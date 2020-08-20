罗永浩回应不敢吃播：提都不能提，一提就凉了

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罗永浩回应不敢吃播：提都不能提，一提就凉了

2020-08-20 17:22 · 稿源：站长之家

目前脱口秀大会第三季正在热播，李诞在节目中还聊到了吃播的话题。脱口秀官微今日调侃称，罗永浩不敢吃播：害怕带去行业厄运。对此，罗永浩自我调侃称，提都不能提，一提就凉了。

最近，央视严厉批判吃播浪费食物的行为，随后斗鱼、抖音、快手等平台纷纷回应表示，对吃播浪费行为进行严肃处理，或给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。

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