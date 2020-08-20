村里年轻人都回来了！支付宝：95后创业者涨超20%，返乡“淘金”火热

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 动态 > 关键词 > 支付宝最新资讯 > 正文

村里年轻人都回来了！支付宝：95后创业者涨超20%，返乡“淘金”火热

2020-08-20 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息： 8 月 20 日，支付宝数字生活开放平台显示，专门为商家提供数字化工具服务的“支付宝服务市场”活跃用户对比去年同期翻了 10 倍，其中 95 后用户增长超20%。“数字化”创业已成趋势，而 95 后正成为创业主力。

从支付宝平台趋势来看，今年以来创业者除了年龄小外，创业团队、切口、城镇也越来越小。例如，在“支付宝服务市场”里，开店取名、LOGO设计、图文打印、资质代办、小程序模板开发等成为排名Top5 最火爆“单品”。创业不需要三头六臂，拥有一技之长就可以开张营业。

QQ截图20200820114543.jpg

王龙是好名科技创始人，为企业提供取名服务，这是个很小的创业切口。在支付宝上线小程序之前，公司营收主要靠熟人介绍，相当于“靠天吃饭”。而把业务数字化后，小程序上线第一天就吸引了 800 多人下单，通过中心化流量推荐和团队线下推广等去中心化运营，目前公司90%以上订单都来自支付宝。对于这一成绩王龙称：“支付宝里商家众多，有大量取名、更新店名的需求，恰好与我们业务相通。”

近日，国家发改委等 13 部门公布文件明确鼓励发展新个体经济，进一步降低个体经营者线上创业就业成本，支持多样化的自主就业、分时就业，大力发展微经济，鼓励“副业创新”。这一政策推动了返乡青年就地就近就业，数据显示，最近半年内，”支付宝服务市场”中来自三、四线及以下城市用户有明显增长。

95 后小伙陈辉，去年从广东回到家乡湖北黄石，转型成支付宝服务商，帮家乡的小店复工复产。通过支付宝的开放流量、技术和运营能力， 4 个月时间，陈辉帮家乡 200 多家商家完成数字化升级。商家的生意好了，陈辉的创业之路也越来越好，陈辉称，他和 12 人团队搬进了新办公室，还给自己定了个小目标，要成为他们小镇的“BAT”。

QQ截图20200820114617.jpg

支付宝方面表示，利用数字化帮助中小商家降低创业门槛是一直以来追求，“中心化+去中心化”的平台运营策略，让创业者抢先受益于数字经济的红利。 3 月支付宝升级为数字生活开放平台以来，这一策略成功让平台上85%的商家实现业绩V字反弹。

网友热搜:

医疗创业者手机支付宝9.0官方版本支付宝同一账户的概念支付宝透支额度支付宝证件夹有用吗支付宝账户被限制登录支付宝怎样关连多个账号支付宝的行走捐真实吗支付宝公交卡怎么扣钱怎么关注支付宝官微支付宝保障额度100万支付宝外国版本
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 美团取消支付宝支付

    DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。

    美团 支付宝

  • 支付宝：超20省考生可通过支付宝查询高考成绩

    今日，支付宝表示，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布

    支付宝 支付宝查成绩

  • 支付宝宠物险怎么取消

    支付宝宠物险怎么取消？支付宝保险平台 7 月 20 日宣布开放宠物鼻纹识别技术，并联合大地保险、众安保险将这一技术第一次应用于宠物保险。这也是支付宝保险平台第一次上线针对人类以外的医疗险产品。那么支付宝宠物险怎么取消？以下是关于支付宝宠物险怎么取消的详细介绍。

    支付宝宠物险 支付宝

  • 美团回应取消支付宝支付

    7 月 29 日下午，有媒体报道称，部分美团外卖用户在使用美团外卖APP进行支付时不再显示支付宝支付，美团月付和银行卡支付占据优先位置，然而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。

    美团 美团取消支付宝支付 支付宝

  • 支付宝收钱到账方言语音怎么设置 支付宝方言语音设置方法

    支付宝推出了收钱到账的方言语音，首批支持武汉话、上海话、广东话、东北话、成都话等五种方言。支付宝表示后续还会支持其他的方言，那么如何在支付宝中设置收钱语音为方言版呢，以下我们来看下具体的操作方法。

    支付宝 支付宝方言

  • 部分用户称美团无法使用支付宝支付

    近日，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付了，微信支付和Applepay还在支付选择列表上。此前，美团一直将支付宝支付的方式进行折叠展示。

    美团 支付宝 美团月付

  • 支付宝理财分在哪里查看？支付宝理财分查看方法

    支付宝理财分在哪里可以查看，理财分是什么意思，在近日支付宝正式上线了理财分，这里我们来看下如何在支付宝app中查看理财分的数额，以及理财分有哪些影响。

    支付宝 支付宝理财分

  • 支付宝打通钉钉：钉钉群内可直接下单支付

    据国内媒体报道，支付宝今日宣布打通钉钉，并正式推出“支课堂”，帮助用户找到优质的课程，也帮助入驻的在线教育机构服务用户。据悉，此次支付宝和钉钉在教培领域全线打通，包括钉

    支付宝 钉钉

  • 支付宝宣布打通钉钉 钉钉群下单支付不必再跳端或扫码

    今日，支付宝宣布打通钉钉，此次支付宝和钉钉在教培领域全线打通包括钉钉群小程序插件、花呗月月付、先学后付等能力入驻，以及针对教培机构的对公收款和储值卡等营销工具也正式引入。用户可以在机构的钉钉群更快捷的下单支付，不必再跳端或扫码。

    支付宝 钉钉

  • 支付宝理财分上线

    ​今天，支付宝全面上线“理财分”。具体分值区间将在350- 950 之间，用户可在支付宝搜索“理财分”进行查看。据悉，理财分可以反映客官的三笔钱配置情况。理财分越高，代表三笔钱配置越完善，理财习惯越好。

    支付宝 支付宝理财分 蚂蚁金服

  • 星巴克“啡快”宣布接入支付宝、口碑等阿里应用

    7月21日，主打“在线点，到店取”的星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线的平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据了解，饿了么也将随后上线这项服务。举例来说，用支付宝或高德地图搜索“星巴克”， 点击“啡快”即可附近门店下单，到店后凭“六脉神剑”“唯快不破”这样的趣味口令领取。根据官方的表述，此次“啡快”接入支付宝、淘宝等应用，是继2018年双方达成新零售全面战略合作之后，星巴克

    星巴克 支付宝 口碑

  • 海鲜创业者：销量暴跌9成 入行20年从未如此艰难

    作为新发疫情的传染源之一，消费者已经谈海鲜色变。“不管是什么，国内的还是进口，只要是水里养的，一律不吃。”一位创业者向铅笔道记者表示。

    创业者 新冠疫情

  • 全国已有80%的头部商场将服务上线支付宝

    DoNews 8月14日消息（记者 程梦玲）7月7日，支付宝数字生活开放平台宣布，全国首批“数字商场”正式上线，目前全国已有80%的头部商场将服务搬进支付宝，如万象城、印象城、银泰、龙湖天街等，有商场的小程序访问量暴增118倍。据了解，目前全国范围内将服务搬上支付宝的头部商场已经超过500家，已覆盖了全国超200个城市。包括华润万象城、印象城、龙湖天街、吾悦广场、银泰百货、星河COCO Park、爱琴海、宝龙、凯德、大悦城等大众耳

    支付宝

  • 支付宝、拼多多们：别再喊我种果树了！

    ​前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。

    支付宝 拼多多 蚂蚁庄园

  • 星巴克“啡快”在淘宝、支付宝、口碑和、高德上线

    今日，星巴克“啡快”服务在支付宝、淘宝、口碑和高德正式上线，饿了么随后也将上线这项服务。上线之后，用户可以通过任意一款APP，享受先点后取服务，到店即拿即享。

    星巴克 星巴克啡快

  • 支付宝宠物医疗险怎么取消

    支付宝宠物医疗险怎么取消？7 月 20 日，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，并将这一技术第一次应用于宠物保险，这款「宠物险」目前可接受猫、狗两大类宠物投保，这也是支付宝第一次上线针对人类以外的医疗险产品。支付宝宠物医疗险 3 个月- 10 周岁的健康猫狗都是可以进行投保的，其中一些套餐还附送额外的增值服务，那么如果投保了想要取消怎么办？以下是支付宝宠物医疗险怎么取消的介绍。

    支付宝宠物医疗险 支付宝

  • 匀思科技：成为创业者口中“信赖的企业” 专业度决定行业地位

    据匀思电商和淘宝数据同时显示，今年疫情以来，上淘宝开店的人越来越多，平均每天有 4 万人涌入淘宝开新店，而这些店主的平均年龄只有 25 岁。来自匀思电商淘宝网店创业一员的张俊洪表示“淘宝就是创业最好的地方，你想的到的和想不到的各种神奇商品，都能在淘宝上做起来。”淘宝直播首秀惨败由于今年年初新冠疫情爆发，对线下行业造成的冲击，各大门店顶不住压力纷纷宣布倒闭的不在少数，直到今年 7 月份最后的一个线下行业——电

    匀思科技 电商直播

  • 美团回应取消支付宝支付，官方回应很霸气

    美团和支付宝，一个主要提供的是外卖、订餐、酒店等服务，另一个则是目前最重要的互联网支付方式之一，两个原本没有业务竞争关系的app，如今却看起来剑拔弩张，原因是因为什么呢。就在7月29日，有网友在使用美团下订单的时候，发现支付方式里面，美团月付和银行卡支付占据优先位置，阿里系旗下的支付宝却找不到了，疑似被美团取消了支付宝支付方式，此外，腾讯的微信支付以及苹果的Apple Pay依然在选项当中。对于美团取消了支付宝?

    美团 支付宝

  • 用户反馈称美团取消支付宝支付：之前已有过先例

    有不少用户在社交网络上反馈称，在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付了，而微信支付和Apple pay还在支付选择列表上。     一直以来

    美团 支付宝

  • 美团回应取消支付宝支付：淘宝怎么不支持微信支付

    昨日，有媒体报道称，部分用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付，但微信支付和Applepay还在支付选择列表上。

    美团 美团取消支付宝支付 支付宝
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
抖音足迹地图 网站优化 友情链接 iOS14beta5 818汽车之夜 天玑800U 微信删评论 Windows10功能 网易云音乐飓风计划 小红书视频号

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM