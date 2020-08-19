余承东：华为MateBook系列占据中国笔记本市场份额16.9％

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余承东：华为MateBook系列占据中国笔记本市场份额16.9％

2020-08-19 14:30 · 稿源：站长之家

在今日的MateBook系列新品发布会上，华为发布了MateBook X笔记本电脑。据悉，MateBook X 采用了业内首款悬浮全面屏，分辨率为 3K，支持触摸，PPI 高达 278，90% 高屏占比，机身最厚处仅13.6mm，重量为 1 千克。同时，MateBook X首次引入压力触控板HUAWEI Free Touch。此外，余承东还公布数据称，华为MateBook笔记本电脑在中国市场获得了16.9%的份额。

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