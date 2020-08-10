谷歌因未屏蔽被禁信息遭俄罗斯相关部门处罚2万美元

蚂蚁不是小米。小米是AIoT的标杆巨头，采取独特的互联网+新零售+硬件的商业模式，雷军用“腾讯 x 苹果”来解释小米就是怕资本市场不理解。资本市场对其价值认知有一个过程，如今小米重回发行价正是价值回归。蚂蚁则是金融+科技的FinTech标杆，与阿里系的独特关系，规模化的利润，可持续的增长，意味着其在资本市场不会面临着价值认定的“拉锯战”，每个人都知道蚂蚁非常有价值与前景，核心分歧在于究竟是很值钱、还是非常值钱。