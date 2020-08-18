中国联通已建成开通5G基站26万个 年底将达37万个

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中国联通已建成开通5G基站26万个 年底将达37万个

2020-08-18 10:54 · 稿源：站长之家

在今日的在今日的中国联通5G+工业互联网推进大会上，中国联通董事长王晓初表示，中国联通正在加快与中国电信的共建共享。目前中国联通已建成开通5G基站 26 万个，今年底要达到 37 万个。

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