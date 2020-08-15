特斯拉认定拼多多团购构成转卖 律师：支持车主三倍索赔

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特斯拉认定拼多多团购构成转卖 律师：支持车主三倍索赔

2020-08-15 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息：据新浪科技报道，今日，针对“特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付Model 3”一事，特斯拉方面表示，已经认定拼多多的团购构成转卖，并且表示要支持消费者维护自身的合法权益，并为客户维权提供必须的支持。

特斯拉内部人士表示，特斯拉在与客户的服务过程中发现客户在官网的购车订单并非本人操作，而是拼多多平台用客户的个人信息代为下订。客户本人也向特斯拉明确告知了尾款是由拼多多支付，客户已将全款支付给了拼多多。此行为已经构成订单转卖，客户实质上并未与特斯拉产生直接合同关系。

对此，律师表示：“拼多多应该多做一些有积极意义的经营，不要把主要精力都花在这些投机取巧的事上。我支持消费者向拼多多/宜买车进行三倍索赔。”

特斯拉7

以下为事件回顾：

今年 7 月，宜买车汽车旗舰店在拼多多上推出了“特斯拉中国-Model 32019 款 标准续航后驱升级版”的万人团购活动，并宣称“万人团价¥251800”。在活动信息中，宜买车表示所售车型为新车。

当时，特斯拉表示：“未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。我司保留追究相关方法律责任的权利。”

昨日，特斯拉已经拒绝向拼多多团购车主交付Model 3。特斯拉交付专员表示，拼多多和宜买车的行为，违反了特斯拉汽车订购条款中明确约定的禁止转卖条款，特斯拉会依据合同约定的购车方违约条款取消此订单。并劝告该武汉车主通过特斯拉官方渠道下订单。

据此，如由宜买车交付给客户，车辆实际上已经成为二手车，不符合宣传的“全新车”，需要向消费者进行三倍赔偿。

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