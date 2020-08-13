阅文在海南成立新公司 法定代表人为程武

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：天眼查数据显示， 8 月 10 日，阅文在海南成立海南阅文信息技术有限公司，注册资本 1000 万，法定代表人为阅文CEO程武。
资料显示，海南阅文信息技术有限公司由上海阅文信息技术有限公司100%控股。
公司经营范围包括第二类增值电信业务;游艺娱乐活动、数字文化创意软件开发、组织文化艺术交流活动、计算机软硬件及辅助设备批发、广告设计发布等。
站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：天眼查数据显示， 8 月 10 日，阅文在海南成立海南阅文信息技术有限公司，注册资本 1000 万，法定代表人为阅文CEO程武。
资料显示，海南阅文信息技术有限公司由上海阅文信息技术有限公司100%控股。
公司经营范围包括第二类增值电信业务;游艺娱乐活动、数字文化创意软件开发、组织文化艺术交流活动、计算机软硬件及辅助设备批发、广告设计发布等。
阅文集团在港交所发布的公告称，据对现有资料的初步审阅和分析，预期上半年将较去年同期由盈转亏。根据公告，阅文亏损的主要原因为：集团此前收购影视制作公司新丽传媒带来了商誉减值，预期减值37亿元至47亿元人民币。商誉减值指新丽传媒为阅文集团带来的经济收益低于其账面价值（阅文2018年8月对新丽传媒的收购价为155亿元）。此外，新丽传媒2020年的收入及经营业绩也未达阅文预期。这主要受两方面影响?
近日，阅文集团与中国银行信用卡再度携手，推出了旗下超级IP全职高手二期信用卡。这是继 2019 年 2 月推出全职高手系列一期信用卡并获得良好市场反响之后，双方之间继续加深合作。此次推出的中国银行全职高手系列二期信用卡，以《全职高手》小说中的六大高手王杰希、周泽楷、喻文州、黄少天、韩文清、苏沐橙的游戏账号“王不留行”、“一枪穿云”、“索克萨尔”、“夜雨声烦”、“大漠孤烟”以及“沐雨橙风”为视觉主元素，搭配以?
欢聚集团8月10日宣布，已与腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。欢聚集团将转让30，000， 000 股虎牙公司B类普通股给腾讯，交易规模达到8. 10 亿美元。
8月10日，欢聚集团今日宣布，已与腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。根据该协议，欢聚集团将向腾讯转让30，000， 000 股虎牙公司（NYSE:HUYA）B类普通股，交易规模为8. 10 亿美元现金。
蚂蚁集团董事长井贤栋在谈到腾讯老干妈事件时表示，今天很多行业已经高度的数字化，可是合同关系的确认方式却依然传统，有着巨大的信任成本。
“日子都会发光，和你在一起。”这句浪漫的“告白”来自超人气组合TFBOYS于 8 月 6 日发布的最新EP《和你在一起》，该EP已独家上线腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷狗音乐三大平台。从《喜欢你》到《第一次告白》，此次《和你在一起》的发布，也为TFBOYS的“恋爱三部曲”画上了完美的一笔。《和你在一起》讲述了少年陷入恋爱的悸动与甜蜜，但无论是关于青春悸动，还是对粉丝的感情，TFBOYS一起用歌声花式表白?
NINECHO终于等到了！ 8 月 10 日，THE9 带着精心筹备的首张EP《斯芬克斯X谜》独家登陆腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台，开启关于 9 名少女的神秘音乐探索之旅。当迷雾逝去，谜底赫然而出。THE9 首张EP《斯芬克斯X谜》用音乐上演了一场打破SphinX桎梏魔咒的”show”。EP名称中的“X”代表着THE9 在音乐世界中的无限潜力，同样也代表着歌迷与 THE9 心会联结在一起的坚定信念。主打曲《斯芬克斯》
“终于等到你！”由杨超越、徐开骋领衔主演，傅菁、陈意涵Estelle等联合主演的超级IP古装剧《且听凤鸣》影视音乐原声带已登陆腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等平台，其影视剧也将于 8 月 10 日20： 00 登陆腾讯视频全网独播。这也是TME与腾讯视频再度“因戏结缘”，双方就影视音乐达成战略合作，此次《且听凤鸣》OST也是基于此推出的首张影视OST专辑。TME作为联合出品方全程参与此次影视原声
据财经涂鸦报道，阿里控股的东南亚电商平台Lazada集团前CTO郭东白于 7 月下旬正式加入车好多集团（瓜子二手车、毛豆新车网母公司）并担任CTO一职。
DoNews8月10日消息（记者 翟继茹）10日，欢聚集团宣布，已经和腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。欢聚集团将转让30,000,000股虎牙公司B类普通股给腾讯，交易规模达到8.10亿美元。同时，斗鱼也表示已经收到腾讯发出的不具约束力的初步建议书，斗鱼与虎牙以换股的方式合并。此前有消息称，三家的交易将在6月份完成，因疫情原因不得不做出推迟。（完）
7月31日消息，京东集团今天宣布与利丰集团宣布达成战略投资协议，推进双方在数字供应链和自有品牌等业务上的长期深度合作。据悉，此次战略合作是京东集团在供应链、自有品牌和国际化布局的重要一步，未来可借助利丰集团全球供应链网络，叠加京东成熟的中国供应链体系以及数字化能力，形成优势资源共享，共同提供全球数字化供应链服务，助力京东一体化开放平台战略的实施。同时，利丰集团具备领先的自有品牌打造能力，?
2020 年，是不平凡的一年。在家装行业普遍受疫情影响的环境下，圳星装饰集团却逆势上扬，喜事连连。圳星装饰集团在深圳赢得了越来越多的支持者，获得了良好的口碑。现在，圳星装饰·深圳中心店盛大开业啦!深圳的朋友们，你们还在纠结装修要不要请装修公司吗?很多人心里认为只有钱人才会去请装修公司，但其实现在在各个城市，尤其是一线城市很多人会因为工作的忙碌或者是装修繁琐，去找装修设计公司。因为找一个靠谱的装修集团可以?
DoNews8月11日消息（记者 吴丽）8月11日，中国在线音乐娱乐服务领航者腾讯音乐娱乐集团（纽约证券交易所代码：TME） 发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财务报告。数据显示，2020年第二季度，腾讯音乐娱乐集团整体业绩表现持续健康稳健，好于市场预期；在线音乐板块延续第一季度历史性增长势头并继续提速，付费用户与付费率再次获创纪录增长；与环球音乐集团达成长期深度战略合作协议，并将标杆性地联合成立全新音乐厂牌，
今日，蚂蚁集团董事长井贤栋在与证监会科技监管局局长姚前参加一场对话访谈节目时指出，区块链是数字经济时代的信任新基建，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展，未来上链将成为每个企业的标
目前，暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。上述指控与收购MPS时的一些具体操作直接有关。另据了解，近日，冯鑫方面向上海市人民检察院第二分院提起一项申诉
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。上交所表示，作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不?
母婴市场作为家庭健康消费的主要入口之一，价值逐渐在凸显，目前中国母婴行业正处于快速发展时期，作为全球第二大母婴用品消费大国，多家机构预测 2020 年中国母婴整体市场规模可达 4 万亿。近日，健合集团旗下专注母婴营养与健康的全球领先品牌合生元，以“保护升级，无惧挑战”为主题，率先重磅发布新品，掀起了一场对疫情后行业、品牌发展新动向的关注热潮。，健合集团凭借高品质与持续创新的坚持，为行业升级带来新答卷。母婴?
曾被股民冠以“妖股之王”的暴风集团再度引发关注，8月10日晚间，暴风集团发布公告称，公司股票可能被终止上市。暴风集团股票已于2020年7月8日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多
近日，长兴县庆祝中国共产党成立99周年大会在长兴县大剧院隆重召开。会上，表彰了在疫情防控工作中有突出表现的先进集团以及先进个人。超威集团荣获“新型冠状病毒肺炎防控和复工复产-先进集体”称号。2020年春节前后，我国各地相继出现新型冠状病毒感染肺炎疫情，疫情牵动着全国广大人民群众的心。疫情发生后，超威集团第一时间成立联防联控小组，全面部署疫情防范工作。董事长周明明明确表示：“要把员工生命安全和身体健康放在?
今天下午，暴风集团发布公告称，因为能如期披露年报 股票存在可能被终止上市的风险。公告显示，暴风集团股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
小米十周年感恩季来了，816当天，到小米之家直营店和售后网点，可享受免费贴膜服务。重点来啦：热门机型均可！前后膜均可！品牌不限！这也意味着，..
你知道在日本想要离职有多难吗？由于离职手续实在太过复杂，日本一公司靠代办辞职年入过亿。据日本媒体报道称，在日想辞职要经过9道程，过程非常的..
近日国内最大的二手车在线商城优信发布 7 月服务月报，根据优信大数据研究院数据显示7 月购车用户中通过新朋好友推荐占比达32.2%。从用户浏览二手..
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注..
8月13日消息，网易今日发布了截至6月30日的2020财年第二季度财报，财报显示，网易第二季度营收182亿元，同比增加25.9%；归属于网易公司股东的持续..
根据Canalys最新发布的一份报告显示，苹果在 2020 年第二季度在美国售出了约 1500 万部iPhone，创下了在美国的新记录。..
近日，有一种“天眼”品牌的卷烟在贵州、云南等地销售，并引起公众热议和不满。坐落于贵州的“天眼”，是我国具有自主知识产权、世界最大单口径、..
很多人借款都会选则一家安全可靠而且利息低的机构，拍拍贷作为上市公司，注册资金便有十亿，又拥有逾一亿用户，所以安全可靠方面自然是不用多说。..
很多人都以为，在加油站上个厕所、逛逛便利店随便停车很正常。但你可能不知道的是，在加油站停车很多有学问，不仅可能存在安全隐患，还会被电子警..
今日，针对“大胃王吃播浪费食物严重”的问题，微博管理员发文称，微博近日将对以量大多吃、食量惊人为噱头，以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直..
江南百景图在13日上线了广告无忧限时礼包，很多玩家还不清楚这个广告无忧限时礼包到底值不值得购买，下面就来为大家分享一下心得。..
近日，由赛迪区块链研究院主办的 2020 北京网络安全大会系列活动--区块链安全论坛在北京成功举行。在论坛上，2020《中国区块链产业园 15 强名录》..
天眼查数据显示， 8 月 10 日，阅文在海南成立海南阅文信息技术有限公司，注册资本 1000 万，法定代表人为阅文CEO程武。资料显示，海南阅文信息技..
在日前的小米十周年演讲中，雷军谈到了与董明珠的10亿赌局，他承认自己输给了董明珠。雷军还指出，2018年小米的营收没能超过格力，但是在2019年小..
据中国探月工程办公室官方消息，在遥远的月球背面，伴随着新一轮的曙光，嫦娥四号着陆器、玉兔二号月球车分别于8月13日14时54分、8月12日20时34分..
洗碗机什么牌子的好？其实洗碗机也是近些年才来到许多家庭的，很多“懒”人是首选享受到科技带给人的舒适感。其实，对科技发明来说，“懒”未必不..
“食”这个字，从“果腹”一词里提炼出来，这是吃货们的智慧。而古往今来，吃货对食物的钟爱早就超越了它本身，连餐具都不放过。“美食不如美器”..
近日，多名投资者实名举报某共享充电宝公司诈骗，要求退回货款。小李是实名举报者之一，他在 2020 年年中和某充电宝公司签订了代理合同，并先付了..
【董明珠向雷军发起新赌约】据央视新闻消息，今日在央视新闻相对论节目中，董明珠回应「如果再跟雷军打赌，赌什么？」：格力在空调领域拥有核心技..
本周，微软悄然发布Surface Duo折叠双屏手机。在采访环节，微软设计团队的负责人们表示，Surface Duo包括独特的Office双屏体验设计，是学习了移动..