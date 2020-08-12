阿里巴巴：阿里妈妈成立13年来已服务超百万商家

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阿里巴巴：阿里妈妈成立13年来已服务超百万商家

2020-08-12 17:35 · 稿源：站长之家

在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。

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