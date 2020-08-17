湖北团购车主回应特斯拉：不要补偿 仍准备起诉

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湖北团购车主回应特斯拉：不要补偿 仍准备起诉

2020-08-17 14:39 · 稿源：站长之家

据新浪科技报道，针对特斯拉方面刚刚发出的声明，湖北团购车主回应称，不要特斯拉的补偿，自己要起诉特斯拉。自己之前就是在特斯拉官网上下的单。此前，特斯拉方面曾表示，支持因被团购活动误导而无法交车的消费者向活动方维权，并将尽所能地为消费者提供所需的法律援助。如果消费者愿意通过特斯拉正规途径重新下单，将对消费者因此产生的时间与精力损失提供相应的弥补。


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