罗永浩回应不敢吃播：提都不能提，一提就凉了

有网友在央视新闻微博留言称“早该整治了”，也有网友表示，“你吃可以，不要吃了再吐出来。不仅浪费食物还破坏身体，这种单纯想博眼球的吃播应该制止。有些人的吃播看着健健康康让人很有食欲，吃播行业应该逐渐向这种靠齐。”