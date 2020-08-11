爱奇艺回应考虑“赴港二次上市”传闻：不予置评

【TechWeb】7月16日消息，针对超前点播案原告吴某的二次起诉，爱奇艺官方微博回应称，超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。6月2日，爱奇艺“《庆余年》超前点播”案一审宣判，法院认定“超前点播” 模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。因此判定爱奇艺需向原告吴某连续15日提供原告享有的VIP会员权益，并赔偿原告公证费损失1500元。庭审两天后，案件风波?