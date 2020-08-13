任天堂注册多个宝可梦商标 精灵宝可梦GO或将推出国行版

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 任天堂最新资讯 > 正文

任天堂注册多个宝可梦商标 精灵宝可梦GO或将推出国行版

2020-08-13 09:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：据国家知识产权局商标局显示，任天堂株式会社近日在国内申请注册了一系列宝可梦商标，其中包括《宝可梦 走!》、《宝可梦加傲乐》、《宝可梦宝宝》等 ， 目前该商标还处于 "等待受理" 状态。

QQ截图20200813094631.jpg

据悉，今年 7 月宝可梦还在上海成立了玩具公司。天眼查数据显示，宝可梦(上海)玩具有限公司于 2020 年 7 月 20 日成立，注册资本1. 2 亿日元，为宝可梦公司全资子公司。

资料显示，《宝可梦Go》是由Nintendo、The Pokemon Company和谷歌Niantic Labs公司联合制作开发的现实增强(AR)宠物养成对战类RPG手游，该作于2016年7月7日在澳大利亚新西兰区域首发，登陆Android和ios平台，首发于App Store和Google Play ，至2016年8月7日亚洲地区只有日本以及中国的香港、台湾区正式开放。

《宝可梦Go》是一款对现实世界中出现的宝可梦进行探索捕捉、战斗以及交换的游戏 。玩家可以通过智能手机在现实世界里发现宝可梦，进行抓捕和战斗。玩家作为宝可梦训练师抓到的宝可梦越多会变得越强大，从而有机会抓到更强大更稀有的宝可梦。

网友热搜:

精灵宝可梦quest发售时间精灵宝可梦第三季精灵宝可梦go原画精灵宝可梦游戏剧情精灵宝可梦电影小智死了精灵宝可梦出发吧皮卡丘伊布精灵宝可梦超级愿望ns精灵宝可梦秘密琥珀精灵宝可梦go安装精灵宝可梦letsgo 必练精灵宝可梦letgo下载精灵宝可梦剑盾售价
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
2020苹果发布会 华为Mate40上市时间 腾讯音乐Q2财报 虎牙与斗鱼合并 小米十周年发布会 雷军回应与董明珠赌约 2020世界500强 微软回应断供谣言 RTX30系列显卡 贝壳找房赴美上市

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM