余承东：华为MateBook系列占据中国笔记本市场份额16.9％

在今日的MateBook系列新品发布会上，华为发布了MateBook X笔记本电脑。据悉，MateBook X 采用了业内首款悬浮全面屏，分辨率为 3K，支持触摸，PPI 高达 278，90% 高屏占比，机身最厚处仅13.6mm，重量为 1 千克。同时，MateBook X首次引入压力触控板HUAWEI Free Touch。此外，余承东还公布数据称，华为MateBook笔记本电脑在中国市场获得了16.9%的份额。
在今日的MateBook系列新品发布会上，华为发布了MateBook X笔记本电脑。据悉，MateBook X 采用了业内首款悬浮全面屏，分辨率为 3K，支持触摸，PPI 高达 278，90% 高屏占比，机身最厚处仅13.6mm，重量为 1 千克。同时，MateBook X首次引入压力触控板HUAWEI Free Touch。此外，余承东还公布数据称，华为MateBook笔记本电脑在中国市场获得了16.9%的份额。
日前，华为消费者业务CEO余承东在微博发布预告称，历时三载，一款“轻量级”重磅新品终于将和大家见面，8月19日，我们上海见！从他的描述来看，首先这款产品足够重磅，历时三年打
在今日的中国信息化百人会2020峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示，今年受到美国第二轮制裁的影响，华为的芯片没办法生产了，最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了，没有了供应，造成今年发货量可能低于去年。
余承东在中国信息化百人会 2020 峰会上表示，今年受到美国第二轮制裁的影响，华为的芯片没办法生产了，最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了，没有了供应，造成今年发货量可能低于去年。
过去多年来，三星一直是全球智能手机市场的老大，甚至功能机时代都是如此，这个宝座尚未被中国公司染指，国内最有机会的就是华为了。在中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东
在今天下午举办的中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东发表了题为“终端产业展望及共建共享生态”的演讲。余承东表示，今年上半年可以看到，华为第二季度市场份额
8 月 7 日，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会 2020 峰会上表示，今年受到美国第二轮制裁的影响，麒麟芯片的产能将没有办法继续维持，9月份之后可能就不能再生产麒麟芯片，最近都在缺货阶段。
华为手机的手势导航和手机克隆，你都用过吗？这两天，华为消费者业务CEO余承东接连“安利”华为手机特色功能。继昨晚的手机克隆之后，今日余承东又放出一则视频，亲自介绍华为手机
在中国信息化百人会 2020 年峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示：如果没有美国限制，华为手机出货量去年就能赶超三星，全球遥遥领先。截至今年二季度，华为手机出货量超越三星成为全球第一。
在iOS和Android之间进行跨平台换机常令一些用户感到痛苦，原因在于数据迁移不便。华为消费者业务CEO余承东似乎也关注到了该问题，即“最近很多iPhone用户转到华为手机，不知道如何迁移个
据证券时报报道，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会上表示，如果没有美国限制，华为手机出货量去年就能赶超三星，全球遥遥领先。截至今年二季度，华为手机出货量超越三星成为全球第一。
今天下午，华为消费者业务CEO余承东在微博宣布，将于8月19日发布新品。他透露这款产品历时三载打造，定位重磅，不过“轻量级”这个形容词应该说的是新品比较轻盈。评论中网友们也
DoNews 8月7日消息（记者 杨洋）在今天举行的中国信息化百人会上，华为消费者业务CEO余承东发表演讲，他主要谈及华为在芯片、操作系统、数据库、云服务等业务上的过往与成就。“华为开拓了十几年，从严重落后到有点落后再到赶上来领先，这是一个艰难的过程。”余承东说，很遗憾，在半导体制造方面，华为只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造。因此他呼吁，半导体产业应该全面发展，突破包括EDA的设计，材料、生产制造、工艺、设计能
8月10日消息，据国外媒体报道，华为消费者业务CEO余承东表示，华为麒麟芯片的生产将在9月15日停止，今年可能是麒麟高端芯片的最后一代。像大多数全球科技品牌一样，华为依赖承包商来生产产品。余承东表示，该公司缺乏自己制造芯片的能力。今年7月底的时候，Canalys发布的报告显示，今年第二季度，华为出货5580万部手机，超过三星成为全球最大的手机销售商。此外，华为还宣布，其今年上半年的全球销售额同比增长13.1%，
8 月 7 日，在中国信息化百人会 2020 峰会上，华为消费者业务CEO余承东在主题演讲中表示，今年秋天上市的Mate 40，将搭载的麒麟 9000 可能是华为高端芯片的绝版。
很遗憾，我们只做了芯片的设计，没搞芯片的制造8月7日，在中国信息化百人会2020峰会上，华为消费者业务CEO余承东在主题演讲中表示，今年秋天上市的Mate 40，将搭载的麒麟9000
在今天下午举办的中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东发表了题为“终端产业展望及共建共享生态”的演讲。在演讲中，余承东透露，华为消费者业务上半年销售收入2
8月7日，在今天举行的中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东透露，今年9月将发布华为旗舰手机Mate 40系列，搭载麒麟9000芯片，但由于美国的第二轮制裁，麒麟9000很可能成为麒麟
尽管三星、小米等均上马了高达一亿像素的摄像头，可从DxOmark的榜单成绩来看，这些手机在影像方面依然小输华为，而后者坚持的是大底、大单像素尺寸的CMOS方案。对此，华为消费者业务CEO余承东
在今日的中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东发表演讲，期间确认，华为将在9月份推出Mate 40系列产品，搭载自研的海思麒麟芯片。之前有说法称，Mate 40系列可能会推迟到10
2020年8月19日，在今天华为将开启华为MateBook系列新品发布会，发布会的开始时间是在下午的2点，很多朋友还不清楚在哪可以看到华为MateBook系列发布会的直播，下面就来为大家分享一下。
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在今日下午的发布会上，华为正式发布了MateBook X、MateBook 13、MateBook 14等新品。价格方面，新款MateBook X起售价为 7999 元，新款MateBook..
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