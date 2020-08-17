钉钉发布教培新产品，将提供亿元补贴

8 月 17 日，阿里钉钉联合支付宝公布了面向教培机构的招生管理、在线课堂、教务管理、教培班级群收款等新产品。同时，钉钉联合支付宝等阿里经济体成员提供价值亿元补贴，赋能 10000 家教培机构在后疫情时期摆脱困境，实现业务新增长。
8 月 17 日，阿里钉钉联合支付宝公布了面向教培机构的招生管理、在线课堂、教务管理、教培班级群收款等新产品。同时，钉钉联合支付宝等阿里经济体成员提供价值亿元补贴，赋能 10000 家教培机构在后疫情时期摆脱困境，实现业务新增长。
大鹏教育成立于2015年，至今已经有5年发展史。5年来，大鹏教育根据社会发展的需要，不断改善教学方式，优化教学结构，为学员提供更有优质的教育。大鹏教育官网，品质教育的起点。大鹏教育，学我想学，找到生活的热情大鹏教育官网定位于社会发展需求，不断发展线上教育，在打破地域教育资源不平衡现状的同时，满足不同年龄段、不同基础学员的学习需求，致力于构建智慧型学习体系，从而实现教育全过程服务。大鹏教育在实行免费试学课
如何做出最有温度的在线教育?无须说一千,道一万,也无须引经据典,用心即可。“用心”是一种自我要求,一种责任,一种负责的态度,更是一种全力以赴的执着作为一家在线教育企业,最值得“用心”的地方在哪里?在教学上,在服务上,在学员身上。一、用心于教学升级在线教学手段。鹰视教育引入AI、大数据技术,开拓PC端、微信小程序、手机AAP等平台,实现全场景覆盖。提升在线教学质量。鹰视教育聘请国内外名校讲师,专研教材,编制教案,深耕考题,
网信办处罚的这批企业来看，可以发觉出其中的一丝共性，即，这些企业的似乎多为内容导向型，以流量变现为核心模式，本质上是披着教育外衣的内容平台，商业化的流量变现，是其核心商业逻辑。
过去半年来，在线教育越来越受关注。除了自有App，教育机构将服务纷纷搬上支付宝，开设“办事处”。 7 月 29 日，最新数据显示，头部在线教育机构超90%已上线支付宝，课程涵盖从少儿、青少年、成年全阶段人群线上学习。
近日， 2020 年的高考成绩陆续开始“放榜”，关于中国未来教育的讨论又激烈了起来。今年对于教育行业来说也是前所未有的变革期，年初的一场疫情让众多行业都遭受了重创，然而在线教育却在危难的时刻发挥了它的价值。线下利空，线上短期流量暴涨，原本可能需要未来若干年才能被在线教育覆盖的用户，都集中在那一两个月中快速转战线上。在线教育需求趋向多元化发展，语言学习仍是当前市场主流在线教育服务产品丰富多元，涵盖学科辅导
2020年，在线教育行业蓬勃发展，用户迅速养成线上学习的使用习惯。低幼年龄段在线教育市场快速崛起，成为不容忽视的黑马赛道。近日，巨量引擎正式发布《低幼年龄段在线教育市场白皮书》（以下简称“白皮书”），通过深度剖析低幼年龄段在线教育市场环境现状和兴趣家长画像，展现行业强劲的发展势头。同时白皮书聚焦少儿英语、少儿编程等行业细分赛道，重点探究低幼年龄段在线教育行业的发展趋势，立体化呈现行业市场特点，为在线教
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。
今日，支付宝表示，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布
大鹏教育创建于2015年，是中国在线教育的领航者之一，具备国际化的教研体系，专业化的作业系统，互联网与教师伴随相结合的教学模式。自成立以来，大鹏教育严格把控师资质量和教学内容，注重教学效果和学员体验，在教学过程中也十分注重“因材施教“，得到了越来越多学员的好评。据悉，截至2020年3月，大鹏教育已为数百万用户提供在线教育服务。大鹏教育严格把控师资质量和教学内容大鹏教育依托"互联网+"快捷条件，结合大数据、云计
“AI+教育”正成为在线教育行业的一大发展趋势,随着AI技术的不断成熟,学习将变成一件更高效、更有趣的事情。通过融合在线教学场景,AI技术将持续推动教育进步,使教育回归本质。AI+教育能够帮助老师针对不同的学生采取不同的教学方式和教学内容,进而做到“因材施教”,培养学生的思维分析能力、创新能力和沟通能力等等。同时AI+教育应用加持的各种智能设备之后,教学环节变得更简单、更便捷和更智能,进一步释放了教学压力。AI+教育还能
支付宝宠物险怎么取消？支付宝保险平台 7 月 20 日宣布开放宠物鼻纹识别技术，并联合大地保险、众安保险将这一技术第一次应用于宠物保险。这也是支付宝保险平台第一次上线针对人类以外的医疗险产品。那么支付宝宠物险怎么取消？以下是关于支付宝宠物险怎么取消的详细介绍。
在后疫情时期下，全球知识面临间隔，中国在线教育的市场规模受疫情正面刺激不断扩大。据艾媒咨询数据显示，预计 2020 年中国在线教育市场规模将达到 4858 亿元，近六成受访者看好在线教育的发展前景。大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。图片援引自艾媒咨询面对后疫情时期在线教育发展前景，近期，?
7 月 29 日下午，有媒体报道称，部分美团外卖用户在使用美团外卖APP进行支付时不再显示支付宝支付，美团月付和银行卡支付占据优先位置，然而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
支付宝推出了收钱到账的方言语音，首批支持武汉话、上海话、广东话、东北话、成都话等五种方言。支付宝表示后续还会支持其他的方言，那么如何在支付宝中设置收钱语音为方言版呢，以下我们来看下具体的操作方法。
2020 年 7 月 22 日，潭州教育第二届产学研峰会在湖南长沙成功举办，多位教育部领导、合作高校老师莅临现场，潭州教育全国各地区近三十家分、子公司教职员工和潭州教育学员线上线下共计五万多人次同步参与。本次峰会以“产教融合齐奋进，潭州携手育英才”为主题，旨在通过不断深入教育部高教司产学合作协同育人项目，深化产教融合，推动高校教育信息化进程，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革，为社会培养更多知识技
8月17日消息，近日，中国教育智库联盟师范生就业与职业发展研究中心正式成立，新东方教育科技集团作为首批用人单位会员代表与研究中心进行了签约。双方将围绕师范类人才培养、就业与职业发展等模块，展开深入合作。新东方教育科技集团董事长俞敏洪也以视频演讲的形式，对《数智时代下的师范人才新需求与新趋势》进行了剖析。新东方教育科技集团董事长俞敏洪他认为，现在教师的角色和定位发生了很大改变，教师已不再是?
近日，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付了，微信支付和Applepay还在支付选择列表上。此前，美团一直将支付宝支付的方式进行折叠展示。
支付宝理财分在哪里可以查看，理财分是什么意思，在近日支付宝正式上线了理财分，这里我们来看下如何在支付宝app中查看理财分的数额，以及理财分有哪些影响。
“AB鸡底E艾柱鸡，爱拆JK欧娜娜no皮……”早前，多段萌娃学英语的视频在网络上爆火。浓浓的中式发音让人捧腹大笑的同时，也不禁让人深思， 8090 后学英语时用中文标注读音的方式，为什么到了 00 后学习英语时，还依然大行其道? 究其原因，这与英语学习的环境和思维模式有直接的关系。中国学生的英语启蒙老师多为中国老师，他们在教授学生英语时，需要借助母语的力量来帮助学生们接受和理解英语，无形之中，就会融入汉语的思维习?
上篇我们分析了转介绍和裂变、分销、团购的区别和关系，帮大家在概念上做了相对清晰的梳理，目的就是为接下来转介绍的设计做铺垫。
【TechWeb】8月17日消息，格力电器对外发布公告称，珠海格力电器股份有限公司董事会于2020年8月17日收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面..
COVID-19疫情在全球还没有停止的迹象，已经感染2100多万人，美国就有548多万。对于这次的疫情，不仅微软创始人比尔·盖茨焦虑，微软官方也制..
这几天网络流传华为的安卓手机系统因为美国临时协议到期而面临断供的消息，以后连系统更新及安全补丁都不能升级了。不过华为方面已经否认，称手机..
对于华为，美国政府是坚决要打压到底了。当地时间8月17日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，美国商务部工业和安全局(BIS)进一步收紧了对华为获取美国..
《糖豆人: 终极淘汰赛》是最近才开卖的一款游戏，这个萌贱可爱的游戏意外火了，随之而来的就是各种外挂。对于外挂泛滥，官方今天宣布严打，但采取..
【TechWeb】8月17日消息，日前，文艺复兴科技基金向美国SEC提交了季度持仓报告，内容显示，从持仓比例变化来看，该基金前五大买入股分别是：Zoom、..
谷歌认为，在当今的网络环境中，URL 仍然是用户确定站点身份和真实性的主要方式，但 URL 又非常容易骗过人们的眼睛。例如：攻击者可以通过多种方式..
8月初的时候，苏宁易购开展了苏宁易购Super和腾讯视频VIP联合会员大促的活动，许多用户错过了机会，倍感遗憾。今日小编获取到的最新消息显示，苏宁..
最近这两天，大家可能都被各大社交平台上的“喜马拉雅 818 联合大会员”给刷屏了。8 月 16 日到 19 日晚上 12 点前，喜马拉雅开启了买 1 得 13 会..
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。..
蓝牙耳机流行的时代，蓝牙耳机怎么选成为了当下很多人的困惑，目前，蓝牙耳机的佩戴方式主要有三种，分别是头戴式、入耳式和半入耳式。其中使用头..
8 月 15 日，中国网络安全产业联盟(以下简称“CCIA”)对组织开展的“ 2020 年优秀网络安全解决方案和网络安全创新产品”最终获奖名单进行了公布，..
8 月 13 日，一年一度的健康产业生态大会西普会在海南博鳌盛大开幕， 8 月 15 日下午京东健康渠道创新部总经理兼药京采负责人周新元出席 2020 西普..
【TechWeb】8月17日消息，光线传媒对外发布公告称，2020年上半年营收2.59亿元，同比减少77.86%；净利润2057万元，同比下降80.46%。公告内容显示，..
【TechWeb】8月17日消息，苏宁易购对外发布公告称，公司从2019年11月4日至2020年8月6日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份..
【TechWeb】8月17日消息，美柚发布的7月大数据报告显示，婴幼儿肠胃问题受到妈妈群体重点关注，“腹泻”、“肠胃”两个关键词搜索量环比增长45%。..
DoNews 8月17日消息（记者 谢媛媛），今日洋码头十周年全球发布会在重庆举办，发布会对外宣布了洋码头未来发展战略，即“新市场、新营销、新标准”..
【TechWeb】还有一天时间，818电商促销节就要如期而至。很多错过了618购物时机的朋友，想必早已对818电商购物节期待已久。如今智能穿戴产品已经是..
预热多时，今日晚间，@腾讯NintendoSwitch 官微宣布，国行《健身环大冒险》将于8月19日20:00（北京时间）举办线上发布活动， 届时将介绍《健身环大..
中芯国际在国内A股上市已经一个月了，这次IPO募资规模是十年来最大的，在3900多家上市公司中位列第五。刚刚官方正式确认，这次募资实现了超额认购..