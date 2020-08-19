复旦大学教授：数字货币将打破微信支付宝垄断

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:据GCTN报道，复旦大学教授宋思齐表示，国内支付宝、微信支付形成双寡头格局，在移动支付方面占据95%的市场份额，而央行数字货币将改善竞争环境，提供多元化选择，同时更加可靠。
例如，无论阿里巴巴目前做的多大，它都存在一定违约的风险，但央行不会，所以央行数字货币是一种更加可靠的选择。
除了支付功能，央行数字货币在技术上具有可编程的潜力。它不仅具有支付功能，同时可编程的货币将非常有用。
站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:据GCTN报道，复旦大学教授宋思齐表示，国内支付宝、微信支付形成双寡头格局，在移动支付方面占据95%的市场份额，而央行数字货币将改善竞争环境，提供多元化选择，同时更加可靠。
例如，无论阿里巴巴目前做的多大，它都存在一定违约的风险，但央行不会，所以央行数字货币是一种更加可靠的选择。
除了支付功能，央行数字货币在技术上具有可编程的潜力。它不仅具有支付功能，同时可编程的货币将非常有用。
刚进入币圈的朋友，面对成百上千的币种，到底该如何选择并准确找出具有投资价值的币种，在数字货币价值的体现中，需要参考的性质有很多，下面从几个方面告诉大家如何挑选出优质币种。一、如何鉴别好的币种：1.币种基本信息:币种总量,流通市值排名、历史最高最低价，涨跌幅、交易量等。2.看项目白皮书:了解某个币种最好的方法就是去看该币种的白皮书，从白皮书中你可以知道这个币的发行机制、权益分配、有什么作用用途、代币总量、?
提到BTCC，很多人第一个印象就是老牌交易所，那其实BTCC到目前为止已经九周年了，要知道比特币不过也才诞生了 11 年而已，可以说BTCC是伴随着很多资深数字玩家一路成长，直到成为全球运营最久的数字货币交易所。BTCC不只是比特币交易所中的前辈，在合约交易上，也是引领者。BTCC合约在 2019 年 1 月上线，并且创新性地推出了实物交割永续合约，可以说当时市场上的BTC永续合约，都只可以用现金交割，而BTCC凭借雄厚的资金实力，可以
导语： 首届贝宝金融“雪山论道”下午茶圆桌于 8 月 6 日在云南玉龙雪山脚下圆满举行，众多业内大咖认为在全球面临极大不确定形势下，数字货币有望迎来重大机遇 首届贝宝金融“雪山论道”下午茶圆桌于 8 月 6 日在云南玉龙雪山脚下圆满举行，来自区块链和数字货币相关投资、矿业及金融服务领域的多位业内大咖，围绕下一个十年比特币的前景，当前区块链和数字货币行业发展的机遇和挑战等话题，进行了深入探讨和交流，众多嘉宾认为?
最近经常与其他行业的一些朋友聊天，每当话题谈及加密数字货币时，他们往往会不解地问道：“比特币的价值来源于何处？”对于这个困惑，我相信不少行业内的人士也困惑不已，要么以“目前的经济学理论尚无法解释”搪塞，要么说“比特币的价值来源于共识”这类似是而非的话。实际上，这非常类似于经济学领域的一个经典问题：现代法定货币大多不是靠黄金或外币支持的，为什么人们会接受它？传统经济学家的典型回答是：你会接受这些法定
位于欧洲东北部的立陶宛这个国家大家可能不是很熟悉，而就在近日，立陶宛发行了全球第一枚央行数字货币(CBDC)，揭开了数字货币的新篇章。今年以来，全球多国央行都加速了数字货
7 月 22 日，最高人民法院联合国家发改委共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》（以下简称《意见》），在第六条中明确了要加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用。这次发布的《意见》，是最高法院首次在文件中提到比特币等数字货币，表示数字货币作为一种新型的权益，是受到我国法律保护的。这为数字货币纠纷提供了法律基础，帮
数字货币的兴起和发展，带动了数字货币交易所的发展，数字货币交易所市场是一个在不断优化的市场，不管是其数字货币自身波动、还是市场化需求、还是区域性的政策调整，都会让数字交易所向一个更加丰富、完善的方向发展。它不会定型，并且根据不同的用户需求，它会出现非常多的类型。数字货币的流通是全球性的，数字货币交易所的市场同样也是一个全球性市场。最终大市场需求下的多样化的数字货币交易所，就一定会出现好坏之分。一套
经过数周的窄幅交易，比特币在周日突破了1万美元大关（最多触及1.02万美元的高点），这是自6月初以来的首次。除了价格因疫情爆发带来的经济影响而受到打击之外，这种虚拟货币在5月11日经历了第
近日，四大行开始大规模进行数字货币内测，这则消息被曝光后，数字货币又引起了很多网友的热议。说起数字货币，其实早在去年的时候央行就已经确定开始着手，并且这局部地区进行内测。其实数字货币说直白点就是电子版的人民币，不同于市场上的加密货币，数字货币的存在只是将人民币电子化，不会像加密货币一样存在每日波动。相比于纸币，数字货币可以简化很多复杂的工艺流程，并且减少纸币带来的各项成本。另外，这流通性上，数字货
OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递8月14日讯，昨天BTC收跌，跌幅0.71%，尾盘在11500美元附近调整。通过OKEx平台交易数据可以看出，今日早间行情上行，BTC开盘报11496.6美元，短时回落后震荡拉升，8：03触及早间高点11829.2美元，当前小幅回落至11750美元附近。截止发稿，BTC暂报11766.98美元。据OKEx交易大数据显示，BTC合约?
1、最高法、发改委：加强对数字货币等新型权益的保护最高人民法院联合国家发展和改革委员会，共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见要求：加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用；打击针对企业家和严重危害民营企业发展的违法犯罪行为，依法追缴民营企业被侵占、挪用的财物，完善财产返还和退赔制度。2、A股收盘：区块链
昨日，有媒体报道称，部分用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付，但微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。
美团和饿了么的暗斗还在继续，针对支付上的问题，王兴也是出来讲话了。近日，有用户在使用美团支付时发现，支付页面已经不再支持使用支付宝了，打开下方折叠区域也没有出现支付宝。也就是说，
就取消支付宝支付一事，美团官方刚刚进行了回应。7月29日，媒体报道称，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，不再显示支付宝支付了，而微信支付和ApplePay还在支付
今日，支付宝表示，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布
7月30日消息，日前，有网友反馈，在使用美团进行支付时已经没有支付宝了选项了。对此，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。实际体验后发现，美团上支付宝上的支付方式确实被取消了。在下单之后，美团月付和银行卡支付占据优先位置，同时用户也可以选择微信支付以及ApplePay进行支付。对于网上的相关报道和讨论，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什?
据21 世纪经济报道消息，今日下午，路透社援引不具名的知情人士称，反垄断部门尚未就是否进行调查做出决定，也不清楚该机构何时会做出决定。但该报就此事向国家市场监督管理总局相关人士、反垄断领域的核心专家等求证，相关人士均表示，没有听说报道中所指的调查，不清楚路透社的信源来自哪里。
人民子弟兵是“最可爱的人”，为让他们在退役后能享受更多、更便利的各种权益，八一建军节来临前夕， 7 月29日，杭州市退役军人事务局与支付宝合作推出了全国首款“老兵码”，为全市26万退役军人提供全方位的数字化生活服务。
虽然还没有最终宣布到底何时正式启用数字人民币，但是央行已经在开始测试了，这对于以后货币市场有着相当大的影响，至少是格局层面的。对于数字人民币，复旦大学泛海国际金融学院金融科技研究
很久没有黑莓手机的消息了，没想到他们还是爆出了一个大新闻——黑莓手机不仅没死，而且2021年还要发布5G黑莓手机，标志性的物理键盘也..
今天下午的华为Matebook系列新品发布会上，华为一口气带来了四款笔记本新品，包括华为MateBook X、新款华为MateBook 13、MateBook 14以及MateBook..
今日，考生伪造清华录取通知书一事登上微博热搜。对此，支付宝官微称：“愿天下没有假录取通知书、也没有冒名顶替。ps：小朋友，录取通知书可..
在任天堂的Switch主机上，可能没有一款游戏像《健身环大冒险》这样能够引发网络轰动的，年初的时候价格一度炒作到上千元。现在国行的《健身环大冒..
随着移动支付的普及，很多车主在加油站也习惯于手机扫码支付，现在不行了。继北京之后，天津也发文要求加油站内严禁使用手机扫码支付等行为。据央..
今日，国内最权威的信息安全会议之一，第19届XCon安全焦点信息安全技术峰会于北京举行，腾讯朱雀实验室首度亮相公众视野。这个颇有神秘色彩的安全..
8月18日，“致远互联·华为云杯” 首届协同云企业应用开发者大赛正式启动。此次大赛由致远互联主办、华为云联合举办，以“云端定制 创新共生”为主..
8月19日消息，今日晚间，紫光国微发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为4.02亿元，同比增长108.47%，营业收入约为14..
2020年8月20日，这天是周四，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于人体健康的，问题是“异物入眼时，怎么处理可能会伤害到眼睛?”这个很可能会因为..
就在昨天，有传言说苹果总部正在录制iPhone12 发布会。现在，LeaksApplePro分享了同样的预录主题演讲细节，其中一些信息可能会让你失望。iPhone12..
8月19日晚上，腾讯正式宣布国行版《健身环大冒险》将于 2020 年 8 月 20 日开启预售，9月3日正式发售，国行版的价格为499元，包含游戏兑换卡+实体..
【老人无健康码遭公交司机拒载】据媒体报道， 8 月 17 日，黑龙江哈尔滨一老人因无法出示健康码被公交车拒载一事令人痛心，引发网友热议。认为应该..
国行版《健身环大冒险》的发布会在8月19日的晚上正式开始，在这天晚上公布了《健身环大冒险》国行版的发售时间，其中8月20日就可以在京东进行预约..
今日，唯品会发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报，财报显示， 2020 年第二季唯品会总净营收为人民币 241 亿元(约合 34 亿美元)，与去年..
北京时间 8 月 19 日下午，华为举办MateBook X新品发布会，为我们带来了多款新品，这其中不仅有笔记本电脑，也有智能眼镜和耳机产品。没有看发布会..
今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。..
最近，“歪嘴战神”这个梗火了，随之而来的是部分网友的二次修改和玩梗。例如B站上就有不少关于“歪嘴战神”的鬼畜视频，这也引起了版权方的不满。..
早在今年 7 月份，工信部就发文通报了市场上 58 款存在侵害用户权益行为App，并责令相关公司整改。近日，上述这些App经第三方检测机构核查复检，发..
健康码是如今很多地区在公共出行、旅游景点等需要出示的一个二维码，不过对于智能手机不太会使用的老人来说，造成了不少的出行困难。就在近日，8 ..
当前，虽然不少车企都宣称正在开发自动驾驶技术，但是至今还没有一家车企，敢拍胸脯打包票，自己的自动驾驶技术真能够完全实用的。相较于完全自动..