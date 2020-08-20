村里年轻人都回来了！支付宝：95后创业者涨超20%，返乡“淘金”火热

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息： 8 月 20 日，支付宝数字生活开放平台显示，专门为商家提供数字化工具服务的“支付宝服务市场”活跃用户对比去年同期翻了 10 倍，其中 95 后用户增长超20%。“数字化”创业已成趋势，而 95 后正成为创业主力。

从支付宝平台趋势来看，今年以来创业者除了年龄小外，创业团队、切口、城镇也越来越小。例如，在“支付宝服务市场”里，开店取名、LOGO设计、图文打印、资质代办、小程序模板开发等成为排名Top5 最火爆“单品”。创业不需要三头六臂，拥有一技之长就可以开张营业。

王龙是好名科技创始人，为企业提供取名服务，这是个很小的创业切口。在支付宝上线小程序之前，公司营收主要靠熟人介绍，相当于“靠天吃饭”。而把业务数字化后，小程序上线第一天就吸引了 800 多人下单，通过中心化流量推荐和团队线下推广等去中心化运营，目前公司90%以上订单都来自支付宝。对于这一成绩王龙称：“支付宝里商家众多，有大量取名、更新店名的需求，恰好与我们业务相通。”

近日，国家发改委等 13 部门公布文件明确鼓励发展新个体经济，进一步降低个体经营者线上创业就业成本，支持多样化的自主就业、分时就业，大力发展微经济，鼓励“副业创新”。这一政策推动了返乡青年就地就近就业，数据显示，最近半年内，”支付宝服务市场”中来自三、四线及以下城市用户有明显增长。

95 后小伙陈辉，去年从广东回到家乡湖北黄石，转型成支付宝服务商，帮家乡的小店复工复产。通过支付宝的开放流量、技术和运营能力， 4 个月时间，陈辉帮家乡 200 多家商家完成数字化升级。商家的生意好了，陈辉的创业之路也越来越好，陈辉称，他和 12 人团队搬进了新办公室，还给自己定了个小目标，要成为他们小镇的“BAT”。

支付宝方面表示，利用数字化帮助中小商家降低创业门槛是一直以来追求，“中心化+去中心化”的平台运营策略，让创业者抢先受益于数字经济的红利。 3 月支付宝升级为数字生活开放平台以来，这一策略成功让平台上85%的商家实现业绩V字反弹。