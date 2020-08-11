爱奇艺回应考虑“赴港二次上市”传闻：不予置评

有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市;正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺回复称：不予置评。
有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市;正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺回复称：不予置评。
7月15日消息，曾因超前点播案起诉爱奇艺的律师@吴声威wsw宣布二度起诉爱奇艺。吴声威表示，被告爱奇艺在超前点播案诉讼过程中擅自查看本人的爱奇艺登录记录及观影记录，这些属于个人信息，根据
有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市；正与银行洽谈在港二次上市事宜。爱奇艺对凤凰网科技回应称“不予置评”。
今日，针对“因违法违规被处罚”的报道，优酷爱奇艺优酷方面表示，向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。爱奇艺回应称，积极配合市文化执法总队的调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响深表抱歉。未来爱奇艺一定持续加强自查，深入整治，营造风清气正的网络环境。
近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视频网站进行专项整治，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”、“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为6起，做出行政处罚6件，两家平台分别被处以罚款9万元。对此，优酷方面向媒体回应称，“我们向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。”爱奇艺方面回应称，积极配合相关调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响?
日前，北京市文化执法部门通报了优酷、爱奇艺的违法违规行为，并作出相应的行政处罚。据全国扫黄打非办公室官方微博消息，近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视
7月28日晚上，爱奇艺尖叫之夜官方微博发布声明，宣布原定于 7 月 31 日举行的爱奇艺尖叫之夜长隆站将会取消，官方表示已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
昨日晚间，爱奇艺尖叫之夜官方发布声明表示，综合目前公共卫生安全管控要求，原定于 7 月 31 日至 8 月 15 日举办的爱奇艺尖叫之夜长隆站(青春有你场、乐队的夏天场、中国新说唱场)将会取消。将为已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
据国家广播电视总局消息，近日，广电总局规划财务司赴北京台、爱奇艺、快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。
新一轮围绕“中国YouTube”的争夺战，刚刚开始就已“白热化”。不论是短视频还是长视频行业，战争都从未真正停止过。在行业关注抖音快手的短视频大战时，前段时间坊间曾有腾讯接洽投资爱奇艺欲成其最大股东的传言，
今年8月6日，“首都新闻出版”微信公众号发文表示，近日，北京市文化市场综合执法总队对优酷、爱奇艺存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件，两家平台随后也发布声明回应了该事：已配合整改，未来将加强自查。
8月6日消息，近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件。
近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件。具体情况如下：
7月20日消息，江苏稻草熊影业有限公司向港交所递交招股书，拟香港主板上市。根据招股书显示的公司股权架构，公司第一大股东为刘小枫，上市前持股58.41%。爱奇艺持股19.57%，刘诗诗持股14.8%，
昨日，爱奇艺宣布随刻联合中国科技馆等共同发起“奇知创享官招募计划之科普对我下手了”活动，围绕百科品类向创作者征集包括学科知识、谣言避坑指南、热点趣味科普、DIY科普实验、高能冷知识等在内的优质创作内容。
【TechWeb】7月16日消息，针对超前点播案原告吴某的二次起诉，爱奇艺官方微博回应称，超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。6月2日，爱奇艺“《庆余年》超前点播”案一审宣判，法院认定“超前点播” 模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。因此判定爱奇艺需向原告吴某连续15日提供原告享有的VIP会员权益，并赔偿原告公证费损失1500元。庭审两天后，案件风波?
爱奇艺日前推出全新会员业务“星钻VIP会员”，这是目前爱奇艺会员体系中，最为顶级的会员标准，不仅拥有“黄金VIP会员”的权限，还能体验超前点播、星钻影院的内容，以及涵盖奇异果星钻会员、FUN会员、文学会员、体育大众会员、VR会员的多会员权益。爱奇艺还将体验设备全部打通，用户可以在手机、电脑、电视、平板、VR设备上，统一享受“星钻VIP会员”的服务。
2019年9月底，林女士看电视剧时无意间发现自家位于宁波慈溪的别墅出现在了该电视剧里。林女士于是将别墅前后期的两个物业公司、开发商宁波相原和景房地产开发有限公司、电视剧出品方爱奇艺平台告上法庭。
今日，针对“超前点播案原告再度起诉爱奇艺”一事，爱奇艺官微回应称，爱奇艺一直注重保护用户隐私并严格落实相关措施。超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。为保护当事人隐私，我们也申请了不公开质证，此申请已记入在庭审记录。确保不会发生任何信息泄漏或公开的情形。
今日，网游改编电影《征途》发布终极预告，宣布7月24日10点上线爱奇艺。电影由陈德森导演，郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明等主演，刘宪华与何润东通过参加竞技大赛，
【优酷爱奇艺因违法违规被处罚】据首都新闻出版官方微信公众号消息，为深入开展“净网”“护苗”等“扫黄打非”专项行动，贯彻落实全国“扫黄打非”办与国家网信办等 8 部门开展的网络直播行业专项整治和规范管理行动。近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台「优酷」「爱奇艺」存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件。具体情况如下：
【TechWeb】8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5..
【TechWeb】8月11日，小米10周年发布会暨小米公司创始人雷军公开演讲成功举行，现场发布了多款10周年高端新品。其中，小米透明电视作为小米电视大..
【TechWeb】8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用..
DoNews 8月11日消息（记者 吴丽）8月11日晚，小米召开十周年主题演讲会。会上，九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版正式发布，售价9999元。外观方面，..
在小米10周年的大会上渐渐进入尾声的时候，之前预告的One More Thing来了，几乎没人想到会是一台兰博基尼——定制版九号卡丁车 Pro，售..
凤凰网科技讯 8月11日晚间消息，针对北京市发布暴雨预警信息，饿了么方面向凤凰网科技表示，骑手安全是其平台最重的重点，平台将根据官方发布的天..
2014年，小米启动手机芯片自研。2017年，小米发布了第一代澎湃S1芯片，但此后就再也没有关于澎湃的官方消息，坊间说法称澎湃S2流片五次均告失败。..
让众多人期待一九的“小米 10 至尊纪念版”正式发布，小售价 5299 元起， 8 月 16 日正式上市首销。这款手机具体表现如何呢?..
北京时间 8 月 11 日晚，在“小米十周年”雷军的公开演讲之上，我们期待已久的“小米10至尊纪念版”终于揭开了神秘的面纱。作为小米十周年的献礼，..
8 月 11 日晚，小米在总部开启了“一往无前”小米十周年演讲。在此次演讲的下半场，小米不但为我们带来了多款“超大杯”新品，还为我们带来了多款..
8 月 11 日晚，小米品牌正式发布了小米10至尊纪念版手机。随后，相机评测机构DXOMARK公布了这款手机的相机拍照测试结果，拿到了 130 分。其中，拍..
8 月 11 日晚，小米十周年主题演讲正式开幕。小米创始人雷军在演讲中向大家回忆起了与格力董事长董明珠打赌一事的来龙去脉。雷军最后还表示，自己..
我国移动互联网飞速发展的同时，消费者隐私安全正面临前所未有的挑战。近日，央视曝光不法分子利用SDK在用户不知情的情况下，盗取用户手机设备内包..
8月11日，以“一往无前”为主题的小米十周年雷军公开演讲在小米科技园举办。这是雷军首度对公众做公开演讲，也是今年消费电子行业在北京的首次大型..
8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5G处理器，..
?8月11日，小米创办人，董事长兼CEO雷军于北京总部小米科技园举办小米十周年主题演讲，同时正式发布十周年旗舰小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念..
8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用20个故事回..
8月11日晚，小米举办了十周年主题演讲会，会上小米集团创始人、董事长兼CEO雷军做了精彩的个人演讲，还发布了九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版等..
凤凰网科技讯 8月11日消息，雷军在小米十周年公开演讲上发布了全球首款量产透明电视。该款电视配备了55英寸、宽5.7mm的透明OLED屏幕，拥有DCI-P3 ..
8月11日晚，小米带来了一款重磅产品：小米透明电视，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！小米透明电视是小米电视大师系列的第二款产品，..