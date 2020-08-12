成立4年估值650亿美元、谷歌、脸书抢着要，印度这家公司到底有多香？

谷歌、Facebook和微软都想分一杯羹的会是一家怎样的公司呢?

Jio在印度是一个家喻户晓的名字，现在终于引起世界其他科技巨头的关注。这家公司不仅经受住了疫情的考验，而在还蓬勃发展。

在过去的四个月里，这家公司从一群知名投资者那里筹集了 200 多亿美元，而在这期间却有许多公司都在为生存而苦苦挣扎。

Jio在 4 个月内筹集的资金比 2019 年整个印度初创企业生态系统筹集的资金总和还要多。

今年 4 月份，Facebook向Jio投资 57 亿美元，获得了该公司10%的巨额股份。之后，中东一批私人股本投资公司也纷纷开始投资Jio。

7 月 15 日，谷歌又斥资 45 亿美元购买了Jio 7.7%的股份。这几乎是谷歌承诺未来5- 7 年在印度投资总额的一半。业内专家猜测，微软也将很快加入这一潮流，但该公司尚未正式证实这一点。不过，它已经与Jio在其他方面签署了合作协议，包括在印度扩展Azure云业务。

对于一家成立才 4 年多的公司来说，这样备受资本追捧还是令人相当吃惊的。Jio为何这么香呢?那就要从其背后的母公司信实集团(Reliance)说起。

Jio母公司信实集团强大的背景

就收入、利润、市值和出口而言，信实工业是印度最大的公司，但所有这些统计数据仍不能完全解释该公司的重要性。

用 2004 年《纽约时报》的一个标题形容十分贴切——“一个巨人，大到足以成为印度经济的代表。”

1957 年，迪路拜·安巴尼(Dhirubhai Ambani)创办了信实，当时还是一家小型纺织制造商。如今，信实已发展成为“综合企业集团”的典型代表，业务涉及零售、数字服务、媒体和娱乐、石化、炼油和石油勘探等领域。每一个部门都进一步扩展成为主导印度经济版图的无数行业。

例如，信实的零售部门包括11， 000 多家零售店和多个品牌，包括消费电子产品(信实数字 Reliance Digital)、时尚和生活方式(信实趋势 Reliance Trends)和杂货(信实生鲜 Reliance Fresh)。亚马逊打算收购信实杂货部门10%的股份。如果这笔交易通过，美国五大科技公司中将都会拥有Jio的一些股份。

尽管 2005 年因迪卢拜•安巴尼两个儿子不合使得信实一分为二，但该公司的业绩仍继续超出分析师的预期。

其中不太为人所知且举步维艰的另一半——信实集团(Reliance Group)，由阿尼尔·安巴尼(Anil Ambani)经营。而如今备受关注的信实工业(Reliance Industries)则由其兄长、亚洲首富穆凯什•安巴尼(Mukesh Ambani)经营。

从历史上看，炼油和石化业务是信实集团最赚钱的业务，但如今Jio 正成为该公司最重要的业务。

用低价策略无情吊打竞争对手

简而言之，Jio平台有限公司成立于 2019 年 10 月，旨在整合信实运营的所有技术业务。

2020 年 3 月，信实拥有Jio平台100%的股份。现在，经过一连串的投资，信实公司拥有67%的股份，而外国投资者拥有三分之一。

Jio平台最大的子公司是Jio Infocomm有限公司， 2016 年后者在 2016 年通过为客户提供 6 个月的免费无限制4G数据和通话服务，在电信行业引起了巨大轰动。Jio Infocomm以这种方式吸引数百万用户，但许多人最初质疑这种模式的可持续性，并将其视为噱头。

当然，最终这种噱头被证明是一场有回报的赌博。Jio通过提供覆盖范围广泛、高速数据传输以及比竞争对手更为低廉的价格，成功地将这些用户转变为付费用户。

Jio将因首次为数千万印度人提供上网服务而载入史册。

在四年的时间里，信实从其他业务中投入了超过 330 亿美元来扩大Jio的市场。它已经成为印度最大的电信运营商，拥有3. 875 亿用户和33.4%的市场份额，这比整个美国的人口还多。

Jio最大的竞争对手Airtel占有28.3%的市场份额，紧随其后的是沃达丰Idea (Vodafone Idea)，该公司是在Jio成立之前，由印度最大的两家运营商合并而成的。最新数据显示，Jio仍在“霸道”的蚕食市场份额，没有放缓的迹象。

Jio不可思议的廉价价格也导致其竞争对手的价格急剧下降。可以预见的是，自Jio推出以来，这些公司都在财务上陷入困境。事实上，许多知名公司，如Aircel和Tata 通信，已经被迫完全退出市场——包括安巴尼弟弟拥有的电信网络Reliance 通信。

Jio将作为第一次让数千万印度人上网的公司载入史册。它用世界上最便宜的数据计划做到了这一点，1GB成本仅为0. 26 美元(约合人民币1. 8 元)。

Jio通过收购唯一一家获得泛印度4G牌照的公司，凭借4G相对于老式蜂窝标准的优势和成本效率，以及母公司无可比拟的规模和资源，得以实现这些低廉的费率。

Jio不仅是一家电信运营商

在过去的几年里，Jio已经发展到提供数字领域的产品和服务，远远超出了传统电信运营商提供服务的范围。

造手机

该公司推出了LYF品牌的入门级款智能手机，后来又推出了JioPhone，这两款手机都支持其4G网络。Jio经常将手机的价格降至几美元，使它们成为很多用户的入门级选择。

另外，这家公司还推出了JioFiber计划，将超高速宽带与电视和电话服务捆绑在一起，并以非常实惠的价格提供给用户。

创建APP帝国

而Jio做的还不仅于此，它有一系列不断增长的移动应用：音乐流媒体平台JioSaavn、安卓网络浏览器JioBrowser、即时通讯应用JioChat、支付应用JioMoney、媒体流媒体应用JioTV、视频会议应用JioMeet、新闻应用JioNews、云存储服务JioCloud、电影流媒体应用JioNema和健康服务应用JioHealthHub，还有其它几十个产品。

这些应用程序默认预装在Jio的手机和合作伙伴的智能手机上。尽管它们中的大多数都是免费提供的，或者作为JioPrime廉价订阅的一部分，但它们都是有价值的数据收集和广告收入来源，并且有可能在未来通过订阅产生巨大的收入。

Jio庞大的野心——拿下 6 亿用户

印度近一半的人口——超过 6 亿人——仍然没有智能手机，也不能上网。Jio的目标是触达这些用户，并创建一个拥有数亿客户的公司，让他们使用Jio手机连接到Jio网络，让这些客户通过Jio提供的应用或服务来处理他们数字生活的方方面面。

Jio希望利用与谷歌的合作关系，以难以抗拒的价格生产基于android的4G和5G智能手机，这将使它们成为 6 亿无手机用户的完美入门级手机。这将使这家公司与小米、Vivo、Oppo、一加和Realme等中国公司展开竞争。正如Vedica Kant在Marker中所写的那样，“鉴于最近印度和中国之间的地缘政治紧张关系，信实公司明确地将自己定位为充分利用民族主义的时代精神。”

Jio还与另一家科技巨头微软合作，为印度数以百万计的商家和企业提供Office365 产品和Azure云平台等服务。与此同时，Jio最近发布了JioGlass，一款类似于微软Hololens的产品，旨在成为印度新兴的AR/VR/MR领域的先行者。JioGlass允许用户进行身临其境的视频通话，分享交互式演示，并进行全息类。Jio还希望通过其Embibe平台将虚拟教室转变为一种丰富和个性化的体验。

Jio还推出了一款新的JioTV+服务，它将把Netflix、Hotstar和亚马逊Prime等顶级流媒体平台整合到一台设备上，实现一键登录所有平台。该服务有点类似Apple TV，但成本会更低很多。

除了前瞻性的将APP和手机集成，Jio宣布正在为下一代蜂窝标准5G构建自己的主干网，并希望最早于明年开始在印度进行实地部署。

目前，华为是5G设备的领先制造商。但在美国和英国对华为实施禁令之后，5G部署的进展处于停滞状态。如果Jio的5G基础设能够实现它的承诺，它不仅将帮助Jio成为印度的第一个5G网络，或许还有希望成为全球移动网络运营商的主要选择。Jio与英特尔和高通的合作可能会在这方面提供有价值的技术专业知识。

Jio作为制造商和电信运营商的角色使其在5G技术占据独特优势——这是其他5G设备制造商如诺基亚和爱立信所缺乏的。

Jio的下一个大冒险

也许Jio最大的前景在于其新成立的电子商务和电子食品合资企业JioMart。

分析人士估计，目前90%的印度零售活动是在线下进行的。JioMart希望打入指数级增长的印度电子商务市场，与亚马逊(Amazon)、沃尔玛(walmart)支持的Flipkart和阿里巴巴(alibaba)支持的Big Basket等老牌竞争对手一较高下，其战略是将现有的实体店与在线客户联系起来。

为了实施这一战略，Jio希望与Facebook旗下的WhatsApp建立合作关系。该公司希望整合一项购物功能，让WhatsApp的 4 亿印度用户可以通过JioMart下单，用WhatsApp支付，这也正是其他电子商务零售商所缺乏的。Jio声称，该功能的初步试运行超出了预期。如果成功，这将使WhatsApp成为腾讯在印度超级应用微信的竞争对手。

Jio未来的前景在它 650 亿美元的估值中得到了很好的反映，这是许多类似的公司估值的两倍。经过最近的投资，该公司的价值仅略低于信实其余业务的总和。信实预计将在未来五年内在国内和国际证券交易所首次推出Jio，估值约为1， 000 亿美元。

当西方市场饱和的时候，下一个十亿互联网用户就在印度。投资者显然清楚地看到这个机会，但他们之所以通过Jio进入印度，而不是独自冒险，不仅仅是因为Jio的市场份额或潜力，还因为信实背后与执政政府有着密切的联系，使他们免受困扰印度政府方面的困扰。

简而言之，Jio的最终目标是向印度的每个角落提供各种可以想象的数字产品和服务。而在世界上财力最雄厚、实力最强的玩家的帮助下，它很可能会成功。

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注：文章编译自medium，原文标题《What Is Jio， and Why Are Tech’s Biggest Players Suddenly Obsessed With It?》

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