微信小商店全量开放 只需身份证手机号就可卖货

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息：今日，微信宣布小商店对企业、个体、个人三种开店类型全量开放，个人只需要身份证、手机号信息，就可以直接卖货。同时，微信小商店上线服务市场，并推出小商店开放组件，供商家和服务商快速调用官方接口，进行个性化开发。
据悉，个人店支持售卖一手和二手商品， 1 个微信号只能开通 1 个“个人”主体的小商店。企业、个体工商户需要提供营业执照、经营者信息、结算银行账户信息等相关资质即可卖货经营， 1 个微信号可开通 3 个“企业和个体”主体的小商店。
目前，用户可在微信搜索“小商店助手”进行开店。
今年7月，微信宣布，微信小商店现已面向企业、个体工商户两种资质的商家开放内测申请，后续也将逐步开放个人店申请。
据介绍，微信小商店是小程序团队提供的一项新能力，帮助商家免开发、 0 成本快速生成卖货小程序。小商店现提供商品信息发布、商品交易、小程序直播等功能，全方位支持商家自主开店经营。
7 月 9 日，微信团队发布消息称，因微信小店不再维护，“添加功能插件”入口将不再支持添加微信小店，后续将全面下线微信小店。微信表示接下来将推出“微信小商店”，提供商品售卖、订单物流、客服售后、小程序直播等功能，已经开通并使用微信小店的商家，将支持升级为小商店新页面。