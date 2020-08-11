雷军致敬董明珠：全社会都这么认真，我们不得不认真了

【TechWeb】7月26日消息，全国各地高考分数已经陆续放榜，各地考生进入填报志愿的人生关键时刻。小米集团董事长、武汉大学1987级计算机系校友雷军就录制了一段小视频，喊话学子报考武汉大学。雷军表示，武汉大学是中国最美丽的大学。自己在大一时候在图书馆偶然看到了“硅谷之火“，这本书点燃了自己心中的创业火种。他喊话道：”就是在武汉大学，我建立了自己的梦想。同学们，如果你相信梦想的力量，欢迎你们报考武汉大学！我在?