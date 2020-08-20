微信宣布小商店全量开放 并推出小商店开放组件

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微信宣布小商店全量开放 并推出小商店开放组件

2020-08-20 17:46 · 稿源：站长之家

今日，微信宣布小商店对企业、个体、个人三种开店类型全量开放，个人只需要身份证、手机号信息，就可以直接卖货。同时，微信小商店上线服务市场，并推出小商店开放组件，供商家和服务商快速调用官方接口，进行个性化开发。

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