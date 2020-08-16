理想汽车回应厦门断轴事件：由严重碰撞造成 并非质量原因

今日，针对厦门一辆ONE发生交通事故被部分媒体质疑后，理想汽车发布官方声明称，此次事故是由严重的碰撞造成，并非质量原因。迄今为止，理想ONE所有悬架损坏都是由碰撞事故造成的，没有一起是因为质量原因。
今日，针对厦门一辆ONE发生交通事故被部分媒体质疑后，理想汽车发布官方声明称，此次事故是由严重的碰撞造成，并非质量原因。迄今为止，理想ONE所有悬架损坏都是由碰撞事故造成的，没有一起是因为质量原因。
昨日晚间，中国新造车势力之一理想汽车正式登陆纳斯达克，开盘价为15. 5 美元/ADS，较发行价11. 5 美元涨34.78%，股票代码“LI”，盘中一度涨超50%，截止收盘，理想汽车股价大涨43.13%，报16. 46 美元，市值139. 17 亿美元。
7月31日消息，昨天晚间，理想汽车正式在美股上市。作为投资人，美团创始人王兴在“饭否”平台表示，“那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们，你们还是低估了一个数量级。”北京时间7月30日晚间，理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码“LI”，开盘价为15.5美元/ADS，较发行价11.5美元涨34.78%，截至收盘，理想汽车股价大涨43.13%，报16.46美元，市值139.17亿美元。据悉，理想汽车上市前融资的20亿美?
7月31日消息，昨日晚间，理想汽车正式登陆纳斯达克，上市首日股价大涨43.13%，报16.46美元，市值139.17亿美元，逼近蔚来的市值。蔚来汽车于2018年9月在纽交所上市。截至昨日收盘，蔚来股价下跌3.94%，报12.2美元，市值145亿美金。作为理想汽车的大股东，美团CEO王兴已经连续多日在其个人饭否网站上表达对理想汽车的看好。据金融界统计，从6月30日起，王兴一共发布了26条提及理想汽车的饭否，其中包括多条转发自其他博?
据文件显示，理想汽车(LI.O)美股IPO定价11. 5 美元/ADS，高出定价指导区间。
7月29日消息，据国外媒体报道，蔚来汽车的竞争对手、中国电动汽车初创企业理想汽车赴美IPO已获足额认购。理想汽车于7月10日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克上市，股票代码为“LI”，该公司计划通过在纳斯达克市场上市募集最多1亿美元资金。但当时，也有报道称，该公司实际的融资规模可能至少达到5亿美元左右，至多则可达到10亿美元。据报道，该公司的估值可能超过80亿美元。该公司曾表示，
今日，针对车辆起火事件，理想汽车回应称，事故原因初步判断为疑似铁片的物体被高速行驶的车辆卷起，并击穿了高压油管，造成燃油喷溅并被排气管高温引燃。具体的事故原因及详细分析结果，有待事故现场的详细勘察及分析。
天眼查数据显示， 7 月 25 日，理想汽车所属公司北京车和家信息技术有限公司新增一条融资动态，获得了战略融资 3. 8 亿美元，由美团点评、天使投资人王兴、王慧文、字节跳动投资。此前有报道称，四位基石投资者分别是美团点评、王兴、王慧文及其家族透过信托间接全资拥有的公司 Kevin Sunny、字节跳动，将分别投资 3 亿美元、 3000 万美元、 2000 万美元和 3000 万美元。
美国时间 7 月 24 日，理想汽车已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次任理想汽车的IPO承销商，打新通道已经开启。据悉，理想汽车计划在纳斯达克上市，股票代码“LI”，拟发行0. 95 亿股美国存托股票(ADS)，本次发行价区间设定为 8 美元- 10 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算，本次IPO理想汽车将最多筹集约9. 5 亿美元(绿鞋前)。据老虎证券相关负责人介绍，目前理?
此前有消息称，理想汽车计划于 7 月 31 日正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家在美上市的国内造车新势力。理想汽车相关负责人对北京商报记者表示，对此不予置评。
7月31日消息，理想汽车在美上市首日收盘大涨43.13%，报16.46美元，IPO发行价为11.50美元。理想汽车市值目前达到139亿美元，接近蔚来汽车144亿美元市值（约974.22亿人民币）。值得一提的是，创
7月31日消息，中国新造车势力之一理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码“LI”，开盘价为15.5美元/ADS，较发行价11.5美元涨34.78%，截至收盘，理想汽车股价大涨43.13%，报16.46美元，市值139.17亿美元。招股书显示，理想汽车IPO前，理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想持股为25.1%，拥有70.3%投票权；王兴个人持股为8.9%，拥有3.5%的投票权；Yanan Shen持股为1.1%，拥有0.4%的投票权；Tie Li持股为1%，拥有0.4%的投?
据企查查显示，广州辛有志文化工作室于 2020 年 6 月 23 日被广州市天河区市场监督管理局列入经营异常名单，原因为通过登记的住所或者经营场所无法联系的。
据IFR消息，理想汽车提早结束招股，赴美上市募资额9. 5 亿美元。
7月20日消息，据国外媒体报道，作为国内造车“新势力”之一，中国电动汽车初创企业理想汽车计划7月31日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“LI”。此前，在7月10日，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书，计划通过在纳斯达克市场上市募集最多1亿美元资金，但也报道称该公司实际的融资规模可能至少达到5亿美元左右，至多则可达到10亿美元。该公司表示，此次通过上市募得的资金主要将用于研究和开发新品、
北京时间 7 月 30 日晚，理想汽车正式在纳斯达克上市，发行价11. 50 美元。上市首日，理想汽车股价一路高涨，盘中一度涨幅超过50%。截至昨日收盘，理想汽车股价报16. 46 美元，涨超43%，总市值为139. 17 亿美元，市值逼近蔚来。
7月31日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，蔚来汽车的竞争对手、中国电动汽车初创企业理想汽车在纳斯达克挂牌上市，上市首日大涨43.13%，报收于16.46美元，公司总市值接近140亿美元。理想汽车于7月25日向美国证券交易委员会更新的招股书显示，此次IPO股票公开发行规模为9500万股ADS，同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权。该公司于当地时间周四在纳斯达克挂牌上市，开盘价为15.5美元，较11.5美元的发行价上涨34
理想汽车美国IPO定价每股11.5美元，高出每股8-10美元的定价指导区间，这是自2018年3月爱奇艺在纳斯达克进行的24亿美元IPO以来，中国在美国的最大IPO。根据理想汽车更新的招股书，理想汽车已获得3.8亿美元基石投资，认购价为IPO最终发行价。其中，美团点评将再投资3亿美元，字节跳动将投资3000万美元，王兴个人再次投资3000万美元，Kevin Sunny投资2000万美元；高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元。下图为理想
“理想汽车太火了!”老虎证券投行有关负责人感叹。7 月 30 日晚，理想汽车在纳斯达克成功挂牌上市，最终发行价为11. 5 美元，超出招股区间上限，募资规模达 11 亿美元，成为 2020 年迄今为止最大中概美股IPO。据悉，公司开盘价15. 5 美元 ，股价随后一路冲高，上市首日报收16. 46 美元/股，较发行价上涨43%，市值达到139. 2 亿美元，这家造车新势力公司以最直观的数据宣告着它的“火爆”以及市场对智能电动车的认可。此次理想汽车I
7月30日，理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码LI，发行价11.5美元，以此计算理想汽车市值近97亿美元。
新造车势力理想汽车在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，发行价11.5美元/股，总市值达681.5亿元。理想汽车是继蔚来汽车之后中国第二家赴美上市的新造车企业，其股票代码为创始人李想的姓名字母“LI”。据了解，理想汽车提前完成足额认购，也比原计划提前一天挂牌。其中，理想汽车第二大股东美团创始人王兴，以个人名义购买3000万美元，美团认购3亿美元。高瓴资本、字节跳动也参与认购。
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