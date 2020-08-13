第一创业回应与首创证券计划合并：没有任何应披露而未披露的信息

近期热播的《乘风破浪的姐姐》(简称《姐姐》)火出天际，疯狂肆虐各大娱乐榜单头条。《姐姐》的嘉宾阵容强大，由 30 位 30 岁以上的知名女星组成，如伊能静、宁静、万茜、黄圣依、黄龄、蓝盈莹等。虽然这些女星已不再是青春年少的“小姐姐”，不少甚至已步入中年，但节目中她们展现出的那股元气满满的劲头和传递的纯粹、正能量的价值观，都告诉大家“女人的美不该被年龄定义”，这才是节目最吸引人的地方。截至 7 月 6 日，芒果TV官