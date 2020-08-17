华为郭平：全球5G用户已超过1亿

5G时代来了。 你还在单纯的以为5G只是一朵高岭之花吗?NO，不知不觉中，它已经渗透入了日常生活的方方面面。5G带来的不仅仅是使用体验的改变，它更带来了潮流的变迁，比如，你能想象银发群体已经冲到了5G潮流一线吗?你能想到5G手机在西部城市渗透率最高吗?你知道5G用户规模增长最快的是四线城市吗?日前，京东小魔方联合京东手机、智能供应链Y业务管理部发布了《 2020 年京东5G新品消费趋势洞察》，探索5G新生长的风向标，让追新之?