特斯拉武汉车主成功提车 此前被特斯拉拒绝交付

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息：今日，拼多多方面透露， 8 月 18 日，在宜买车与拼多多的协助下，此前被特斯拉拒绝交付并取消订单的团购车主成功提车，并已为车辆上险。

今年 7 月，宜买车汽车旗舰店在拼多多上推出了“特斯拉中国-Model 3 2019 款 标准续航后驱升级版”的万人团购活动，并宣称“万人团价¥251800”。

8 月 14 日，特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付Model 3，特斯拉交付专员称：“我司怀疑此订单为拼多多或其他商家以您的名义下单。实际上构成向我司隐瞒真实下单信息，我司此前公告已经声明拼多多的该团购活动未经授权，您应当向付款购车的商家要求交付车辆或者退款，拼多多和宜买车的行为，违反了特斯拉汽车订购条款中明确约定的禁止转卖条款，特斯拉会依据合同约定的购车方违约条款取消此订单。并劝告该武汉车主通过特斯拉官方渠道下订单。”

8 月 15 日，特斯拉关闭了来自湖北的拼多多团购车主的标准续航升级版 Model 3 订单。

随后，特斯拉方面再次表示，支持因被团购活动误导而无法交车的消费者向活动方维权，并将尽所能地为消费者提供所需的法律援助。如果消费者愿意通过特斯拉正规途径重新下单，将对消费者因此产生的时间与精力损失提供相应的弥补。

对此，湖北团购车主回应称，不要特斯拉的补偿，自己要起诉特斯拉。自己之前就是在特斯拉官网上下的单。