欢聚集团2020Q2财报：营收58亿元 同比增长36.3%

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欢聚集团2020Q2财报：营收58亿元 同比增长36.3%

2020-08-13 08:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：今日，欢聚集团发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度未经审计财报。财报显示，欢聚集团第二季度净营收为人民币58. 401 亿元(约合8. 266 亿美元)，比上年同期的人民币42. 848 亿元增长36.3%;归属于欢聚集团控股权益的来自于持续运营业务的净利润为人民币6. 194 亿元(约合 8770 万美元)，相比之下上年同期归属于欢聚集团控股权益的净亏损为人民币 610 万元。

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其中，欢聚集团 2020 年第二季度全球平均移动端月活跃用户同比增长 21.0 %至4. 571 亿，其中91.0%来自海外市场。Likee(此前的Like)的平均移动端月活跃用户同比增长86.2%至1. 503 亿， 2019 年同期为 8070 万。

此外，欢聚集团全球直播服务的移动端月活跃用户同比增长20.4%至1. 023 亿， 2019 年同期为 8500 万。YY直播4120 万，同比增长6.0%;中国以外为 6110 万，包括来自于Bigo live的 2940 万，同比增长41.3%;以及来自Hago的 3170 万，同比增长25.3%。YY的总付费用户数同比下降2.2%至 410 万， 2019 年同期为 420 万。

欢聚集团预计，第三季度净收入将在58. 5 亿元至60. 0 亿元之间，同比增长26.7%至29.9%。

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