雷军内部信：王翔卢伟冰等四位高管成为小米合伙人

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雷军内部信：王翔卢伟冰等四位高管成为小米合伙人

2020-08-16 15:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:今日，雷军发布内部信称，今日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，将宣布几件大事：小米的核心战略将升级为“手机 X AIoT”、永不更改“三大铁律”、下一个十年，重新创业，小米将实行合伙人制度和新十年创业者计划。

雷军表示，新合伙人的加入，将大大增强小米下一个十年的战略牵引力和行动耐久力，为小米新征程提供更强有力的核心管理保障。依然在岗的 5 位创始合伙人，加上 4 位新合伙人， 9 人的合伙人团队将带领集团继续前行。

其中，合伙人团队新成员分别为：

王翔，集团总裁， 2015 年 7 月加入小米。

周受资，集团高级副总裁、国际部总裁， 2015 年 7 月加入小米。

张峰，集团副总裁、集团参谋长、集团采购委员会主席， 2016 年 9 月加入小米。

卢伟冰，集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理， 2019 年 1 月加入小米。

小米，雷军

以下为雷军内部信全文：

各位小米同学：

8 月 16 日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，关于小米新十年我想向大家宣布几件大事。

首先，下一个十年，小米的核心战略将升级为“手机 X AIoT”。

小米梦想的起点就是“做全球最好的手机，只卖一半的价钱，让所有人都买得起”。

十年来，智能手机始终是小米最重要的核心业务。在可预见的未来，智能手机依然是最强大的个人移动计算中心，陪伴用户时间最长、交互最为频繁的控制中心，也是市场规模最大的电子设备。智能手机是直接关系到我们事业成败的核心业务，是我们的商业模式持续成立的基石。

因此，全体小米人要拿出无畏的勇气、必胜的信念，坚决攻下智能手机主战场。与此同时，AIoT业务将围绕手机核心业务构建智能生活，做小米价值的放大器。

在智能互联进一步融合的当下，“手机 X AIoT”的核心战略，会更强调乘法效应。手机核心业务和AIoT生态布局，不再只是简单的加法，也不是简单的并列关系，而是能引起质能转化的方程式。AIoT业务要成为手机业务的催化剂、助燃剂，渗透更多场景、赢得更多的用户，获得海量的流量和数据，成为小米商业模式的护城河，真正让全球每个人都能享受科技带来的美好生活，让小米真正成为未来生活方式的引领者。

第二，下一个十年，我们永不更改的“三大铁律”。

从一碗小米粥到最年轻的世界 500 强，我们取得了一个又一个奇迹。在新十年开启之际，当今世界充满了不确定性，我们处于竞争烈度最强的赛道，自身还有很多有待解决的问题，未来的路要如何走?

五天前，我在小米十周年公开演讲时已经提到了——未来我们要继续坚持小米永不更改的“三大铁律”，即：技术为本、性价比为纲、做最酷的产品。

我们坚信，不论时空如何变幻，技术创新是我们不变的追求，是始终保持竞争力的前提;性价比是永不过时的商业模型，它背后的高效是穿越经济周期的法宝;做最酷的产品是小米工程师文化的本分。“三大铁律”就是小米保持高质量发展的保障，是我们面向下一个十年的宣言。

第三，下一个十年，重新创业，小米将实行合伙人制度和新十年创业者计划。

小米创立以来，就一直坚持创业文化和合伙人文化。十年来，这种文化吸引了大量杰出的人才，凝聚起以公司使命为己任、锐意进取的创业团队，激励和驱动着公司高速发展，取得了举世瞩目的成绩。

新的十年，我们将重新创业，更需要强大的团队和源源不断的杰出人才，怀着强烈的主人翁意识，以勇猛精进、舍我其谁的心态，将小米浓厚的工程师文化、真诚热爱的价值观、“专注、极致、口碑、快”的互联网方法论薪火相传、发扬光大，带领小米勇猛开拓、一往无前。

因此，我们决心扩大合伙人队伍，让更多具有使命感、责任心，且战功卓著、德才兼备、高度认同并践行小米文化价值观的杰出伙伴，成为小米合伙人队伍的一员，和公司共担风险、共享利益。

就在刚刚，合伙人团队新成员已正式宣誓就任，他们是：

王翔，集团总裁， 2015 年 7 月加入小米。

周受资，集团高级副总裁、国际部总裁， 2015 年 7 月加入小米。

张峰，集团副总裁、集团参谋长、集团采购委员会主席， 2016 年 9 月加入小米。

卢伟冰，集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理， 2019 年 1 月加入小米。

小米的合伙人制度是集团核心事项的集体决策机制，更是小米文化价值观和互联网方法论的传承机制。新合伙人的加入，将大大增强小米下一个十年的战略牵引力和行动耐久力，为小米新征程提供更强有力的核心管理保障。依然在岗的 5 位创始合伙人，加上 4 位新合伙人， 9 人的合伙人团队将带领集团继续前行。

除了合伙人制度，小米新十年创业者计划也已同时启动。我们将选拔百位认同小米使命、愿景、价值观，有能力、有潜力、并且在核心岗位有突出战功的年轻干部，给予类似早期创业者的回报，激励他们以创业者心态和投入度，和公司共绘未来十年的美好蓝图。

一个人可能走得快，一群人才能走得远。持续不断地发掘、引进和培养人才，组建有能力、有抱负、有冲劲、有担当的人才梯队，是我们事业能够永续发展的根本。小米将持续会为各个层级优秀人才提供充足的空间和丰厚的回报，让每一位同事都能大展身手。

小米下一个十年，将是一部英雄辈出、将星璀璨的传奇 。

小米同学们，在未来的征途里，相信自己，一往无前!

雷军

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