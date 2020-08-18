申通回应被京东禁用：莫为一己私利剥夺商家选择权

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申通回应被京东禁用：莫为一己私利剥夺商家选择权

2020-08-18 16:31 · 稿源：站长之家

据澎湃新闻报道，今日，针对“京东停用申通发货”的报道，申通方面回应称，业务负责人一直与京东的相关负责人保持沟通，但问题至今没有得到解决。对方在沟通中表示，此次终止与服务质量无关。对受到影响的消费者和商家深表歉意。对于这种滥用平台霸权的行为，我们深感震惊。我们呼吁对方能多一些担当和责任，莫为一己私利剥夺商家的选择权。

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