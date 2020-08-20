罗永浩回应不敢吃播：提都不能提，一提就凉了

目前脱口秀大会第三季正在热播，李诞在节目中还聊到了吃播的话题。脱口秀官微今日调侃称，罗永浩不敢吃播：害怕带去行业厄运。对此，罗永浩自我调侃称，提都不能提，一提就凉了。
最近，央视严厉批判吃播浪费食物的行为，随后斗鱼、抖音、快手等平台纷纷回应表示，对吃播浪费行为进行严肃处理，或给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。
目前脱口秀大会第三季正在热播，李诞在节目中还聊到了吃播的话题。脱口秀官微今日调侃称，罗永浩不敢吃播：害怕带去行业厄运。对此，罗永浩自我调侃称，提都不能提，一提就凉了。
最近，央视严厉批判吃播浪费食物的行为，随后斗鱼、抖音、快手等平台纷纷回应表示，对吃播浪费行为进行严肃处理，或给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。
吃播，众所周知，是直播吃食物的主播。不过他们并不是简单的吃食物，而是一顿能吃几百个馒头，几十斤龙虾，几十盆面条的吃播，业内叫做大胃王吃播。
【大胃王自曝为吃播负债数十万】据媒体报道，近日，各个网络平台的“大胃王”吃播们走上风口浪尖，引起热议。一名曾经的“大胃王”自曝称，业内催吐假吃情况普遍，不少主播吃的食物都是自费，没发财却为此负债累累。
8月11日央视就发文点名了吃播直播行为，央视认为这种行为造成了大量食物浪费。而在8月14日，央视再次评价“大胃王吃播”，表示能理解那种带给观众的视觉冲击和快感，但天天这么吃，身体扛不住，对观众也会产生不好的引导。还是那句话，袁隆平爷爷让咱吃饱，没让咱糟践粮食。
昨日，针对央视“大胃王吃播浪费严重”的报道，斗鱼方面回应称，将积极响应中央相关号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。
昨日，央视批有的所谓大胃王吃播浪费严重，引起广泛讨论。对此，斗鱼、抖音、快手、微博等已经相继作出回应。微博方面回应称，近日将对以量大多吃、食量惊人为噱头，以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直播进行限制，会根据具体情况对相关内容采取删除、停止直播、禁言和关闭账号等处置措施。抖音相关负责人表示，对浪费粮食的行为，一经发现，平台将在第一时间按违规程度进行处罚。我们呼吁广大用户珍惜?
央视在日前的一则报道中批评了网络大胃王吃播秀浪费严重，是食物浪费的极端案例。此报道引发了舆论广泛关注。在目前的各大直播平台上，均设有美食栏目，其中不少是吃播。吃播原本主要是推荐美
8月12日，央视新闻批“大胃王吃播”，称部分“大胃王吃播”哗众取宠，“误导消费、浪费严重”。
近日央视就两次点名当下火热的大胃王吃播现象，报道称吃播现象实际上存在大量“假吃”、“浪费食物”现象。而一名曾经的“大胃王”自曝称，业内催吐假吃情况普遍，不少主播吃的食物都是自费，没发财却为此负债累累。
今日，针对“大胃王吃播浪费食物严重”的问题，微博管理员发文称，微博近日将对以量大多吃、食量惊人为噱头，以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直播进行限制，会根据具体情况对相关内容采取删除、停止直播、禁言和关闭账号等处置措施。
在很多直播平台，吃播都是很热门的存在，大胃王们吃下惊人的食物让不少人觉得神奇。不过今天央视报道称，部分吃播存在浪费食物的问题，斗鱼今晚公开回应称将加强审核，杜绝浪费。针对吃播浪费
有网友在央视新闻微博留言称“早该整治了”，也有网友表示，“你吃可以，不要吃了再吐出来。不仅浪费食物还破坏身体，这种单纯想博眼球的吃播应该制止。有些人的吃播看着健健康康让人很有食欲，吃播行业应该逐渐向这种靠齐。”
粮食危机始终如达摩克利斯之剑悬在人类头上，随着新冠疫情在全球范围内的不断蔓延，再加上极端气候、蝗灾，许多国家都出现粮食危机。据联合国粮农组织统计显示，全球每年约1/3粮食被损耗和浪费
【央视再评大胃王吃播】 8 月 12 日，央视新闻点名批评，“现在有些所谓大胃王吃播秀，更是浪费严重，有的甚至吃了再把食物吐掉……珍惜粮食，拒绝浪费。”今天央视再评大胃王吃播：能理解那种带给观众的视觉冲击和快感，但天天这么吃，身体扛不住，对观众也会产生不好的引导。还是那句话，袁隆平爷爷让咱吃饱，没让咱糟践粮食。转发倡议：珍惜粮食，珍爱生活，对餐饮浪费行为说不！
8月13日消息，昨日，央视批有的所谓大胃王吃播浪费严重，引起广泛讨论。对此，斗鱼、抖音、快手等已经相继作出回应。抖音相关负责人表示，对浪费粮食的行为，一经发现，平台将在第一时间按违规程度进行处罚。我们呼吁广大用户珍惜粮食，当用户搜索“吃播”、“大胃王”等关键词时，将提示用户“拒绝浪费，合理饮食”。快手相关负责人也表示，一旦发现用户创作中有暴饮暴食，以假吃、催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的?
在央视新闻8月12日报道了直播平台里的吃播浪费食物现象之后，斗鱼直播官方回应称：将积极响应号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。
“网络大胃王吃播秀，误导消费、浪费严重。”昨日一则央视新闻播报之后，引起了大众的广泛关注，今日#央视批有的所谓大胃王吃播浪费严重#话题转眼登上微博热搜。截至发稿前，同名微博话题阅读量达到6. 6 亿，讨论度为4. 5 万条。
吃播，也就是吃饭直播，是近年来兴起的一种网络直播行为，在多个直播平台上十分火热。但吃播也极易造成食物浪费，近日央视就报道批评有的所谓大胃王吃播浪费严重。
央视日前批评批有些所谓大胃王吃播浪费严重，斗鱼、抖音、快手等直播平台相继做出回应和整改。当前网络上关于珍惜粮食、杜绝浪费的讨论热度不减，央视再评大胃王吃播：袁隆平爷爷让咱吃饱，没
最近几天，因为存在浪费、造假等问题，各类吃播成为网络热点，已经有不少大V开始下架自己的吃播视频。中国演出行业协会今天也表态了，要求禁止在直播中出现假吃、催吐等浪费食物的行为。中国演
本周，央视在一档新闻节目中批评部分网络大胃王吃播浪费现象严重，引发业界关注。对于央视的报道，现在中国演出行业协会已经明确出台了规定，提示各会员企业进一步加强直播内容管理，坚决禁止
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