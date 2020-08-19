余承东：华为MateBook系列占据中国笔记本市场份额16.9％

DoNews 8月7日消息（记者 杨洋）在今天举行的中国信息化百人会上，华为消费者业务CEO余承东发表演讲，他主要谈及华为在芯片、操作系统、数据库、云服务等业务上的过往与成就。“华为开拓了十几年，从严重落后到有点落后再到赶上来领先，这是一个艰难的过程。”余承东说，很遗憾，在半导体制造方面，华为只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造。因此他呼吁，半导体产业应该全面发展，突破包括EDA的设计，材料、生产制造、工艺、设计能