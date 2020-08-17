华为郭平：全球5G用户已超过1亿

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华为郭平：全球5G用户已超过1亿

2020-08-17 14:57 · 稿源：站长之家

在今日的“点亮深圳，5G智慧之城”发布会上，华为轮值董事长郭平表示，目前全球 92 个运营商部署5G商用网络，全球5G用户已超过 1 亿。

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