抖音与淘宝签订新一轮年框合作 总金额或在200亿左右

直播带货无疑是 2020 年最大的风口了，不管哪个平台，针对“直播”都提供了一系列可观的福利政策，因此吸引无数人纷纷入局直播带货。但其实我们发现很多带货的直播播主，虽然没有很高的粉丝，但因为能维持直播间热度，加上推广技巧，也是能获得很好的转化的。接下来我们就从直播流量哪里来、如何保留直播间人气，以及怎么推广效果最好这 3 个方面，复盘小体量的直播新号怎么才能带货。1.直播流量哪里来直播间观众来源，一般分类视?