复旦大学教授：数字货币将打破微信支付宝垄断

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:据GCTN报道，复旦大学教授宋思齐表示，国内支付宝、微信支付形成双寡头格局，在移动支付方面占据95%的市场份额，而央行数字货币将改善竞争环境，提供多元化选择，同时更加可靠。

例如，无论阿里巴巴目前做的多大，它都存在一定违约的风险，但央行不会，所以央行数字货币是一种更加可靠的选择。

除了支付功能，央行数字货币在技术上具有可编程的潜力。它不仅具有支付功能，同时可编程的货币将非常有用。