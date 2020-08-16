中消协专家：特斯拉单方面解除订单是违约行为

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 中消协最新资讯 > 正文

中消协专家：特斯拉单方面解除订单是违约行为

2020-08-16 09:51 · 稿源：站长之家

针对“特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付车辆”一事，中消协专家邱宝昌建议，消费者为维护自己的合法权益，可以和特斯拉协商解决，也可向消费者保护组织、市场监督管理部门投诉，也可向法院提起诉讼。邱宝昌表示，合同成立后，特斯拉单方解除订单是违约行为，电子商务法第四十九条明确规定，电子商务经营者不得以格式条款等方式约定消费者支付价款后合同不成立;格式条款等含有该内容的，其内容无效。

网友热搜:

消协提醒选择合法网站特斯拉股权结构特斯拉model3最新产量特斯拉超级充电站功率下一代特斯拉电池特斯拉安全漏洞拆解特斯拉特斯拉超速特斯拉半挂车特斯拉无法启动特斯拉ceo马斯克简历特斯拉被罚款
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
苹果下架微信 ABM营销 天猫818 网易2020年Q2财报 智能电视怎么选 银河麒麟操作系统V10 微信拍一拍可撤回 华为塔山计划 第一弹APP负责人被批捕 字节跳动收购百科名医

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM