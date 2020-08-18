支付宝宣布打通钉钉 钉钉群下单支付不必再跳端或扫码

美团和支付宝，一个主要提供的是外卖、订餐、酒店等服务，另一个则是目前最重要的互联网支付方式之一，两个原本没有业务竞争关系的app，如今却看起来剑拔弩张，原因是因为什么呢。就在7月29日，有网友在使用美团下订单的时候，发现支付方式里面，美团月付和银行卡支付占据优先位置，阿里系旗下的支付宝却找不到了，疑似被美团取消了支付宝支付方式，此外，腾讯的微信支付以及苹果的Apple Pay依然在选项当中。对于美团取消了支付宝?