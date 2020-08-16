中消协专家：特斯拉单方面解除订单是违约行为

针对“特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付车辆”一事，中消协专家邱宝昌建议，消费者为维护自己的合法权益，可以和特斯拉协商解决，也可向消费者保护组织、市场监督管理部门投诉，也可向法院提起诉讼。邱宝昌表示，合同成立后，特斯拉单方解除订单是违约行为，电子商务法第四十九条明确规定，电子商务经营者不得以格式条款等方式约定消费者支付价款后合同不成立;格式条款等含有该内容的，其内容无效。
针对“特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付车辆”一事，中消协专家邱宝昌建议，消费者为维护自己的合法权益，可以和特斯拉协商解决，也可向消费者保护组织、市场监督管理部门投诉，也可向法院提起诉讼。邱宝昌表示，合同成立后，特斯拉单方解除订单是违约行为，电子商务法第四十九条明确规定，电子商务经营者不得以格式条款等方式约定消费者支付价款后合同不成立;格式条款等含有该内容的，其内容无效。
昨日，中国消费者协会发布声明称，多次接到消费者、经营者来电咨询或者核实其遇到的诸如3· 15 诚信品牌证书、互联网3· 15 品牌官网证书等涉及3· 15 的认证是否由我会发起或者参与事宜。
8月5日消息，中消协发布《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析 》，其中提及近期备受关注的快递柜问题。中消息提到，快递柜服务投诉主要问题有：一是部分快递员未征求消费者同意，擅自将快件放在快递柜。二是部分公司客服存在态度差、反馈不及时的问题。三是快递柜取件码安全性存疑。存放快递柜的物品被别人取走或丢失。四是快递柜发生故障，消费者收不到取件码，导致包裹无法取出或者重复收费。五是快递柜收费?
想必经常网友的朋友都深有体会：快递柜、快递驿站的短信越来越多，快递小哥电话越来越少了。通常情况下，快递小哥会把快递投递到快递柜里，并向收件人发送一个取件码，收件人凭借取件码去快递
8月5日，中消协发布《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》，其中对快递柜取件码的安全性提出疑问，表示有消费者反映，存放在快递柜的物品被别人取走，或者丢失。对此，丰巢智能快递柜
今日，中消协官方发布了《 2020 年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》，统计显示，2020年上半年全国消协组织共受理消费者投诉561， 522 件，解决437， 988 件，投诉解决率78%，为消费者挽回经济损失79， 793 万元。
7月16日消息，有网友问智行火车票App只显示3个月的火车票购买记录是否合理？中国消费者协会律师团成员北京子美律师事务所张子美律师表示，《电子商务法》第三十一条规定，电子商务平台经营者应
7月30日消息，据“中国消费者协会”官方微信发布的声明称，任何自然人、法人或者其他组织以3·15名义开展的各类品牌认证活动、颁发各类品牌认证证书或者其他收费活动均与我会无关。请消费者、经营者注意甄别，及时核实。据中国消费者协会表述，近日，多次接到消费者、经营者来电咨询或者核实其遇到的诸如3·15诚信品牌证书、互联网3·15品牌官网证书等涉及3·15的认证是否由我会发起或者参与事宜。此前，也曾接到类似?
中国消费者协会发布《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，互联网服务投诉共50,485件，占服务类投诉17.5%，排名第二。根据全国消协组织受理投诉情况统计，2020年上半年全国消协组织共受理消费者投诉561,522件，解决437,988件，投诉解决率78%，为消费者挽回经济损失79,793万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉1,403件，加倍赔偿金额415万元。各级消协组织接待消
在马斯克带领下，特斯拉正驶入“无人区”。今年第二季度，特斯拉实现连续四季度盈利，改写新能源汽车亏损命运。在资本市场上，成立仅17年的特斯拉颠覆了一众百年传统车企，坐上全球市值第一的车企宝座。
7月23日下午，《和平精英》官微宣布，全新的“特斯拉”车型将于明日上线，包括特斯拉Model 3和Model X两款车型，均提供珍珠白、冷光银与奇幻紫三款配色。在《和平精英》中，这两款特
今日有媒体报道称，国产特斯拉确定不再用松下电池，对此，特斯拉中国相关人士表示，这并非特斯拉官方消息，该报道不准确。
最近网上流传着一张理想汽车创始人李想的聊天截图，他列出北上深三地车型销量排行榜，三张图的亮点都是排名第一的特斯拉Model 3，李想更是点出“大部分人还没搞明白特斯拉是怎么赢的”。
特斯拉的首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年 6 月份，特斯拉Model3 的全球销量为 35854 辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。
这两天发生了一件非常有趣的事情，就是特斯拉和拼多多打起来了。起因是之前拼多多联合宜买车搞了一个万人团，可以用低于特斯拉官方指导价 2 到 4 万的价格购买特斯拉，注意，这个钱是多多来进行补贴，特斯拉自己卖出去还是标准的价格的。
DoNews8月12日消息（记者 翟继茹）12日，美股交易后，特斯拉发布公告称，董事会将以分红形式对其普通股进行1:5的拆分。受此消息影响，特斯拉盘后股价一度上涨近7%。CNBC估算，拆分后股票后特斯拉的股票价值约为297美元。拆分股票可以让员工和小型投资者更容易获得特斯拉股票。数据显示，过去12个月，特斯拉的股价上涨了近乎500%。特斯拉最新财报显示，第二季度特斯拉电动汽车总体产量为82272辆，环比下降20%。其中，第二季度Model
今日，特斯拉官方微博称，将与腾讯《和平精英》进行联动。
最近和平精英开启的特斯拉活动还在继续，不过有的玩家在最近找不到特斯拉的抽奖活动入口了，下面就来为大家详细的介绍一下和平精英特斯拉活动入口在哪。
14晚，对于特斯拉拒绝向拼多多“限时秒杀”团购车主交付Model 3一事，拼多多小二乐福回应表示，已消费者处证实，该车辆系消费者本人与特斯拉签了订购协议，消费者本人自用且无任何转卖意愿和意图，其购车用车也并未有任何“恶意”。拼多多称，已和宜买车为该名消费者提供2万元车款补贴。拼多多表示，“特斯拉拒绝履行与消费者订立的合同，作为补贴方对此表示遗憾，但我们支持消费者依法维权，并积
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
8月10日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在美国的下一座超级工厂，已确定将建在得克萨斯州的奥斯汀，占地超过2000英亩（12140亩），目前已经开始施工。特斯拉是在7月22日发布的二季度的财报中，披露他们在美国的下一座超级工厂厂址已选定、正在准备施工的，在随后的财报问答会议上，CEO马斯克宣布将建在得克萨斯州的奥斯汀附近。虽然在奥斯汀建设超级工厂的消息，在7月22日才正式宣布，工厂已开始施工的报道?
如何降低Chrome浏览器的能耗是Google开发团队的主要任务之一(这款浏览器虽然性能强劲但功耗巨大)，而它计划实现这一目标的一些方法是通过使其浏览..
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【北京尾号5个8手机靓号拍出225万】据媒体报道， 8 月 16 日上午，北京朝阳法院通过司法网拍平台拍出一个尾号为“88888”的手机号码，该号码来自中..
8 月 15 日，英国媒体EveningStandard报道称，英伟达与ARM谈判已经进入独家谈判期，有望在今年夏末完成对ARM的收购。..
近日才官宣品牌升级的Zepp，今天在微博再度为 8 月 18 日的Zepp E新品发布作预热。从官方发布的海报可以看出，新品或将聚焦健康管理功能，鼓励用户..
《跨界歌王》第五季开播过半，各位跨界歌手们不甘落后，纷纷使出看家本领，刚结束的第七期更是众星云集，神仙打架。其中上期遗憾落败的姜潮，这期..
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暑假假期可以去做什么?来一场说走就走的旅行?去学习新的知识?还是宅在家里和影视、游戏作伴?无论哪种方式，相信小伙伴们都在以自己最喜欢的方..
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8 月 11 日，北京市丰台区私营个体协会东铁匠营分会举行成立大会，痘博士科技有限公司成为副会长单位，痘博士首席运营官谢光辉当选为副会长。 出席..
2020 年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年。 8 月 15 日，由中央广播电视总台出品、总台影视剧纪录片中心摄制，总台中国电视剧制作中心有..
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8 月 16 日小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微信公众号发出全员信。时逢小米手机九周年以及MIUI十周年的生日，对外公布了关于小米公司下一个十年..
楼仲平 14 岁辍学，至今不会提笔写字，但几乎阅遍西方经济学和管理学名著。他看书有个习惯，如果觉得特别重要的内容画三个圈，次重要画两个圈，重..
8 月 16 日 10 时，广东省和深圳市举行疫情防控新闻发布会，通报 8 月 14 日起发生的疫情情况及广东省采取的紧急应对措施。广东省市场监管局局长表..
今日，雷军发布内部信称，今日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，将宣布几件大事：小米的核心战略将升级为“手机 X AIo..
从2010年成立至今，小米公司已经走过10年。8月11日晚，雷军以"一往无前"为主题进行小米十周年公开演讲，演讲中创立十年来的小米进行了总结，并对下..
今日，雷军在微信公众号发布了对小米同学的全员信，并表示：8月16日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，关于小米新十年我想..