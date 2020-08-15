拼多多将自8月24日起被纳入纳斯达克100指数

据腾讯科技报道，纳斯达克交易所当地时间周五宣布，拼多多将在 2020 年 8 月 24 日周一开盘前取代NetApp，成为纳斯达克 100 指数的成分股。NetApp公司也将在 2020 年 8 月 24 日周一开盘前从纳斯达克 100 科技指数中移除。
据腾讯科技报道，纳斯达克交易所当地时间周五宣布，拼多多将在 2020 年 8 月 24 日周一开盘前取代NetApp，成为纳斯达克 100 指数的成分股。NetApp公司也将在 2020 年 8 月 24 日周一开盘前从纳斯达克 100 科技指数中移除。
中国最热衷于做广告植入的电商平台，你猜是哪个?不是最近狂撒钱的拼多多，也不是家底深厚的阿里，而是一个大家可能不太熟悉的平台 —— 唯品会。
网约车战场的硝烟从未消散。外界总是热衷于猜测“谁有机会成为下一个滴滴”。但是滴滴却抢先跑出来“革了自己的命”推出花小猪。7 月 22 日，花小猪正式宣布，其产品即将上线：
拼多多母婴负责人陆元表示，将追加5亿持续补贴母婴商品。拼多多母婴消费数据显示，最近一年，平台购买母婴用品的90后人数增长迅速，在所有年龄段中位列第一。拼多多介绍，在“百亿补贴节”上，广东、浙江、江苏三省成为母婴用品消费金额最高的地区。陆元表示，基于拼多多平台90后妈妈消费群体庞大，母婴商品成为平台增速最高的品类之一。（完）
当代年轻人是最喜欢的口嫌体直的群体。越是对年轻人的生活有研究，越是会深刻认知到这一点。嘴上说的是熬夜到天明，但实际上啤酒杯里泡枸杞，蹦迪都要带护膝，甚至出现大量男孩子购买裤袜，因为比秋裤保暖舒适；
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
2015 年 12 月 5 日，中国企业领袖年会开场演讲，柳传志、李彦宏等企业家之后，刘强东压轴发言，开口就发难：前面讲得都太温良恭俭让了，大家应该诚实一点，别怕冲突(大意)。他眼光投向台下的张近东，笑道：近东大哥，曾经“京东增速比苏宁易购快，就送苏宁给他”的赌约，咱们是不是可以考虑再聊聊了?
前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。
拼多多在7月29日开启了集真香卡兑好礼的活动，大家只要收集真香卡就可以获得很多的额外优惠券，一些小伙伴还不清楚真香卡怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水果”都在各自首页中占据了绝对醒目的位置。
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任
英雄联盟的云顶之弈10.15版本中拼多多源是一个不错的上分阵容，很多玩家还不清楚在这个版本中怎么玩好拼多多源，下面就来为大家详细的介绍一下拼多多源阵容搭配运营思路。
近日，电商平台补贴大战再起风云。先是聚划算携手众多品牌，在百亿补贴基础上再度加码，推出“正品狂补节”，主打正品官方补贴。接着，拼多多也开启了“百亿补贴节”，依然在苹果、戴森、索尼、华为等品牌商品上狠下功夫。聚划算和拼多多，选择在相同的时间段(8.6-8.8)正面对垒和贴身肉搏，火药味十足。
8月11日消息，日前，拼多多母婴负责人陆元表示，由于“百亿补贴节”期间奶粉、纸尿裤热销，将追加5亿，持续大幅补贴母婴商品。据悉，8月6日-8日的“百亿补贴节”期间，在拼多多平台补贴下，活动首日奶粉品类成交额同比增长180%，开售1分钟，花王、大王、帮宝适纸尿裤被抢走近万包。据了解，“百亿补贴节”期间，纸尿裤品类中，帮宝适、好奇、花王、尤妮佳等国际大牌销售火爆，奶粉品类中，美赞臣、A2、惠氏、爱他美等?
【拼多多回应黄峥退出董事】据公开信息显示，拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司近日发生多项人事变更，黄峥退出董事席位。此前，黄峥已卸任公司CEO，由公司原CTO陈磊接任CEO一职，黄峥继续担任董事长。
今日，针对“拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出 25 万元Model 3”一事，拼多多方面回应称，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。
以前在微信上购买东西是混乱的，心里没有底的。订单怎么找?物流在哪看?地址信息怎么管理?售后怎么找?微信小商店势必会解决这些问题。
证监会浙江监管局官网 8 月 14 日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。 ..
最近Epic商城开启了全新的免费送游戏的活动，此次送的是《全面战争特洛伊》，想必很多喜欢战争游戏的小伙伴都想领取，下面就来为大家分享一下《全..
据腾讯科技报道，纳斯达克交易所当地时间周五宣布，拼多多将在 2020 年 8 月 24 日周一开盘前取代NetApp，成为纳斯达克 100 指数的成分股。NetApp..
DoNews 8月15日消息（记者 翟继茹）15日，针对盒马深圳一门店三名员工被核酸检测为阳性一事，盒马在官方微博发布回应表示，对大家感到抱歉，今天起..
在最近，Epic商城开启了免费的喜加二活动，其中送了《遗迹灰烬重生》，这款游戏在之前销量还是非常的不错的，也受到了很多玩家的欢迎，下面就来为..
2020年8月份的中旬到了，大家最为关心的幸运召唤师的活动很多玩家还不清楚到底开没开，如果开启幸运召唤师之后，官网的活动地址是在哪里，下面就来..
2020年8月15日，不少支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于食品用品的，其中问题是“煲汤时间越长，汤中的营养价值就越高吗?”这个问题很容易答错，..
2020年8月15日的支付宝答答星球的脑筋急转弯的问题是“什么动物在工作后领不到薪水？”这个问题其实是很好回答的，因为答案是二选一，所以正确的答..
有人说，摘耳机是新时代的脱帽礼。从大街小巷到公交地铁，大部分人的耳朵上总是戴着一副耳机。耳机，可以说是当代人的保护伞。耳机这一头，是繁杂..
2020年8月15日到8月27日，阿卡丽的黑金商店在这段时间正是的开启了，想必大家等待阿卡丽的黑金商店活动都等待了快半年了，终于这次开了，下面就..
2020年8月15日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于我们和地球的，今天周六的问题是“黑匣子记录的信息可用于飞行事故分析，黑匣子通常是什么颜色..
今日，针对广东省卫健委通报的盒马鲜生超市酸奶销售员被确诊为新冠肺炎的报道，盒马方面回应称，深圳卫健委 8 月 14 日通告，盒马深圳水贝店出现某..
家电企业纷纷将子公司(或者业务板块)分拆上市，要的无外乎就是这三样——市值、资金、人才。8 月 5 日，创维集团发布公告称，联交所上市委员会已经..
一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财..
从目前的情况看，美国似乎并不会顾及苹果太多的感受，即便封禁微信可能带来iPhone销量的损失。据美国媒体报道称，在周五的新闻发布会上，媒体询问..
8 月 13 日晚 7 点半，湖南卫视当家花旦谢娜在淘宝开启了一场带货直播， 6 小时的直播有接近 1400 万网友围观，在线点赞数超过 1 亿。谢娜的“谢谢..
与创始人黄光裕 6 月假释出狱后未公开露面的低调画风不同，国美近期动作频频，很是高调。先是在本月 10 号联合京东宣布启动 300 亿元联合采购计划..
曾经，一个外国人如果想在中国的媒体上出名，或许只有央视这个官方途径。 1998 年春晚，加拿大人“大山”和潘长江、黑妹一起表演了小品《一张邮票..
拼多多“秒拼”事业群小二乐福回应特斯拉称，从这名消费者处已证实，该车辆系消费者本人与特斯拉签了订购协议，消费者本人自用且无任何转卖意愿和..
经济公司包装捧红一个明星一般都不会立刻卸磨杀驴，一颗摇钱树养起来不容易，同时还有合约这金箍套着，让明星维系持久的人气才符合经纪公司的利益..