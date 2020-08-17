钉钉发布教培新产品，将提供亿元补贴

“AB鸡底E艾柱鸡，爱拆JK欧娜娜no皮……”早前，多段萌娃学英语的视频在网络上爆火。浓浓的中式发音让人捧腹大笑的同时，也不禁让人深思， 8090 后学英语时用中文标注读音的方式，为什么到了 00 后学习英语时，还依然大行其道? 究其原因，这与英语学习的环境和思维模式有直接的关系。中国学生的英语启蒙老师多为中国老师，他们在教授学生英语时，需要借助母语的力量来帮助学生们接受和理解英语，无形之中，就会融入汉语的思维习?