抖音与淘宝签订新一轮年框合作 总金额或在200亿左右

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抖音与淘宝签订新一轮年框合作 总金额或在200亿左右

2020-08-21 10:43 · 稿源：站长之家

据新浪科技消息，不久前，抖音已与淘宝签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，合作规模整体超过去年。此前有媒体报道称，新年框协议谈判总金额可能在 200 亿左右，是上一轮合作的 3 倍。不过，这一数字未得到淘宝和抖音方面确认。

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