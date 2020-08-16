中消协专家：特斯拉单方面解除订单是违约行为

8月10日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在美国的下一座超级工厂，已确定将建在得克萨斯州的奥斯汀，占地超过2000英亩（12140亩），目前已经开始施工。特斯拉是在7月22日发布的二季度的财报中，披露他们在美国的下一座超级工厂厂址已选定、正在准备施工的，在随后的财报问答会议上，CEO马斯克宣布将建在得克萨斯州的奥斯汀附近。虽然在奥斯汀建设超级工厂的消息，在7月22日才正式宣布，工厂已开始施工的报道?