中国联通已建成开通5G基站26万个 年底将达37万个

今日，针对用户“携号转网后对方来电显示原运营商”的问题，中国联通回应称，办理携号转网后，打电话对方手机仍可能显示原运营商。其实，携转用户归属运营商显示功能一直是由手机内嵌软件或第三方APP提供，并非运营商提供。该问题是因归属地显示软件提供方未能及时同步用户携号转网数据造成的，目前还没有找到能够完全解决这一问题的适合办法，但显示问题并不会影响号码的使用。