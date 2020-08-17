湖北团购车主回应特斯拉：不要补偿 仍准备起诉

7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激烈，但目前特斯拉在该市场上占据主导地位。今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增逾1500%，其在电动乘用车市场的份额也提升到了43.3%。今年6月份是特斯拉在韩国取得业绩最好的一个月，其Model 3击败了现代的科纳EV，以及宝马和奥迪的高端车型。现代汽车一直是?