拼多多将自8月24日起被纳入纳斯达克100指数

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拼多多将自8月24日起被纳入纳斯达克100指数

2020-08-15 09:07 · 稿源：站长之家

据腾讯科技报道，纳斯达克交易所当地时间周五宣布，拼多多将在 2020 年 8 月 24 日周一开盘前取代NetApp，成为纳斯达克 100 指数的成分股。NetApp公司也将在 2020 年 8 月 24 日周一开盘前从纳斯达克 100 科技指数中移除。

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