独立窗口的形式运行..
苹果公司周五回应了Epic Games指责其在如何控制App Store方面存在反竞争行为的诉讼，其告诉法庭，《堡垒之夜》(Fortnite )开发商违反了苹果的规则..
据国内媒体报道，截止当地时间8月20日收盘，特斯拉股价首次突破2000美元大关。特斯拉市值一夜之间飙升230亿美金（约合1590亿人民币），已经达到37..
之前字节跳动曾经公开表示，对于TikTok在美国遭受到的攻击，将起诉美国政府。据外媒最新报道称，TikTok正准备对美国政府发起诉讼，而起诉的依据是..
据媒体报道，近日美团CEO王兴谈投资理想汽车原因时表示：首先因为李想是一名优秀的创业者，理想汽车拥有出色的产品，而且电动汽车市场很大，出于长..
8月21日晚，小鹏汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次担任小鹏汽车的IPO承..
8月21日，造车新势力「小鹏汽车」向美国证监会递交材料称，拟在美国纽约证券交易所IPO，计划发行8500万股ADS，每股ADS代表2股普通股，每股ADS发行..
8月22日消息，据国外媒体报道，虽然苹果已确定iPhone 12较往年将推迟几周，但外界对苹果这一首批支持5G产品的期待并未减弱，随着发布时间的临近，..
作为人工智能界“巨头”，商汤科技的盈利模式一直是个谜。据外媒报道，联合创始人徐冰称商汤在2019年收入飙升147%，达到了7.2亿美元，折合人民币5..
8月22日消息，据国外媒体报道，美国三大股指周五全线上涨，苹果股价涨逾5%创新高。苹果股价表现周五收盘，道琼斯工业指数上涨190.6点，或0.69%，报..
外媒报道称，谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。不过鉴于美国国内乃至全球的巨大监管压力，谷歌本身不太可能进行收购。..
在特朗普再次发布行政令，要求字节跳动必须在 90 天内剥离TikTok美国业务之后，TikTok日前正采取措施反击。..
根据国家新闻出版署官网信息显示，8月首批国产游戏版号正式公布，共有57款游戏获得版号。其中包括55款移动游戏，一款客户端游戏《赏金战机》和一款..
下周二就要到七夕啦，大家是不是也准备好七夕行程了呢?但是除此之外，也不要忘记日常的小红书内容更新哦，毕竟七夕期间，小红书笔记的流量也都是..
人红是非多，比如直播带货一哥李佳琦在直播间外的行为举止也备受关注。昨天晚上，李佳琦在微博公开道歉上了热搜，具体是怎么回事呢?..
从Windows 8之后，微软就提供了两种方法来改变系统设置，一是控制面板，一个就是新的Windows设置。近年来，Windows设置能越来越完善，拥有了越来越..