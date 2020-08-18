申通回应被京东禁用：莫为一己私利剥夺商家选择权

据澎湃新闻报道，今日，针对“京东停用申通发货”的报道，申通方面回应称，业务负责人一直与京东的相关负责人保持沟通，但问题至今没有得到解决。对方在沟通中表示，此次终止与服务质量无关。对受到影响的消费者和商家深表歉意。对于这种滥用平台霸权的行为，我们深感震惊。我们呼吁对方能多一些担当和责任，莫为一己私利剥夺商家的选择权。
据澎湃新闻报道，今日，针对“京东停用申通发货”的报道，申通方面回应称，业务负责人一直与京东的相关负责人保持沟通，但问题至今没有得到解决。对方在沟通中表示，此次终止与服务质量无关。对受到影响的消费者和商家深表歉意。对于这种滥用平台霸权的行为，我们深感震惊。我们呼吁对方能多一些担当和责任，莫为一己私利剥夺商家的选择权。
8月18日，京东通知商家暂停使用申通快递引起了不少网友的关注，对此申通官方也作出回应表示，京东也不让续签合同，“一直在沟通，始终不给回应，明确不是服务问题。”
近日，一封京东于今年 7 月发布的公告在网络流传，公告内容显示，由于京东开放平台与佳吉快运、国通快递、卡行天下、申通快递、如风达、全峰快递等物流服务承运商的合同陆续到期， 2020 年 8 月 31 日之后，上述物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择，相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示。
近日，京东发布公告称，由于京东开放平台与佳吉快运、国通快递、卡行天下、申通快递、如风达、全峰快递等物流服务承运商的合同陆续到期，2020年8月31日之后，上述物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择，相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示。
凤凰网科技讯 8月18日下午消息，京东日前回应禁止卖家用申通快递发货一事。京东称，与申通的合同已经过期，且并未就续约达成一致。不过，更主要的原因与阿里有关。京东表示，自去年阿里巴巴战略投资成为申通的实际大股东后，京东物流对等提出入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今未得到响应，双方无法就续约问题达成一致，只能暂停合作。以下是京东回应全文：1、京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未?
知情人士透露称，近日，京东在卖家论坛发布《关于合作快递服务调整的通知》，通知称由于京东开放平台与佳吉快运、卡行天下、申通快递、如风达、全峰快递等物流服务承运商的合同陆续到期，要求商家停用以上几家快递公司产品，及时切换快递供应商，如不切换将影响到商家正常发货。
【京东回应暂停与申通合作】据媒体报道， 8 月 18 日消息，申通快递与京东开放平台合作到期一事引发关注。对此，京东开放平台回应称，京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。
8月18日，京东通知商家禁用申通等发货一事引起不少网友关注，京东方面也对于此事作出回应，表示是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。
今日，针对“禁止卖家用申通发货”一事，京东方面回应称，京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。同时，京东方面还表示， 2019 年 6 月，申通与京东开放平台的合同到期之后，双方就续约问题也在不断沟通。同一时期，阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通的实际大股东，因此，京东物流也对等提出
今日，针对“申通快递与京东合同到期”一事，京东开放平台回应称，京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。虽然与申通的合作暂停，但我们的大门始终继续敞开，期待与申通等面向未来，寻找新的合作机会。
8月16日下午消息，京东与携程宣布达成战略合作，携程核心产品链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据双方达成的战略合作协议，携程将为京东集团提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格。京东集团将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。在日常运营及精准营销方面为携程旅行产品供应链提供全方位的支持。双方共同
8月10日，京东数字科技集团（以下简称“京东数科”）宣布logo升级，在京东数科的蓝色主色系之中强化了京东集团的红色视觉。官方称，这寓意着京东数科将继承与延续京东集团的价值观与
2020注定是不寻常的一年，更蕴藏着无限新商机。从早期的微商、淘宝客、再到拼多多上市，以及现在阿里巴巴，腾讯瞄准势头，纷纷入局社交电商，快速将社交电商推上了风口。数据显示，预计2020年社交电商的市场销售额将会破3万亿，占整个互联网零售市场的31.3%，并且这个数字还在疯狂上升。近日，由京东推出的京东喵尔社交电商平台喵尔正式上线，强势切入社交电商行业。京东喵尔社交电商平台背靠京东16年电商资源及电商优势，剔除品牌
“未来 5 年，京东健康的家庭医生要服务 5000 万个家庭。” 8 月 18 日，京东健康发布了全新服务产品——“京东家医”，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为这个战略级的新产品定下了一个中长期目标。（京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军）在疫情后时期，国民健康意识迅速提升，医疗健康话题也受到空前关注。作为百姓健康守门人的家庭医生，被赋予越来越重要的使命。在疫情常态化的当下，整合多年发展和积淀的互联网医疗服务能力
8月14日消息，京东对外发布公告称，子公司京东物流将收购综合速运企业跨越速运的控股权益，此次收购以总对价30亿元收购跨越速运现时股份及认购跨越速运已发行新股份进行，预计交易将于2020年第三季度完成。对于此次收购，京东物流集团CEO王振辉表示，“很高兴和跨越速运达成合作，双方共同致力于为客户提供最佳服务体验，价值观高度契合。跨越速运长期深耕的企业品牌和运营质量值得充分信赖，在高时效快运产品、技术创
在网上买东西，最烦心的事情之一就是买到假货，因为这样的事京东还对售假商家处罚，直接关店。店家不服，对京东提出起诉，要求京东赔偿，结果法院判决售假商家赔偿京东违约金100万元。根据北京
据IFR报道，京东计划让京东健康在香港上市，拟筹资 10 亿美元。
8 月 10 日，携手共赢美好生活——国美零售·京东百亿联合采购战略签约发布会在京举行。国美零售与京东共同宣布启动 300 亿元联合采购计划，这是今年以来，由零售平台发起的最大规模家电和消费电子行业采购。这次联合采购发布会几乎集合了家电、3C等领域所有的一线品牌，同时也邀请了中国家用电器协会副理事长徐东生先生作为见证。合作方国美零售总裁王俊洲、京东集团高级副总裁/京东零售集团3C家电零售事业群总裁闫小兵出席，包括
DoNews8月16日消息（记者 翟继茹）16日，京东集团与携程集团正式签署战略合作协议，按照协议约定，携程核心产品供应链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据此次京东与携程签署的战略合作协议，携程将为京东提供实时产品库存，京东将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。未来，双方将共同聚焦于生活旅行业务的深度探索，通过旅行和实物
京东日前正式完成对工业用品供应链电商公司工品汇的收购，工品汇将作为京东工业品的子品牌，定位面向次终端零售门店提供MRO服务，打通MRO产业带原厂资源，形成京东企业业务服务工业制造业领域的重要一环。
全资控股五星电器之后，京东今日宣布成立新公司，拟定名为京东五星电器集团有限公司。京东集团高级副总裁闫小兵表示：“到2025年，京东将在一线城市开设20家京东电器超级体验店，在地级以
【TechWeb】北京时间2020年8月18日，触宝（NYSE:CTK）公布了截至2020年6月30日未经审计之2020年第二季度财务报告。财报显示，2020年第二季度触宝营..
【TechWeb】8月18日消息，互联网母婴健康管理平台“壹零医”近日完成数千万元的A+轮融资。本轮融资由云启资本领投，老股东创新工场、元璟资本和钟..
大千世界，可谓无奇不有。据外媒报道，德国柏林的一头母野猪走红了，原因显得有些奇葩。原来，日前在Teufelssee湖附近，大家正晒着日光浴时，这头..
作为国内公认服务最好但也是最贵的快递公司，顺丰是寄送高价产品的首选，就是运费比其他家高得多，大家多花钱也是买个放心。今天下午，顺丰控股公..
8月18日消息，京东健康“家庭医生”正式上线，全科室医生7*24小时在线问诊、48小时内专家团队在线会诊、最多8名家庭成员拥有专属健康档..
【TechWeb】8月18日，金山云（NASDAQ：KC）发布2020年第二季度财报。财报显示，二季度，金山云营收15.35亿元，同比增长64.1%。金山云此前预计第二..
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近日，国内多地遭遇了暴雨天气，中央气象台于今日还发布了多地暴雨黄色预警。四川省更是首次启动了I级防汛应急响应，部分地区的防汛形势严峻。同时..
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8 月 18 日消息，小米生态链企业华米科技(NYSE：HMI)今天发布了 2020 财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，华..
今日，针对“京东停用申通等快递”的报道，申通再次回应称：“申通是一家已经创立 27 年的第三方物流公司，我们的努力就是更好服务商家和消费者，..
8月18日，哔哩哔哩漫画宣布已经与国内 35 家汉化组达成合作。哔哩哔哩表示这 35 家汉化组目前已经承接了多达 166 部正版日漫的汉化工作，哔哩哔哩..