第一创业回应与首创证券计划合并：没有任何应披露而未披露的信息

据界面新闻报道，今日，针对“第一创业与首创证券计划合并”的报道，第一创业董办相关人士称，“关于该媒体报道事项，公司没有任何应披露而未披露的信息”。
万众期待的“国产半导体第一股”中芯国际今日正式登陆A股科创板，股票代码为“688981”。和所有人预想的一样，开盘直接起飞。中芯国际总股本为71.3642亿股，发行价27.46元
由 2008 年美国次贷危机而引发的美国NFA对金融行业杠杆调整，过去 10 年全球监管机构因全球金融市场风波多次出台政策以应对更多未知风险。 2018 年 8 月，欧洲证券及市场监管局 (ESMA) 开始执行一系列新规，降低了主要货币对交易的杠杆至最高 30 倍，其它货币对和交易品种的杠杆更低。 目前这一规定在包括英国在内的FCA监管和欧盟国家都生效。 2019 年三月，香港证监会发表声明警告在中国大陆地区开展业务的持牌经纪商，并将这一?
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。老虎证券联合新浪财经推出投资直播课——《当前市场下的美股对冲策略》，主讲人为芝商所特约策略讲师甘灿荣。以下是甘灿荣对当前市场下的美股对冲策略的建议与展望。一、历史上的10轮股灾都是如何恢复的通过对美股今年上半年行情的回顾，主线逻辑围绕着疫情，通过对美?
据港交所披露，在过去的五年中，港交所衍生产品市场的规模增长了50%，现已拥有全球最活跃的结构性产品市场。 在当前全球资金流动性宽松，但是经济全球化又面临挑战的情况下，全球金融市场波动加剧，而动荡的市场尤其需要资产多元化配置以及风险管理产品。其中股指期货就是资本市场主要的产品之一。如今港交所已经与MSCI签订授权协议，将推出 36 只指数期货金融产品，为广大的投资者提供更多全球化资产配置的选择。 除股指期货之外
对于普通消费者来说，本田在汽车业务方面最为出名。但熟悉本田品牌的车迷朋友都知道，本田在摩托车、船舶等方面同样在业内具有极高的知名度。并且，与汽车车机中控系统方面的保守相比，本田在
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。开门见山的说，很多朋友想要投资，却不知从哪里入手。基金和股票各占据投资市场的半壁江山，从本质而言，二者都属于投资品种，股票属于直接投资，即直接拿钱在二级市场上交易;而基金属于间接投资，即把钱交给基金经理，从而持有基金份额，由基金经理代投资人在二级市场
8 月 1 日，深圳市华盛泰科技大厦，轻喜国际家政培训基地(轻喜国际家政大学)举行落成点火仪式。这所集烹饪、保姆、保洁、月嫂、育婴师、早教与家居养护等专业为一体的综合性家政培训基地，引进了国际化家政服务标准，以“知识+技能”一体化教育模式，打造专业化的服务培训体系。轻喜国际家政培训系国内高端到家服务领军品牌“轻喜到家”集团旗下的新平台，此次启幕的是其中的高端烹饪培训中心。轻喜到家创始人王有峰表示：“轻喜国
美国时间 8 月 7 日，贝壳找房已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次任贝壳找房的IPO分销商， 0 费用打新通道已经开启。据悉，贝壳找房计划在纽交所上市，股票代码“BEKE”，拟发行1. 06 亿股美国存托股票(ADS)，本次发行价区间设定为 17 美元- 19 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算，本次IPO贝壳找房将最多筹集约20. 14 亿美元(绿鞋前)。据老虎证券相关负责人介绍
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。国内最大的临床合同研究机构——泰格医药(03347)本次计划集资约 96 亿港元，美银证券、海通国际、中信证券、中金为其联席保荐人。公司简介：泰格医药成立于 2004 年，是中国领先的综合生物制药研发服务提供商，同时在全球的影响力正在不断扩大。泰格医药总部位于杭州，
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。携程“一周锐评”，是老虎证券投研团队与《锐问》联合出品的一档商业评论栏目。背景：7 月 28 日消息，今天有报道称携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。携程对此不予置评。早前，携程也被传将赴港交所上市。问题：因为疫情，旅游行?
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。特朗普在防疫上丢了分，败选的可能性在近期开始慢慢纳入市场预期，但从垃圾债，还有Libor-OIS利差的表现看，市场还没过多的避险情绪和流动性问题出现，老虎证券投研团队继续看好$标普500(.SPX)$本轮波段进入新高。风格上，大选进入深水区，美国强化对外政策，会对美元形
2020 年 8 月 8 日，立秋后的第一天，在夏日余热和秋风的温凉中，杭州余杭的青山村融设计图书馆，迎来了一次特别的发布会——“KEEP IN TOUCH -让爱更亲近”中国传统材料色彩肌理研究-纸课题发布，以及塞尚印象 2020 新品设计师款·36°肌肤砖发布。发布会现场，“稀奇”品牌创始人瞿广慈；中国著名设计师、内建筑创始人及设计总监孙云，于舍YUSTUDIO创始人、艺术总监于昭；idG设计机构/idG·意内雅空间设计创始人/创意总监朱晓鸣?
7月31日下午，腾讯、黑鲨联合出品的新款游戏手机3S正式发布，整体相比于上代黑鲨游戏手机3变化不是特别大，但各种规格时至今日依然不俗。比如，黑鲨首创了串充并放双电池系统，实现快速充电的
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。被称作东南亚小腾讯的Sea Ltd(SE) 年初至今涨幅超过200%，在资本入驻下逐步完成了游戏、电商、支付等领域的布局，随着用户规模效应释放，估值水涨船高。本季度，在三大核心业务Shopee、Garena和SeaMoney的驱动下，本季度DAU、营收有望再创新高，本地化战略使Sea迅速成?
近日，中原证券定增落地，银盛泰资本通过锦绣中和成功参与本轮投资！本次定增，中原证券以4.71元/股发行7.74亿股，募资资金总额36.45亿元，是继2014年香港上市和2017年A股主板上市以来，在沪、港两地资本市场进行的第四次、也是规模最大的一次融资安排，包括高毅资产、中金公司、锦绣中和、国泰君安、中信证券等18名头部投资机构获得了中原证券定增股票最终配额。（1）创新业务发展，服务遍布全国中原证券（在香港以“中州证券”名
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。 随着科技的发展，我们从农耕时代步入了工业4. 0 时代，农产品的产量也随着人口数量一同提升，过去十年间世界农产品需求的增长大多得利于中国人均收入的增长。从大势来看，世界农产品价格会随着时间而提升，主要驱动因素有三点：1)经济发展和人口增长提高农产品需求，
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。去年开始，波音等待737MAX复飞。今年开始，又多了等待疫情何时解除。这一切关系到公司营收，影响到现金流，关联到债务，最终变成能不能活下去的问题。Q2 波音被关注的问题是，营收不及预期。数据显示，第二季度收入118. 1 亿美元，同比下降25%，预期129. 9 亿美元(范围
摘要：继康龙化成和药明康德后，现又有CRO龙头企业选择“A+H”模式上市。 据港交所「披露易」网站的资料，临床药物研发外包服务（CRO）领域龙头——杭州泰格医药科技股份有限公司（简称“泰格医药”，A股代码“300347.SZ”）已刊登了聆讯后资料集，意味其已通过上市聆讯。 据市场消息称，泰格医药本次计划集资 10 亿至 15 亿美元（ 78 亿至 115 亿港元），或将成为今年年内亚洲规模最大的医疗IPO，美银证券、海通国际、中信证券、
【TechWeb】7月16日消息，乐视网发布公告称，鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据相关规定，公司决定聘请招商证券股份有限公司为代办机构，委托其提供股份转让服务，办理全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜，以确保公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日 内可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。此外，乐视网还发布了关于公司股票进入退市整理期交易的
近期热播的《乘风破浪的姐姐》(简称《姐姐》)火出天际，疯狂肆虐各大娱乐榜单头条。《姐姐》的嘉宾阵容强大，由 30 位 30 岁以上的知名女星组成，如伊能静、宁静、万茜、黄圣依、黄龄、蓝盈莹等。虽然这些女星已不再是青春年少的“小姐姐”，不少甚至已步入中年，但节目中她们展现出的那股元气满满的劲头和传递的纯粹、正能量的价值观，都告诉大家“女人的美不该被年龄定义”，这才是节目最吸引人的地方。截至 7 月 6 日，芒果TV官
我叫Kevin Conti，是一名软件工程师，在 2020 年 7 月 6 日发布了自己的一款小产品softwareideas.io，一个”精选的经过验证的SaaS创意订阅服务“..
按照比特币历史牛市的规律来看，目前的行情发展与历史走向有很多一致性，因此，我们有理由相信，比特币牛市正在慢慢向我们走来。多维度利好，都为..
2019 年 11 月，经中国人民银行等六部委审批，北京市 46 项金融科技试点项目通过了审批，其中度小满金融“基于人工智能和大数据技术的智能风控平台..
近日，微信开放视频号卡片形式分享朋友圈权限，视频号分享到朋友圈不再以图文链接展示，而是直接以卡片形式呈现。这意味着视频号正式打通朋友圈流..
Android虽然由谷歌操盘，但这套系统实质上基于Linux，且因为Java使用的问题，甲骨文一直没有放弃对谷歌的诉讼。于是，放弃Linux内核，基于Zircon微..
据科创板日报报道，在今日的银河麒麟操作系统V10 发布会上，麒麟软件执行总裁孔金珠发布了银河麒麟操作系统V10，并表示该系统可以兼容安卓生态。集..
8月13日消息，据台湾媒体报道，苹果供应商富士康（鸿海精密）周三透露，公司半导体业务去年实现营收新台币700亿元（约合人民币165亿元）。富士康富..
央视在日前的一则报道中批评了网络大胃王吃播秀浪费严重，是食物浪费的极端案例。此报道引发了舆论广泛关注。在目前的各大直播平台上，均设有美食..
Vegas一直都在进步，为用户带来更好的视频剪辑体验。8 月 13 日，Vegas Pro18 中文版新品首发，重磅归来！现在购买Vegas Pro18 系列，分享你的软件..
就在日前，郑爽宣布牵手微拍堂，担任“微拍堂星拍官”一职，并将在 8 月 25 日晚 8 点在微拍堂直播间开启七夕专场直播。看似毫无关联的两个领域，..
苏宁易购818超级秀晚会已经进入倒计时!今年的818超级秀可把苏宁易购忙坏了……明星盲盒、神秘大奖、一元爆款,花招百出,各种新鲜玩法齐上阵。为了让..
“医院”两个字，会让人联想到什么场景?仪器上不断跳动的数字、护士忙碌的身影、埋头于病历的医生、排队的患者……在互联网医院里没有这些场景，..
吉利集团卫星互联网项目签约仪式 8 月 8 日在青岛举行。双方将在上合示范区布局建设卫星互联网相关业态。据青岛方面透露，该项目将由吉利旗下子公..
自 2020 开年以来，新冠疫情就成为了全球关注的焦点，如今国内疫情得到了有效地控制，各地产能也开始逐渐复苏，但疫情带来的影响仍然不可避免，尤..
近日，快手与肯德基合作上线#颠覆时空#AR魔法表情，在快手黑科技的加持下，可极大地丰富用户沉浸式体验。进入快手拍摄页面，点开左下角魔表“最新..
8 月 11 日，快手和樊登读书联合推出的短视频讲书大赛《有请讲书人》进入线下决赛收官阶段。总决赛于当日下午在上海虹桥艺术中心举行，并于“樊登..
焦虑是为人父母后的常态，从宝宝降生后，每一个家庭都希望给予他们最独一无二的爱。伴随着消费者意识的崛起，人们的消费观念逐渐从最早期的“功能..
随着国内建筑工业化的高速发展建筑工业化技术标准体系的技术研究成为国家关注的重点，电气配管如何配合建筑预埋在预制结构体上或集成在建筑装饰面..
据爆料人最新消息称，《生化危机8：村庄》是目前为止最长的RE引擎游戏。最新消息中还提到，由于《生化危机4RE》已经泄露，《生化4RE》也会比《生化..
特斯拉的车身结构安全性，已经经过中保研、欧洲E-NCAP等检测结构的检验。其不仅在碰撞“考试”中表现优异，而且在车祸“实战&rdqu..