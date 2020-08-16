理想汽车回应厦门断轴事件：由严重碰撞造成 并非质量原因

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理想汽车回应厦门断轴事件：由严重碰撞造成 并非质量原因

2020-08-16 11:52 · 稿源：站长之家

今日，针对厦门一辆ONE发生交通事故被部分媒体质疑后，理想汽车发布官方声明称，此次事故是由严重的碰撞造成，并非质量原因。迄今为止，理想ONE所有悬架损坏都是由碰撞事故造成的，没有一起是因为质量原因。

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