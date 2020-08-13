第一创业回应与首创证券计划合并：没有任何应披露而未披露的信息

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第一创业回应与首创证券计划合并：没有任何应披露而未披露的信息

2020-08-13 14:45 · 稿源：站长之家

据界面新闻报道，今日，针对“第一创业首创证券计划合并”的报道，第一创业董办相关人士称，“关于该媒体报道事项，公司没有任何应披露而未披露的信息”。

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