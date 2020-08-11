雷军致敬董明珠：全社会都这么认真，我们不得不认真了

雷军在十周年演讲时回忆称，我们为啥招惹董大姐带来这么多烦恼?直到最近，我才想清楚：那个时候我们，信心爆棚，的确膨胀了。很快，小米就遭遇到成长的烦恼。经过这次打赌，我对制造业的理解又加深一步，同时也更了解格力了。格力确实是中国制造业的典范，值得我们认真学习。
雷军在十周年演讲时回忆称，我们为啥招惹董大姐带来这么多烦恼?直到最近，我才想清楚：那个时候我们，信心爆棚，的确膨胀了。很快，小米就遭遇到成长的烦恼。经过这次打赌，我对制造业的理解又加深一步，同时也更了解格力了。格力确实是中国制造业的典范，值得我们认真学习。
今日，小米官方公布了一则CEO雷军回答小米十周年相关问题的视频。在视频中，雷军表示，此次十周年演讲，不是打鸡血，也不是熬鸡汤，更不是为了给新产品带流量。
董明珠几乎可以说是当下格力电器产品的一号代言人，通过频繁参与直播带货、采访活动等，她实力演绎了“为自己代言”这句话。日前，在一次连线直播活动中，董明珠一番新的说法再度引
昨日，董明珠在钛媒体前沿直播谈到被称为女强人时表示，其实自己一点都不强。强人是别人的感觉，为什么没人讲男强人？因为你行使了大家习惯性认为是男性干的事。男性拍台子发脾气你不会说他是男强人，女性拍台子发脾气你就会说是女强人。
8月4日，据媒体报道，在洛阳-格力中国智造高峰论坛上，格力电器董事长董明珠表示，格力电器专利技术在全国排在第一，天天被别人偷人偷技术。董明珠表示，消费者需要电器的就是健康、安全、舒适
近日，董明珠在哈佛商业评论直播间中谈到了自己搞直播带货的事。她称自己的单场带货成绩基本上都是几十亿。然而，她关注的其实不是这个数字的变化，而是让大家知道格力在推进全产业链的深化。
近日，格力电器董事长兼总裁董明珠在接受红刊会客厅采访时表示，现在很多便宜的空调都卖给租赁房了，因为要出租的房子都买最便宜的，一千几百块的空调，住进去的人就倒霉了，电费很贵，噪音很大没办法用。
曾经不少空调商家都以一晚一度为噱头来做宣传，吸引了不少用户的关注。但实际意义上来说，这种宣传毫无意义，毕竟不提环境稳定、设定温度等关键因素，一晚一度只算一句空话。7月31日，据媒体报
想当初，直播首秀不幸翻车，董明珠并没有气馁，然后越战越勇，618当晚曾经拿下破百亿元的战绩。7月10日，董明珠在江西赣州开启了今年的第6场直播，截至7月11日0点最终完成销售额
据国内媒体报道， 8月1日，在洛阳-格力中国智造高峰论坛上，格力电器董明珠表示，企业应该有更高端的研发中心在中国，格力1.5万研发人员没有一个外国人，也没有一个海归派。董明珠称，我们做企
昨日，董明珠在钛媒体前沿直播谈到被称为女强人时表示，其实她一点都不强。强人是别人的感觉，为什么没人讲男强人?因为你行使了大家习惯性认为是男性干的事。男性拍台子发脾气你不会说他是男强人，女性拍台子发脾气你就会说是女强人。
8月10日晚，上海暴雨闪电交织，网传视频显示一道闪电击中了东方明珠塔尖，目击者纷纷惊呼，相关图片和视频也广为流传。不过，事实上，闪电并没有真正“吻”上东方明珠。据悉，东
8 月 10 日晚，上海遇强雷暴天气，上海东方明珠电视塔疑似被雷电击中。 8月11 日，负责人表示：上海市避雷装置检测站证实东方明珠塔是被雷暴击中天线，但通过避雷针系统都引流到了地下，所以东方明珠塔安然无恙。
8月6日消息，小米公司公布了小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军的“麻辣问答”第二期。
今日晚间，雷军发微博称：“世上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后依然热爱生活。”此句出自罗曼·罗兰的《米开朗基罗传》 。资
今日雷军在与网友就有关小米 MIX α 的问题展开沟通时表示，小米 MIX α 是预研项目，量产难度太大，已经放弃了。据雷军此前透露，小米 MIX α 早在 2 年前开始研发，前后投入了 1000 位工程师，总投入达到了 5 亿元人民币。
【TechWeb】7月26日消息，全国各地高考分数已经陆续放榜，各地考生进入填报志愿的人生关键时刻。小米集团董事长、武汉大学1987级计算机系校友雷军就录制了一段小视频，喊话学子报考武汉大学。雷军表示，武汉大学是中国最美丽的大学。自己在大一时候在图书馆偶然看到了“硅谷之火“，这本书点燃了自己心中的创业火种。他喊话道：”就是在武汉大学，我建立了自己的梦想。同学们，如果你相信梦想的力量，欢迎你们报考武汉大学！我在?
8月10日晚，上海暴雨，闪电如利剑划破天空。东方明珠上空电掣风驰，一道闪电击中东方明珠塔尖，目击的市民们纷纷发出惊呼。由于视觉效果过于震撼，也引得网友纷纷脑洞大开，“谁在渡劫？
小米手机自从定价1999元开始，高性价比就成为小米手机的重要标签之一。8月7日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军在接受采访回应“小米这十年最不成功的是什么”时表示，我们
在一个号称价值研究的亿万App上有个贴子，说的是小米上市两年多，股价依然徘徊在发行价。有一个叫“陈序杰”的人评论把雷军和李嘉诚做了对比，另一个叫“郑光友”的人回复他：李嘉诚没法和雷军比。
DoNews 7月28日消息（记者 刘文轩）小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军已入驻B站，并通过bilibili“UP主”认证。雷军的B站账号UID为646730844，不过目前并未发布任何内容。其实B站与米粉一直有着很深的渊源，B站有些时候甚至被称为“米站”。再加上小米在粉丝群体维护的工作上也下足了功夫，似乎特别乐于回应粉丝的各种恶搞，比如有名的《Are you OK？》，当时小米甚至还把它制作成铃声放进应用商店里提供下载。另一方面，B 站用户
【TechWeb】8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5..
【TechWeb】8月11日，小米10周年发布会暨小米公司创始人雷军公开演讲成功举行，现场发布了多款10周年高端新品。其中，小米透明电视作为小米电视大..
【TechWeb】8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用..
DoNews 8月11日消息（记者 吴丽）8月11日晚，小米召开十周年主题演讲会。会上，九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版正式发布，售价9999元。外观方面，..
在小米10周年的大会上渐渐进入尾声的时候，之前预告的One More Thing来了，几乎没人想到会是一台兰博基尼——定制版九号卡丁车 Pro，售..
凤凰网科技讯 8月11日晚间消息，针对北京市发布暴雨预警信息，饿了么方面向凤凰网科技表示，骑手安全是其平台最重的重点，平台将根据官方发布的天..
2014年，小米启动手机芯片自研。2017年，小米发布了第一代澎湃S1芯片，但此后就再也没有关于澎湃的官方消息，坊间说法称澎湃S2流片五次均告失败。..
让众多人期待一九的“小米 10 至尊纪念版”正式发布，小售价 5299 元起， 8 月 16 日正式上市首销。这款手机具体表现如何呢?..
北京时间 8 月 11 日晚，在“小米十周年”雷军的公开演讲之上，我们期待已久的“小米10至尊纪念版”终于揭开了神秘的面纱。作为小米十周年的献礼，..
8 月 11 日晚，小米在总部开启了“一往无前”小米十周年演讲。在此次演讲的下半场，小米不但为我们带来了多款“超大杯”新品，还为我们带来了多款..
8 月 11 日晚，小米品牌正式发布了小米10至尊纪念版手机。随后，相机评测机构DXOMARK公布了这款手机的相机拍照测试结果，拿到了 130 分。其中，拍..
8 月 11 日晚，小米十周年主题演讲正式开幕。小米创始人雷军在演讲中向大家回忆起了与格力董事长董明珠打赌一事的来龙去脉。雷军最后还表示，自己..
我国移动互联网飞速发展的同时，消费者隐私安全正面临前所未有的挑战。近日，央视曝光不法分子利用SDK在用户不知情的情况下，盗取用户手机设备内包..
8月11日，以“一往无前”为主题的小米十周年雷军公开演讲在小米科技园举办。这是雷军首度对公众做公开演讲，也是今年消费电子行业在北京的首次大型..
8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5G处理器，..
?8月11日，小米创办人，董事长兼CEO雷军于北京总部小米科技园举办小米十周年主题演讲，同时正式发布十周年旗舰小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念..
8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用20个故事回..
8月11日晚，小米举办了十周年主题演讲会，会上小米集团创始人、董事长兼CEO雷军做了精彩的个人演讲，还发布了九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版等..
凤凰网科技讯 8月11日消息，雷军在小米十周年公开演讲上发布了全球首款量产透明电视。该款电视配备了55英寸、宽5.7mm的透明OLED屏幕，拥有DCI-P3 ..
8月11日晚，小米带来了一款重磅产品：小米透明电视，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！小米透明电视是小米电视大师系列的第二款产品，..