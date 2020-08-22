8月首批国产游戏版号下发，共57款游戏过审

现在游戏市场的需求肉眼可见的变大，不少人对游戏态度转变，游戏在被越来越多人认可的同时，5G时代的到来，不少人的游戏观念也开始转换，”云游戏“的概念逐渐被人们所熟知，不少人在电视上玩起了”云游戏“。”云游戏“顾名思义就是以云计算为基础的游戏方式。在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基