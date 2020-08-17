虎牙斗鱼将分别组建特别委员会 研究腾讯合并提议

8月10日，虎牙宣布收到腾讯的合并提案，腾讯建议虎牙与斗鱼根据适用法律进行股份换股合并。在早些时候，斗鱼也收到了来自腾讯关于虎牙斗鱼合并的建议。
据国内媒体报道，有知情人士透露，腾讯正在推动中国最大的游戏流媒体平台——虎牙和斗鱼的合并事宜，这笔交易将使得腾讯牢牢占据市场领先地位。目前，我国游戏直播市场规模至少34亿
8月10日晚间，斗鱼直播平台发布公告，宣布该公司董事会已收到腾讯控股有限公司于 2020 年 8 月 10 日发出的不具约束力的初步建议书，建议斗鱼与虎牙公司以换股的方式进行合并。
腾讯正在推动虎牙和斗鱼合并，知情人士称，合并之后虎牙和斗鱼将保持各自的平台和品牌，同时与腾讯旗下的电竞平台企鹅电竞进行更密切的合作。对此，腾讯、虎牙、斗鱼未作出回应。
欢聚集团8月10日宣布，已与腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。欢聚集团将转让30，000， 000 股虎牙公司B类普通股给腾讯，交易规模达到8. 10 亿美元。
近日有外媒报道称，国内两大直播平台斗鱼直播和虎牙直播将在腾讯的主导下进行合并，如果这两家直播平台合并的话，将成为国内毫无疑问的最大直播平台，如果这两家公司合并的话会有哪些影响呢。
8月10日，截至晚19时发稿，虎牙美股盘前涨10.84%，稍早媒体称，斗鱼收到腾讯合并斗鱼和虎牙的初步建议。
8 月 5 日，据彭博消息，腾讯将牵头合并斗鱼和虎牙的谈判。知情人士透露，腾讯拥有虎牙37%及斗鱼38%的股权，过去几个月一直在进行合并谈判，腾讯正寻求成为合并后实体的最大股东。
经历数年的合并传闻后，斗鱼虎牙终于要成为一家了。 10 日晚，斗鱼虎牙两家公司均发布公告称，收到了腾讯的非约束性收购提议和合并建议。腾讯建议由虎牙或其子公司收购斗鱼的每一股流通在外的普通股，斗鱼股东换取新发行的虎牙A类普通股。同时欢聚时代也宣布向腾讯转让虎牙 3000 万股普通股。
据彭博报道，腾讯正在组织虎牙与斗鱼的合并事宜，建议已经上升到腾讯总办层面。如动作够快，年内便可完成合并。斗鱼与虎牙对此不予置评，但美股股价已经用一场大涨替上述两家平台表达了态度。
今日下午，针对腾讯发出有关虎牙和斗鱼合并的建议，虎牙 CEO 董荣杰发布内部信回应称，根据此提议，虎牙将考虑增发股份，并以虎牙股份来购买斗鱼所有股份。公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议，但是公司董事会无法保证将会执行与提议有关合并的协议，以及协议是否会被批准或完成。
此前有内部人士透露，腾讯正在推动虎牙和斗鱼的合并事宜，受此消息影响，虎牙和斗鱼盘前股价均有大幅上涨，涨幅超过15%。据国内媒体最新报道，上述消息属实，腾讯促成虎牙、斗鱼合并的建议已经
8月11日消息，斗鱼周一宣布，已收到腾讯控股有限公司不具约束力的初步提议函，提议斗鱼和虎牙进行合并。腾讯初步提议函的日期为2020年8月10日。根据提议函，虎牙或其子公司将通过换股交易收购斗鱼的全部流通普通股（包括由美国存托股代表的普通股）。斗鱼股东将收到一份有待商定数量的新发行虎牙A股普通股，换取其持有的斗鱼股份。斗鱼董事会提醒公司股东及其他考虑买卖公司股票的人士，董事会刚收到这份提议函，尚未?
至少经过三次谈判后，斗鱼和虎牙的合并案终于迈出实质性一步。8 月 10 日，腾讯正式发出关于斗鱼与虎牙战略合并的初步无约束力提案。在 11 日，虎牙CEO董荣杰在对内发布公开信称：公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议。斗鱼创始人陈少杰也在当天晚间举行的 2020 年Q2 财报分析师会议中回应称，目前刚刚收到腾讯的邀约，还没有来得及评估，也没有做出具体决定。
【虎牙内部信回应与斗鱼合并】据媒体报道，近日，有消息称，腾讯正在推动中国两大直播平台虎牙和斗鱼的合并事宜。 8 月 11 日，虎牙（NYSE: HUYA）与斗鱼（Nasdaq:DOYU）收到腾讯有关两家合并的初步非约束性建议书的后一天，虎牙CEO董荣杰发布内部信针对近日网传的腾讯正在推动虎牙直播和斗鱼的合并事宜进行了回应。
过去一段时间，斗鱼和虎牙的合并事宜一直被业界讨论，对于两家的合并方式坊间也流传着多个版本。如今，随着斗鱼2020Q2 财报的发布，斗鱼正式宣布其董事会已收到腾讯发出的非约束性初步建议，提议斗鱼和虎牙进行股票换股合并。
10 日晚，斗鱼虎牙两家公司均发布公告称，收到了腾讯的非约束性收购提议和合并建议。腾讯建议由虎牙或其子公司收购斗鱼的每一股流通在外的普通股，斗鱼股东换取新发行的虎牙A类普通股。
截至目前，斗鱼虎牙盘前涨超20%，此前，有消息称腾讯正推动合并斗鱼与虎牙的谈判。
谁都没有想到带货会成为直播的重心。早期直播大战中存活下来的平台们再一次面临一场巨大洗牌。也许正是意识到了这一挑战，虎牙、斗鱼合并一事再次提速。近日，据彭博报道，腾讯正在组织虎牙与斗鱼的合并事宜，建议已经上升到腾讯总办层面，“动作够快的话，年内可以完成。”
作为游戏直播届两大重要平台的虎牙和斗鱼近日都收到了来自腾讯关于虎牙和斗鱼合并的建议，对于腾讯提出的合并建议，虎牙方面给出回应称，公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议， 并会做出对公司、股东，尤其是各位同学们来说最优的选择。
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