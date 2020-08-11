爱奇艺回应考虑“赴港二次上市”传闻：不予置评

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爱奇艺回应考虑“赴港二次上市”传闻：不予置评

2020-08-11 20:30 · 稿源：站长之家

有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市;正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺回复称：不予置评。

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