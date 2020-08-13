任天堂注册多个宝可梦商标 精灵宝可梦GO或将推出国行版

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：据国家知识产权局商标局显示，任天堂株式会社近日在国内申请注册了一系列宝可梦商标，其中包括《宝可梦 走!》、《宝可梦加傲乐》、《宝可梦宝宝》等 ， 目前该商标还处于 "等待受理" 状态。

据悉，今年 7 月宝可梦还在上海成立了玩具公司。天眼查数据显示，宝可梦(上海)玩具有限公司于 2020 年 7 月 20 日成立，注册资本1. 2 亿日元，为宝可梦公司全资子公司。

资料显示，《宝可梦Go》是由Nintendo、The Pokemon Company和谷歌Niantic Labs公司联合制作开发的现实增强(AR)宠物养成对战类RPG手游，该作于2016年7月7日在澳大利亚新西兰区域首发，登陆Android和ios平台，首发于App Store和Google Play ，至2016年8月7日亚洲地区只有日本以及中国的香港、台湾区正式开放。

《宝可梦Go》是一款对现实世界中出现的宝可梦进行探索捕捉、战斗以及交换的游戏 。玩家可以通过智能手机在现实世界里发现宝可梦，进行抓捕和战斗。玩家作为宝可梦训练师抓到的宝可梦越多会变得越强大，从而有机会抓到更强大更稀有的宝可梦。