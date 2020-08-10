谷歌因未屏蔽被禁信息遭俄罗斯相关部门处罚2万美元

据Interfax报道，由于谷歌未能屏蔽在俄罗斯被禁的内容，俄罗斯一家法院周一对其处以 150 万卢布(约合20， 350 美元)的罚款。
据Interfax报道，由于谷歌未能屏蔽在俄罗斯被禁的内容，俄罗斯一家法院周一对其处以 150 万卢布(约合20， 350 美元)的罚款。
近日，滴滴开始在俄罗斯喀山招募司机，为在该市提供出行服务做准备，喀山将成为滴滴进入俄罗斯市场的第一站。目前，滴滴已经在拉美、澳洲、日本等 8 个国家落地，为当地用户提供出行和外卖服务。
昨日下午，微博发布了《微博开展整治平台和自媒体账号突出问题规范网络传播秩序专项行动的公告 (一)》。微博表示，7月23日国家网信办召开了集中整治商业网站平台和“自媒体”突出问题、进一步规范网络传播秩序专项部署会，会议要求各网站平台要切实履行主体责任，深入开展自查清理，规范自身行为
2018 年，国家全面整治P2P小贷行业的时候，我跟几位前校园贷从业者(已经金盆洗手上岸)深聊过几次，听到了很多让人大开眼界的故事——简直可以拍几部生动惊险的电影，如果能够过审的话。其中一位告诉我：“很多大学生本来是想做正规兼职的，但是无良中介骗他们签的却是校园贷合同。大学生嘛，你知道，基本都是不看合同条款的。给他们几百块兼职费用，他们就背上几千块的债咯。”
近日,俄罗斯歌手T-Killah 与BIGO旗下全球短视频社区Likee合作发布了全新单曲及MV《维他命T》。在MV中,洗脑的旋律与Likee社群欢乐活泼、青春肆意的特点相结合,释放出奇妙的化学反应。MV一经发布便获得了俄罗斯粉丝的追捧,不到五天就在全球获得了150万次播放。T-Killah是俄罗斯当红Rapper及年轻世代偶像,在社媒平台拥有500万活跃粉丝。这次主打歌曲《维他命T》与其新专辑同名,是T-Killah计划在俄罗斯疫情隔离解禁后发布的一首主打夏?
蚂蚁不是小米。小米是AIoT的标杆巨头，采取独特的互联网+新零售+硬件的商业模式，雷军用“腾讯 x 苹果”来解释小米就是怕资本市场不理解。资本市场对其价值认知有一个过程，如今小米重回发行价正是价值回归。蚂蚁则是金融+科技的FinTech标杆，与阿里系的独特关系，规模化的利润，可持续的增长，意味着其在资本市场不会面临着价值认定的“拉锯战”，每个人都知道蚂蚁非常有价值与前景，核心分歧在于究竟是很值钱、还是非常值钱。
黑龙江绥化市迎来全市第一家互联网医院。 7 月 2 日，绥化微医互联网医院正式上线，并于当日开通便民门诊、专科门诊等便捷服务，绥化市老百姓足不出户就能“看到”专家，享受在线复诊、在线开方、线上支付、药品配送到家等一站式服务。绥化市互联网医院云医联体总院同日揭牌，绥化市卫健委副主任张丽，绥化市第一医院党委书记孙继勇、院长徐俊东、副院长王希斌等出席了揭牌仪式。绥化微医互联网医院由绥化市第一医院与微医共同组建
7月23日消息，据国外媒体报道，俄罗斯下议院，国家杜马周三通过法案，赋予加密货币合法地位，但禁止其作为支付手段。俄罗斯下议院三读、最终通过这项有关数字金融资产的法案。国家杜马金融委员会主席阿克萨科夫(Anatoly Aksakov)称，本质上，加密货币是存储在信息系统中的数字数据、数字代码或参考，这项法案将呈交上议院--俄罗斯联邦委员会审议，而后呈交克里姆林宫签署。 免责申明：TechWeb.com.cn是一个公益、共享?
机器人变得越来越逼真了!近日，俄罗斯移除政府办公室惊现女机器人职员。从外观看上，这名女机器人职员已经十分接近真人。据了解，为了让机器人看起来像“一名普通俄罗斯女性”，开发者利用人工智能分析了数千名女性的外表。
据华盛顿邮报消息，美国政府计划打造一个量子互联网。目标是将与全球现有网络一起运行的互联网，利用量子力学定律更安全地共享信息，并连接新一代计算机和传感器。量子互联网是一种基于量子力学原理建立起来的新型互联网。芝加哥大学普利茨克分子工程学院教授、阿贡国家实验室高级科学家大卫·奥沙洛姆称互联网项目是美国量子研究计划的主导者。美国能源部及其17个国家实验室将成为该项目的骨干?
互联网是什么?有人说，互联网是“人类可悲冲动的黑暗狂欢”。悲观者眼中的网络世界里，充斥着水军、键盘侠和网络暴力，而在英文互联网世界，这些通过带有攻击性的言辞引起无意义争论的引战者，有一个共同的称呼——Troll。
前不久，SpaceX通过猎鹰火箭以及龙飞船，成功实现了国际空间站载人往返任务。由于具备更高的性价比，很显然，NASA今后对俄罗斯联盟火箭以及联盟号飞船的依赖将大大降低。不过，俄罗斯方面并未
继去年推出人造肉炸鸡之后，现在肯德基又宣布和俄罗斯3D生物打印公司3D Bioprinting Solutions合作，尝试利用鸡肉细胞和植物材料 "打印 "鸡肉。
如今机器人已经在很多行业中使用，比如在汽车、飞机等制造业中被广泛的使用，大大提升了工作效率。不过最近俄罗斯一个市政中心迎来的女机器人职员，却有点让人十分胆寒，原来这个机器人的表情十分诡异。
互联网诞生以来，的确是给我们的生活带来了很多便利。但是这些便利并不是所有人都能享受到。
近日，荣耀手机与俄罗斯最大国有银行 — Sberbank (俄罗斯联邦储蓄银行)合作推出非接触支付解决方案。俄罗斯荣耀手机用户可以从华为应用市场AppGallery下载 Sberbank Online 应用，并通过此应用提供的 SberPay 功能实现非接触式支付，享受更安全便捷的金融服务。在使用该服务时， Sberbank 用户无需安装其它移动应用，也无需指定卡号，只要通过 Sberbank Online 应用将卡与 SberPay 服务进行关联，就可直接开始非接触式购物、提现?
据外媒报道，Facebook推出了一款奇怪的新应用，它将把 90 年代的互联网带了回来。E.gg是Facebook的实验应用团队New Product Experimentation的最新作品，旨在让人们重新获得早期网络的那种氛围。
互联网医疗服务纳入医保情况介绍。据央视财经频道消息， 7 月 21 日，国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，其中明确提到，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围，互联网医疗行业再次迎来政策利好。
俄罗斯一女网红与继子领证结婚是怎么回事？据英国媒体 7 月 14 日报道，俄罗斯一名今年 35 岁的玛丽娜·巴尔马谢娃（Marina Balmasheva）女网红日前在社交媒体上分享了一组结婚照片，令人大跌眼镜的是，新郎竟是该女子前任丈夫的儿子。
俄罗斯一市政中心迎来女机器人职员。据媒体报道，日前俄罗斯彼尔姆市的市政服务中心迎来了一位特殊的新员工。乍看之下，「她」可能有些古怪，甚至还有一点点吓人。这位新员工留着金色长发，戴着眼镜，坐在柜台前，看起来就像一位普通的俄罗斯女性。
不声不响，但却一直位于各平台的品牌销售榜单前列。南极人，这样一款在经历了 22 年的成长蜕变之下，已经在内衣、母婴、服装、床品、厨品、户外、家电等品类有所成绩的一个品牌，如今可以说是转型互联网企业后，模式创新最强、最有力的代表。
喜马拉雅微博发布公告称，# 818 会员宠爱节#买1得13，特价 218 元就可带走 13 种会员。本次活动是 8 月 15 日 16 点开抢， 目前还没有开始， 218 ..
【TechWeb】8月10日，搜狐公布2020年第二季度财 报，营收4.21亿美元，净利润为1200万美元，实现扭亏为盈。搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳在接受..
DoNews8月10日消息（记者 翟继茹）10日，欢聚集团宣布，已经和腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。..
8月10日晚间，小米官方开始小米8推送MIUI 12稳定版，具体版本号12.0.1.0，众多网友纷纷表示已经收到更新。小米8 MIUI 12更新包体积约763MB，增加了..
如果您有能力减少用户注册所需的必填字段数量，请将其在测试中尝试一下。最近人们发现，我们的注意力跨度比金鱼低(在 2015 年的研究中，我们的注意..
欢聚集团8月10日宣布，已与腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。欢聚集团将转让30，000， 000 股虎牙..
北京时间2020年8月10日——中国领先的新媒体公司凤凰新媒体有限公司（纽约证券交易所代码: FENG）（“凤凰新媒体”,“凤凰网”或“公司”）今日宣..
5G、AI大潮下，终端智慧化、家居智能化已经成为未来生活的重要发展趋势。在此大背景下，HiLink全场景IoT生态应运而生，真正架起了企业与消费者、科..
DoNews8月10日消息（记者 翟继茹）10日，搜狗CEO王小川透露搜狗与腾讯的最新进展表示，不久前收到腾讯的初步非约束性收购建议函。根据该建议函，腾..
DNF手游的官方在8月10日的晚上发布了全新的公告，宣布原定于8月12日公测的手游正式延期，具体的日期未定，很多玩家还不清楚到底什么时候DNF手游会..
成立于 2007 年 6 月的AcFun，是第一个将弹幕引进中国的二次元视频网站，而作为弹幕视频网站的开山始祖——日本的Nico Nico弹幕网彼时也仅成立了半..
6 月，美国最大保健品GNC宣告破产。而在国内，保健品的红利才刚刚开始。多名创业者向铅笔道透露，疫情期间，自家的保健品销量上涨明显。..
继正式获香港证监会批复取得第“1、4、9”三类牌照后，陆金所控股旗下陆金所香港于本月8日正式发布“陆香港”App。自此，陆金所控股旗下将拥有陆金..
前几天谷歌推出了Pixel 4a手机，虽然还是4G网络的，但售价349美元起（约合2431元），比iPhone SE倒是便宜很多。硬件方面，Pixel 4a手机配备了骁龙..
此前华为消费者终端部门CEO余承东确认9月份会推出新一代旗舰Mate 40系列，这次的发布会还会有多款Mate家族新品，最新曝光的就是MateBuds无线耳机。..
【TechWeb】8月10日消息，京东和国美今天共同宣布启动300亿元联合采购计划。据悉，这是今年以来中国市场上最大规模的家电和消费电子行业采购。京东..
【TechWeb】8月10日消息，财富中文网今天对外发布了最新的《财富》世界500强排行榜。榜单内容显示，沃尔玛位居榜首，中国石化位居第二，中国石油位..
家庭财政大权一直是夫妻争论的热门话题，古话说“男主外，女主内”，可以看出，似乎在财政大权方面还是女性更占优势。8月10日，据媒体报..
最近笔记本新品迭出，华为MateBook、荣耀MagicBook也在接连更新。今天就有消息称，华为将在在笔记本上率先引入无金属边框设计的3K悬浮全面屏，带来..
昨日晚间，天风国际分析师郭明錤发布了最新的研究报告，报告指出美国政府封杀微信将对iPhone的出货量产生较大影响。郭明錤表示，iPhone受美国政府..