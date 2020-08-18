支付宝宣布打通钉钉 钉钉群下单支付不必再跳端或扫码

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支付宝宣布打通钉钉 钉钉群下单支付不必再跳端或扫码

2020-08-18 11:31 · 稿源：站长之家

今日，支付宝宣布打通钉钉，此次支付宝和钉钉在教培领域全线打通包括钉钉群小程序插件、花呗月月付、先学后付等能力入驻，以及针对教培机构的对公收款和储值卡等营销工具也正式引入。用户可以在机构的钉钉群更快捷的下单支付，不必再跳端或扫码。

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