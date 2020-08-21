抖音与淘宝签订新一轮年框合作 总金额或在200亿左右

据新浪科技消息，不久前，抖音已与淘宝签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，合作规模整体超过去年。此前有媒体报道称，新年框协议谈判总金额可能在 200 亿左右，是上一轮合作的 3 倍。不过，这一数字未得到淘宝和抖音方面确认。
据新浪科技消息，不久前，抖音已与淘宝签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，合作规模整体超过去年。此前有媒体报道称，新年框协议谈判总金额可能在 200 亿左右，是上一轮合作的 3 倍。不过，这一数字未得到淘宝和抖音方面确认。
当鬓挽青云，美目流转的唐装小姐姐忽然朝你倾过来，握住你的手，殊不知她已经攥住了几亿人的心。没错，我说的正是去年在抖音火爆刷屏的“不倒翁小姐姐”。作为一名西安大唐不夜城景区的工作人员，她让我们充分见证了“一个人带火一座城”这件事情是多么轻而易举。
抖音全面切断淘宝等站外链接的日子可能不远了。日前，字节跳动旗下商业内容智能交易与管理平台巨量星图平台发布公告称，从 8 月 6 日起，若想要挂直播购物车，非小店链接的美妆商品必须通过巨量星图发送任务订单，小店链接则可以直接挂载。如违反上述规则，平台则会封禁该店铺的商品分享功能。
从不会坐以待毙的阿里巴巴已在近期谋划一款定位为“一站式红人服务平台”的App——星推，邀请包括抖音、快手在内的各内容平台“非签约机构”达人免费入驻，并提供专项扶持政策。
快手小店商家后台进行了一系列功能更新，选品中心更新至2. 0 版本，增加 9 项新功能一系列眼花缭乱的政策，似乎都在预示着快手电商正在朝着两个方向迈进。
操盘淘宝直播的淘宝内容电商事业部总经理俞峰，曾对媒体表示：“阿里跟抖音快手之间是很好的合作伙伴，阿里很多的部门跟抖音快手也有很多合作。”
在昨日晚间阿里巴巴第一季度财报电话会议上，被问及淘宝特价版与抖音之间的竞争时，张勇表示：淘宝特价版面向对价格比较敏感的用户，提供高质量且价格优惠的产品，淘宝特价版的目标用户非常明确，作为用户体验的一部分，我们加入了直播和短视频，但这不代表全部的用户体验
截止至 2020 年 7 月 30 日，抖音上与华为业务相关的活跃蓝V认证账号数量共计 298 个，其中，品牌官方开设的账号并不多，超过 280 个账号由华为各级代理商和经销商开通，而粉丝过1w的账号有 80 个。
短视频平台抖音和字节跳动是什么样的关系呢，抖音是一款十分热门的短视频APP，可以说是一款爆款产品，而这款产品正是由字节跳动开发的，这里我们来看下抖音和字节跳动的关系。
最快 8 月底，抖音会要求直播商家和主播使用抖音小店，或者挂在购物车里的外链必须进驻星图平台的商品库。
有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
抖音最近推出了一个漂流瓶的小游戏，很多用户还不清楚抖音的漂流瓶入口在哪，一些小伙伴还不了解抖音漂流瓶，下面就来为大家详细的介绍一下。
今天下午，有不少网友在微博反映称抖音崩了，已经点赞过或收藏的视频显示损坏的状态，无法查看。也有网友称视频下的评论显示不全。不过也有不少网友表示并未出现任何异常情况，视频可正常观看。
抖音上拍摄短视频的时候，往往会用到很多的特效让视频看起来更加的有趣，也容易获得粉丝关注和点赞，那么今年有哪些抖音上的特效值得大家来关注使用呢，以下我们来推荐几个热门特效，大家可以参考下。
抖音上有很多网友发现别人头像上是有戴皇冠的很有意思，但是不知道怎么弄，下面就来为大家分享一下抖音的皇冠视频制作教程。
对于搜索，字节跳动一直怀抱强烈的欲望。早在 2016 年，字节跳动就开始探索“搜索”技术，并尝试在今日头条应用内，内置搜索引擎。 2019 年，开始加快搜索布局的步伐; 2020 年 2 月 17 日，字节跳动推出“头条搜索”， 4 月 20 日“头条百科”悄然上线。
近日，手机品牌热DOU榜中，华为以6.56%的增幅荣登榜一，领先第二名OPPO近 100 热度值。另卡思数据”品牌追踪”功能显示，在手机数码类品牌中，华为相关产品近 7 日新增（商品）访客量高达147. 8 万，也远远领先于其他品牌。没有发布挑战赛，也没有大规模的KOL投放，华为的销量与声量从何而来？卡思数据带你一探究竟。【狼】到抖音，经销商吹响战斗号角经销商矩阵账号是华为产品在抖音销量的最大贡献者。据卡思数据统计，截止至 202
直播带货无疑是 2020 年最大的风口了，不管哪个平台，针对“直播”都提供了一系列可观的福利政策，因此吸引无数人纷纷入局直播带货。但其实我们发现很多带货的直播播主，虽然没有很高的粉丝，但因为能维持直播间热度，加上推广技巧，也是能获得很好的转化的。接下来我们就从直播流量哪里来、如何保留直播间人气，以及怎么推广效果最好这 3 个方面，复盘小体量的直播新号怎么才能带货。1.直播流量哪里来直播间观众来源，一般分类视?
最近在抖音上有不少的用户在玩“足迹地图”这个玩法，不少人想知道在哪里可以看到足迹地图功能，具体的开启设置方法是什么呢，以下我们来看下抖音足迹地图的具体设置方法。
你是不是在烦恼，看完优秀的短视频作品却说不出一句骚话?你是不是在惋惜，绞尽脑汁想到的骚话刚打出来，已经淹没在了评论的海洋?
在抖音将越来越多的流量和注意力向着“直播+电商”倾斜，以期为广告主带来“品效融合”的营销体验，并丰富平台创作者变现路径的同时，我们看到：快手则是在“大普惠”的原则下进行流量的重新调整和分配，在直播外，通过“优质内容”来绑定用户，以提升用户的内容消费体验和停留时长。
近期，世纪互联正式加入阿里云MSP合作计划，成为阿里云生态合作伙伴。这是世纪互联继与阿里巴巴集团建立云基地提供商合作关系，加速建设云生态服务..
微信小商店里想要开通品牌商店的话，需要哪些资质认证和材料，品牌认证之后对商家有哪些扶持和帮助呢，这里我们就来一起看下微信小商店的品牌开通..
8 月 18 日，柳州与李子柒品牌见面会及合作发布会顺利举行。上午，柳州市委、市政府与李子柒品牌举行见面会，柳州市委副书记梁旭辉、柳州市委副秘..
从相识到厚爱，从记录到分享，回首过往，在所有用户的关注和支持下，乐秀一路前行，稳健成长为视频剪辑领域的知名品牌。2020 年 7 月，乐秀视频剪..
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8月10日,云上西湖·杭向未来——2020数字经济全球云享会在西湖区云栖小镇举行,作为手机数码维修服务行业的准独角兽,闪修侠不仅荣登“2020年西湖区..
作为目前全球预测苹果信息最准的分析师，天风国际旗下郭明錤又带来了最新的报告，按照他的说法，苹果为了不让iPhone 12涨价，将对一些零部件降级。..
8月21日消息，据悉，字节跳动将收购启蒙教育产品你拍一，具体交易金额双方均未披露。收购后，字节跳动将在技术、品牌及资本层面为你拍一提供支持。..
据Business Insider报道，加拿大的“e-commerce entrepreneur”和特斯拉粉丝Ajitpal Grewal专门针对特斯拉车主开发了一款约会软件“Tesla Dating”..
8月20日,以“新思维,新格局,新未来”为主题的2020亚洲保险科技大会在京举办,备受行业瞩目的金革奖同时揭晓。来自保险、健康等不同维度、领域的产业..
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8 月 18 日，世界知名，亚洲排名第一的专业性和观赏性兼备的国际广播电影电视展览会BIRTV2020 线上展以“智慧引领 融合驱动 产业赋能”为主题正式..
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《钱氏家训》有言：“海宇之内，以养元气为本。”元气是生命之本，也是生命之源，元气充足了，人就能健康；元气受损了，人就会生病；元气耗尽了，..
“我做了一个让我自己都很意外的决定，光荣地成为一名主播，时代在改变，没有一个创业者想永远待在自己的舒适圈，出于安全感，我选择了做一名光荣..
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