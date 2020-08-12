阿里巴巴：阿里妈妈成立13年来已服务超百万商家

在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
今天上午，阿里健康再度发布公开声明辟谣，称有关阿里巴巴 7 月 14 日减持阿里健康1. 54 亿股股份等信息为谣言。阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少，因理解差异造成了公众误读。
DoNews 7月17日消息（记者 刘文轩）印度在不久前禁止了59款中国应用程序，其中也包括中国电商巨头阿里巴巴旗下的UC浏览器和UC News。现在，阿里巴巴已经结束了UC浏览器和UC新闻在印度的运营。据纽约时报消息，阿里巴巴已经通知当地所有员工关于公司即将关闭的消息，并且阿里巴巴关闭了在德里郊区古鲁格拉姆和孟买的办事处。当地媒体指出，UC浏览器的主要市场在印度，UC浏览器在印度的使用率仅次于Google。UC浏览器在全球拥有4.3亿?
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。 王帅
员工和管理层每周、每月写报告，已经是很多企业的惯例，不过近日有消息称，阿里巴巴已经内部宣布，不再强制员工交周报。对此，阿里回应称，确实已经取消了强制周报，同时还宣布，要杜绝形式大
8月11日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴和道达尔日前签署协议，阿里将为道达尔（Total）的中国业务提供各种数字服务。阿里巴巴根据协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统 (ABOS)展开深入合作。道达尔将成为首家接入阿里商业操作系统的国际能源企业。道达尔中国将依托阿里的数字化技术与能力，在电商跨端运营、移动支付、本地化服务、供应链、大数据、组织管理等各领域展开深度合作，为中国区的加油站业务、润滑油业务?
DoNews 7月17日消息（记者 丁凡）近日有消息称，为偿还债务与回购自己公司股票，软银集团又悄然卖出价值22亿美元的阿里巴巴股票。据悉，该交易包括领子期权合约和买权价差，预计将于2024年5月至2024年6月期间结算。交易有关细节披露于软银今年6月25日发布的年度财报的第276页，软银集团发言人证实了此次交易的细节。
日前，道达尔（中国）投资有限责任公司与阿里巴巴集团达成战略合作协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统，在跨端运营、本地化服务、移动支付、云计算、供应链、组织管理等多方面展开深入合作，推动能源出行领域跨业务、多场景的全面数字化升级。未来，双方围绕道达尔中国的加油站、润滑油、汽车养护、充电等业务进行全面合作。这也标志着，道达尔成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的能源企业，为行业数
今日，阿里巴巴开盘大涨5.09%，报251. 80 港元。昨日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
今日，阿里巴巴宣布国际站本周将上线“智能商品发布”功能，与人工发品相比，智能发品的买家点击率平均高20%，商机数平均高出195%，买家下单率高217%。据官方介绍，智能发品功能于今年 2 月上线测试，监测结果显示
今日，阿里巴巴国际站设立 10 亿元“新外贸专项补贴”，将从基础建站、拍品、选品、发品，到获客、转化等方面，为 0 跨境电商基础的企业提供服务。
天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴京西信息科技有限公司成立，注册资金 5 亿人民币，法定代表人为周明，注册地址为河北省张家口市，公司经营范围包括电子元器件、电子产品、信息安全设备、计算机软硬件及辅助、网络设备、计算机及办公设备、制冷空调设备、电子专用设备、软件的销售、维修等，该公司由阿里巴巴(中国)有限公司全资持股。
外媒7月26日报道称，一份印度法院的文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云（Jack Ma）作出传唤。报道称，一名曾供职于阿里巴巴旗下UC 浏览器的印度雇员起诉称，他因对公司应用程序上的“审查制度”和“虚假新闻”内容提出反对，结果遭到解雇。
今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布将在科创板和港交所寻求同步发行上市。随后阿里巴巴美股盘前涨2.76%，报253. 97 美元。香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”
根据阿里巴巴集团 周五公布的财年报告显示，马云在过去一年里对公司的持股从6.4%降为4.8%，以当前股价计算，套现约 96 亿美元。 自从马云卸任阿里巴巴集团董事局主席以来，一直专注于慈善事业。 阿里巴巴没有透露马云的售股均价。该公司股价自一年前马云报告他的持股比例为6.4%以来，股价已经上涨了40%左右。 阿里巴巴的执行副主席蔡崇信也在期间进行减持，持股比例从2.3%降至1.6
据 36 氪报道，距离C+轮 5 亿美元融资不到半个月，小鹏汽车再次获得超 3 亿美元融资。本轮融资由阿里领投、卡塔尔主权基金(QIA)等也参与投资。
易居中国日前宣布与阿里巴巴集团签署战略合作框架协议，双方将在包括线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开合作，推动房产服务行业走向数字化、智能化。根据易居企业控股发布的公告，该公司与阿里巴巴集团签署股份认购协议，阿里将认购总金额为8. 281 亿港元的易居股份，增持后，阿里将持有易居大约8.32%的股份。
疫情期间，有些公司一落千丈，遭受重挫；而有些工作则趁势崛起，股价大涨。据外媒报道，有“东南亚阿里巴巴”之称的Sea，成为疫情旗舰全球股价涨幅最大的公司，腾讯是其最大股东。
最强独角兽终于要上市了。今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。据此前外媒报道，蚂蚁集团目标估值2000亿美元，
自从苹果发布第一款真无线蓝牙耳机耳机，蓝牙耳机就开始爆火 。虽然AirPods“真香”，但是价格人多人不能承受，依托于苹果多年坚持磨砺的IOS生态系..
此前华为消费者终端部部门CEO余承东表态9月15日之后，海思芯片就绝版了，原因是没有代工厂了。这两天有传闻称华为提出了“塔山计划”，..
有人住公寓里，有人住别墅里，而我，却 24 小时生活在会议室里。我很喜欢这个家，在这个家里，我见过太多的人，听过太多的事，心里也藏了很多秘密..
昨晚，小米10至尊纪念版发布，在无线充电方面又取得了突破，4500mAh大电池，支持50W的无线秒充，40分钟即可充电100%。作为对比，目前iPhone的无线..
日前，华为消费者业务CEO余承东在微博发布预告称，历时三载，一款“轻量级”重磅新品终于将和大家见面，8月19日上海见。今天上午，华为..
Intel新一代CPU即将登场了，在二号人物因为工艺失利问题走人之后，原先主导GPU架构的Raja Koduri现在也要掌管CPU架构发展了。8月13日他会公布Inte..
今年上半年中，由于疫情的关系，笔记本电脑需求猛涨，远程上班、网课等刺激了PC出货量创造新纪录。不过下半年就有点麻烦了，不止是需求问题，多种..
8月12日，据外媒报道，来自欧洲心脏病学会（ESC）一项最新研究表明，瞳孔大小可以预测心力衰竭患者的死亡和再次入院风险。目前全世界约有2600万人..
没有了3.5mm耳机孔，你是已经习惯还是迟迟难以接受呢？至少从三星的角度，他们似乎已经后悔了。据国外爆料人MauriQHD，三星正考虑最快从2021年开始..
索尼、佳能、尼康开始全面在全画幅微单这一产品领域掐架了，可以说是你放唱罢我登场。据最新消息，佳能EOS R5s至少会在今年底前官宣，当然，有较小..
在不久前华为宣布将全面扎根半导体行业后，有爆料称其在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。不过对于该消息，华为海思相关人士表示，..
内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
最近，“网抑云”这个梗在各大社交平台刷屏了。在抖音，话题#网抑云#的播放量高达5. 3 亿，原创视频高达6. 9 万个;B站也出现了越来越多网抑云相关..
2020年过去一大半了，下半年有个大事——双11购物节。阿里巴巴今天正式宣布了2020年的双11日程，今年分为两个阶段，从10月下旬开始一直..
今日，蓝驰创投发布公告称，字节跳动宣布以数亿元完成对百科名医的全资收购，蓝驰创投领投并参与了百科名医的A、B轮融资。..
DoNews8月12日消息（记者 吴丽）近日，字节跳动宣布以数亿元完成对医学科普知识平台百科名医网的全资收购。据天眼查APP信息显示，百科名医隶属于北..
今天下午，微软出人意料地发布Surface Duo手机，定价1399美元（约合9700元），定于9月10日发货，即日起开始预购。不过，微软方面通过一份声明确认..
去年11月，苹果发布了第一代16英寸MacBook Pro笔记本。在机身尺寸与15.6寸基本保持不变的前提下，做到了屏幕有效显示面积更大，同时换装剪刀脚键盘..
8 月 12 日，阿里巴巴集团副总裁家洛透露，今年天猫双 11 升级为购物狂欢季，分为两个售卖期： 11 月 1 日起是第一波售卖期， 11 月 11 日为第二波..
8 月 12 日，华为海思相关人士表示，内部没听说“塔山计划”，问了周围同事均表示不知情。一位集成电路行业人士也表示：“一条芯片生产线容易建吗..