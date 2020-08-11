拼多多冲入苹果商店全球前十 成唯一上榜的中国区应用

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拼多多冲入苹果商店全球前十 成唯一上榜的中国区应用

2020-08-11 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息：权威移动应用数据分析平台Sensor Tower 近日公布2020年7月全球非游戏类APP下载排行榜。榜单显示，在全球市场苹果应用下载榜中，加码“百亿补贴”和坚定推进农产品上行的电商APP拼多多7月下载量排名第9，是榜单中唯一一家中国区应用，成为中国苹果手机用户下载最多的应用。

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据此前媒体报道，拼多多已经成为国内农产品上行第一网络平台和中国产业带孵化新品牌的主要策源地。2020年第一季度，拼多多助力中国制造企业“从线上到线下”“从外贸转内销”，直接带动相关成交额超过58.9亿元，新入驻外贸转内销企业超过11.3万家。累计带动产业带商品订单数超过3000万。

2020年以来，拼多多继续加大“百亿补贴”力度，保持“同品最低价”策略，拼多多相关人士曾表示，从数据上看，“百亿补贴”成功帮助用户实现了“性价比升级”，一二线用户享受大牌自由，下沉市场用户享受消费升级。

QuestMobile数据显示，拼多多一二线城市用户对GMV的贡献已达到48%，并呈持续上升趋势，这些新增用户中，二级及以上城市用户占比已接近一半，其中北京、成都、天津、上海、杭州排前五。

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