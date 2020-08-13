苹果发布年度中国企业责任报告：中国开发者累计赚取超2000亿收入

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 苹果最新资讯 > 正文

苹果发布年度中国企业责任报告：中国开发者累计赚取超2000亿收入

2020-08-13 17:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:今天，苹果发布了 2019-2020 中国企业责任报告，数据显示，自 2010 年App Store在中国上线以来，开发者通过在iPhone和其他苹果设备累计赚取收入超过 2000 亿元人民币。

苹果

在环保方面，苹果自 2015 年达到碳排放峰值后，到现在整体碳足迹已经下降了接近 35%，而就在前不久苹果则官方宣布，将在 2030 年正式实现全面碳中和，也就是说生产和销售任何一款苹果产品，都不会对环境产生碳排放。

在与供应商合作的过程中，苹果在 2019 年减少了超过 77.9 万吨的年华碳排放量，有超过 70 家供应商也向苹果承诺将采用 100% 的可再生电力来制造苹果产品。

值得一提的是，苹果在 2017 年生产的 MacBook Air 笔记本中，已经使用了 100% 的可再生金属铝，而配备视网膜屏幕的 MacBook Air 碳足迹则几乎减半。

在教育方面，从 2008 年至今，已经有 400 万名苹果供应商员工参加了教育、技能培养和自我提升课程；同时为了推动全球资源共享，开设的 Swift 编程俱乐部的中国学校数量较去年增加 30%，建立学生 iOS Club 的高校数量较去年增加 90%。

同时，苹果连续五年支持中国高校计算机大赛，其中 2019 年移动创新赛收到有效的初赛作品数量增长 82%。

此外，在 2020 年初新冠病毒疫情期间，苹果向中国扶贫基金会捐款 5000 万元，而通过“智惠计划”支持的中国发展研究基金会的“贫困地区儿童数字化项目”，共有超过 25 万人次受益。

网友热搜:

中国企业CES遭查封中国企业网络营销2018中国企业互联网CEO峰会中国企业电商化信用中国企业查询CES中国企业中国企业付高昂学费戴尔中国企业传播部总监回收电子2011中国移动全球开发者大会中国企业创业板中国企业专利500强榜单中国企业家论坛马云
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Check Point 面向中国企业扩展 SandBlast 网络云基础设施

    得益于 Check Point 在中国建立的本地云基础设施，客户现在可以尽享全球最强大的云网络威胁防护，同时满足本地合规性标准 中国 - 2020 年 8 月 5 日 - 全球领先的网络安全解决方案提供商 CheckPoint? 软件技术有限公司 （纳斯达克股票代码：CHKP）今日宣布在基于云的部署中推出 SandBlast Network，以支持中国企业采取预防为主的策略来应对最具破坏性的攻击，包括未知的勒索软件、木马、网络钓鱼和社会工程攻击。中国企业现在能够

    SandBlast CheckPoint

  • 赴美上市的中国企业数量激增 已完成筹资29亿美元

    今年初以来，中国企业在纽约证交所和纳斯达克首次公开发行(IPO)的数量达到 29 家，去年同期仅有 9 家。已上市企业完成筹资 29 亿美元，较去年同期增长近30%(图1)。如果陆金所赴美上市一事真能成行，这一数字还将继续增长。

    中国企业 赴美上市

  • 中国企业在手机基站、PC等12个品类全球第一：华为、京东方、联想等上榜

    8月13日消息，日经发布的2019年“主要商品与服务份额调查”显示，中国在手机基站、电子零部件等12个品类上获得最大份额，比上年多2个品类，反超日本，在各国和地区中排在第2位。据了

    华为 手机基站 京东方

  • 2020年《财富》世界500强发布 中国企业上榜数量首次超越美国

    《财富》杂志公布了2020年世界500强排名。今年排行榜最引人注目的变化是中国大陆公司实现了历史性突破，在上榜公司数量方面，中国首次超过美国位居第一名。今年中国大陆（含香港）上榜公司数量达到124家，如果加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜，美国则为121家。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元，创下历史新高，接近中美两国GDP的总和。进入排行榜的门槛（最低销售收入）也

    世界500强 中国石化 国家电网

  • 苹果开发者推送Safari 14测试版 速度更快更省电

    本周，苹果向开发者和部分AppleSeed测试人员提供了Safari14 测试版，该版本与公测版分开，只有受邀者才能使用。据悉，Safari14 是macOS Big Sur所包含的新版Safari，引入了定制选项，让人们选择壁纸和开始页选项，而且页面加载速度更快，更省电。

    Safari14 苹果开发者 苹果浏览器

  • 实时音视频选型 开发者应该避开哪些坑？

    实时音视频技术的专业度和复杂度都很高，通过PaaS服务商来集成实时音视频，快速开发App，是时下开发者的优先选择。所选RTC是否好用易用、契合所需场景，将直接影响项目开发进度和后期运维成本。 开发者需要了解实时音视频技术选型中要避开的坑点，以便提高开发集成效率。具体来说，以下四个方面要综合考虑。 一、实时音视频与IM能力不宜分散 几乎100%的实时音视频在线应用都有文字/语音消息、文件传输、图片显示等IM需求。 目前市

    实时音视频

  • 全栈开发如何“快”人一步？AppGallery Connect开发者沙龙给你答案

    8 月 13 日，华为应用市场AppGallery Connect开发者沙龙在上海举行。本次沙龙以“加载创新源动力”为主题，议题集中在应用的构建和质量，聚焦AppGallery Connect应用一站式服务体验，携手来自四面八方的开发者，包括技术大咖、运营专家、产品经理等，从Serverless行业洞察、认证服务、云函数、云数据库、云存储等多议题多角度出发进行一系列探讨。为什么需要认证服务，认证服务能做什么？当前移动应用开发面临哪些痛点，云函数服务

    AppGalleryConnect

  • 自动更新出错且无法禁用，开发者决定放弃 Snap 及 Ubuntu

    近日，荷兰开发者 Remy van Elst 通过自己的博客控诉了 snap 自动更新所带来的问题，并决定删除 snap，同时选择放弃 Ubuntu。升级到 Ubuntu 20.04 版本后，Remy 通过 snap 安装了 CLion，因为与手动下载安装相比，这样显然更方便。但就在上个周末，他发现 CLion 自动更新了。实际上，当他注意到更新时，该程序进程已由于更新导致的错误而终止。

    开发者 Ubuntu 开源

  • 华为HMS生态全球开发者数量增至160万

    华为公布HMS生态最新进展，目前华为终端全球月活用户达到7亿，华为全球注册开发者达到160万，全球集成HMS Core的应用数量超过8.1万。

    华为HMS 开发者

  • 游戏开发者出海如何获得稳定业务增长？Google支招

    8月5日消息，Google在线举办年度Think Games游戏出海峰会，分享了Google在游戏出海领域的新洞察、新工具、新实践，帮助中国游戏开发者和厂商在不确定的环境下寻找机遇，在新常态下，获得新的增长。根据Newzoo的预测，2020年全球移动游戏市场将达到772亿美金的市场规模，年增速将达到13%。这其中中国游戏开发者凭借强劲的韧性，在海外市场取得了亮眼的业绩，根据App Annie的数据，2020年上半年中国手游在海外的收入年增

    游戏开发

  • 鸿蒙2.0来了！华为开发者大会HDC 2020宣布

    华为官方宣布，2020年度华为开发者大会“HDC Together”将于9月10日至9月12日在东莞松山湖举办，早鸟门票明天起开售。根据预告，本次大会将带来主题演讲、技术论坛、行业大咖对话等

    鸿蒙

  • 华为云空间 加速全球开发者应用体验创新

    2020年作为5G全面普及的一年，5G智慧化全场景体验已成大势所趋。华为云空间基于华为HMS（Huawei Mobile Services/华为终端云服务）“芯-端-云”全产业链的技术整合与协同能力，让全球开发者轻松实现了应用云端存储与管理、云端文件变化查询与推送通知等多重功能，加速了开发者应用体验创新的步伐。华为云空间芯-端-云能力全面开放 加速应用体验创新2020年1月，华为面向全球开发者正式发布了最新版HMS Core 4.0，向全球开发者提供?

    华为

  • 央视315曝光SDK事件，应用开发者如何避坑？

    7月16日晚，央视3·15晚会拉开大幕，再次敲响了消费领域的警钟。据央视报道，上海市消费者权益保护委员会委托第三方对市场上的App进行检测，发现某些第三方开发的SDK包存在违规收集用户个人信息的情况。日前，工信部已要求严厉查处涉事企业，并责成国内主要应用商店展开“地毯式”排查，及时通知APP运营开发者自查自纠，及时发现、处理违规收集用户个人信息的SDK。第三方SDK泄露隐私问题的暴露，意味着安全风险检测在应用开发与运?

    第三方SDK泄露隐私 央视315

  • 华为应用市场AppGallery Connect开发者沙龙：全面提升应用质量

    在繁多设备类型、机型、系统下，在复杂的网络环境下，在多样用户群和使用场景下，常规测试无法解决所有真实环境中的问题。应用发布后，发生崩溃和性能问题非常影响用户的体验。为了更高效地发现和解决问题，华为应用市场AppGallery Connect为开发者推出了云测试、云调试、崩溃、性能管理一系列质量服务。对于开发者而言，这 4 种服务究竟如何助力其提升应用质量，优化应用性能？ 8 月 13 日，华为应用市场AppGallery Connect沙龙上

    华为应用市场

  • 华为耀星•领航计划助力出海 携手游戏开发者千帆启航

    随着一年一度ChinaJoy大幕的拉开，关于游戏的话题再度升温，而关于开发者如何做好游戏开发分发的话题也被行业热议。华为耀星·领航计划助力游戏出海，激励支持更多游戏领域创新，千帆启航，携手共筑HMS全球化生态，让创新成果惠及全球。7月31日在上海，华为高级生态经理在ChinaJoy发表"华为耀星·领航计划,助力游戏出海"主题演讲，她表示，如何让更多的优质游戏、应用顺利出海是华为耀星计划持续关注的方向。为此，她着重向与会者?

    华为 华为耀星•领航计划

  • 不容错过的华为应用市场AppGallery Connect 开发者沙龙

    近年来，随着企业数字化转型在全球范围的普及，云计算产业得到了飞速发展。云存储、云数据库、云托管等服务也开始逐渐被纳入互联网企业的架构中心。8 年前，Serverless理念一经被提出，就打破了人们的认知，在全球掀起巨浪。作为一种新型的互联网架构，Serverless 直接或间接推动了云计算的发展。在云计算还在努力扩张的时代，这种无服务器化的想法极大刺激了全球开发者的神经。Serverless 的出现更是将主机管理、操作系统管理、资

    华为 华为应用市场

  • OPPO软件商店公布年中「至美奖」TOP10，进一步对开发者

    7 月 29 日，OPPO软件商店、OPPO开放平台微信公众号、ColorOS微博以及ColorOS社区同时公布了「至美奖」" 2020 年中最受欢迎的TOP10 至美应用"。 作为OPPO软件商店每周为用户推荐优质应用的内容栏目，应用的质量一直是至美奖的唯一评选标准，备受用户关注和喜爱。此次年中大赏自 2020 年 7 月 13 日至 23 日进行评选，最终根据用户投票(70%) 和专业评审投票(30%)，评选出" 2020 年中最受欢迎的TOP10 至美应用"。 「至美奖」为B 端?

    OPPO软件商店

  • 专访360小程序负责人杭程 持续赋能开发者小投入能有大回报

    以网络安全闻名的360公司近年来在不断扩大业务范围，去年360安全浏览器业内首款主打PC大屏场景的360小程序，其具有免安装、易卸载、快速启动的特点，十分快捷方便。如今360小程序已经吸引了大量的开发者入驻及用户使用，上线产品过千款。本次ChinaJoy2020，DoNews有幸采访到了360浏览器事业部的总经理杭程先生，请他谈谈为什么360会布局PC端小程序、360小程序有什么自己的特色以及很多开发者和用户都会关心的问题。DoNews：首先想?

    360

  • 开发者称虚幻引擎5的Nanite技术使游戏文件体积暴涨：接下来会1TB起

    尽管 Epic Games 已经演示了虚幻引擎 5 可带来的惊人视觉质量，但这也从侧面反映了开发者需要为新游戏准备更加精细的图形素材，换算成文件体积就更加惊人。当外媒 WCCFTech 向 Kitatus &

    开发者

  • 谷歌推开发者中心chromeOS.dev，提供技术资源、教程、代码示例

    随着Chromebook的销量快速增长，谷歌鼓励开发者开发更多针对大屏幕设备的优化应用。为此，谷歌在周三推出了 Chrome OS 开发者中心 ChromeOS.dev，这是一个为技术开发人员、设计师、产品经理以及业务负责人提供Chrome OS资源的在线中心。

    Chrome 谷歌开发者 ChromeOS
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
智能电视怎么选 银河麒麟操作系统V10 微信拍一拍可撤回 华为塔山计划 第一弹APP负责人被批捕 字节跳动收购百科名医 Mate40售价 董明珠雷军新赌约 2020苹果发布会 华为Mate40上市时间

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM