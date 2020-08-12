三星显示将推可变刷新率面板 可节省22%电量

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三星显示将推可变刷新率面板 可节省22%电量

2020-08-12 15:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:上周，三星发布了新的Galaxy Note系列，其中最高端的机型屏幕刷新率为120Hz。更高的刷新率让它在用笔或玩手机游戏时反应更灵敏，滚动也更流畅，如果要说缺点的话，就是会给电池带来更多压力。

三星显示器公司宣布，其新的“自适应频率(Adaptive Frequency)”OLED屏幕——其他制造商也可以使用这种屏幕来制造手机——不仅支持更高的刷新率，还能切换到比较低的刷新率模式。

三星1

具体来说，这款新屏幕将在即将发售Galaxy Note20 Ultra 5G上亮相，当游戏需要高频率时可以达到120Hz，视频播放可以降到60Hz，发短信时可以降到30Hz，或者显示静态图像时低至10Hz。

三星声称，在设置成10%的刷新率时，它只需使用普通手机所需电量的60%。三星显示器移动显示规划副总裁Ho-Jung Lee在一份声明中表示：“我们的自适应频率显示技术将根据特定应用的要求调整刷新率，从而更精确地分配可用电量，显著增强用户体验。”

总体而言，该公司声称，与其他屏幕相比，采用新的面板会将屏幕的功耗降低高达22%。对于这样的显示屏你是否期待呢?

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