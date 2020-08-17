虎牙斗鱼将分别组建特别委员会 研究腾讯合并提议

至少经过三次谈判后，斗鱼和虎牙的合并案终于迈出实质性一步。8 月 10 日，腾讯正式发出关于斗鱼与虎牙战略合并的初步无约束力提案。在 11 日，虎牙CEO董荣杰在对内发布公开信称：公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议。斗鱼创始人陈少杰也在当天晚间举行的 2020 年Q2 财报分析师会议中回应称，目前刚刚收到腾讯的邀约，还没有来得及评估，也没有做出具体决定。