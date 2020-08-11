雷军致敬董明珠：全社会都这么认真，我们不得不认真了

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雷军致敬董明珠：全社会都这么认真，我们不得不认真了

2020-08-11 20:26 · 稿源：站长之家

雷军在十周年演讲时回忆称，我们为啥招惹董大姐带来这么多烦恼?直到最近，我才想清楚：那个时候我们，信心爆棚，的确膨胀了。很快，小米就遭遇到成长的烦恼。经过这次打赌，我对制造业的理解又加深一步，同时也更了解格力了。格力确实是中国制造业的典范，值得我们认真学习。

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