苹果发布年度中国企业责任报告：中国开发者累计赚取超2000亿收入

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:今天，苹果发布了 2019-2020 中国企业责任报告，数据显示，自 2010 年App Store在中国上线以来，开发者通过在iPhone和其他苹果设备累计赚取收入超过 2000 亿元人民币。

在环保方面，苹果自 2015 年达到碳排放峰值后，到现在整体碳足迹已经下降了接近 35%，而就在前不久苹果则官方宣布，将在 2030 年正式实现全面碳中和，也就是说生产和销售任何一款苹果产品，都不会对环境产生碳排放。

在与供应商合作的过程中，苹果在 2019 年减少了超过 77.9 万吨的年华碳排放量，有超过 70 家供应商也向苹果承诺将采用 100% 的可再生电力来制造苹果产品。

值得一提的是，苹果在 2017 年生产的 MacBook Air 笔记本中，已经使用了 100% 的可再生金属铝，而配备视网膜屏幕的 MacBook Air 碳足迹则几乎减半。

在教育方面，从 2008 年至今，已经有 400 万名苹果供应商员工参加了教育、技能培养和自我提升课程；同时为了推动全球资源共享，开设的 Swift 编程俱乐部的中国学校数量较去年增加 30%，建立学生 iOS Club 的高校数量较去年增加 90%。

同时，苹果连续五年支持中国高校计算机大赛，其中 2019 年移动创新赛收到有效的初赛作品数量增长 82%。

此外，在 2020 年初新冠病毒疫情期间，苹果向中国扶贫基金会捐款 5000 万元，而通过“智惠计划”支持的中国发展研究基金会的“贫困地区儿童数字化项目”，共有超过 25 万人次受益。