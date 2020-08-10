朋友圈骂人被判朋友圈道歉10天 法院：网络不是法外之地

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:据瓯海法院消息，近日，温州市瓯海区人民法院三溪法庭依法宣判一起侵害名誉权纠纷。

因为业务发展需要，张某将公司的洗车精洗美容业务承包给李某，后双方在合作中出现了矛盾。 2019 年 6 月 16 日- 17 日，为了泄愤，李某相继在自己朋友圈发布了对张某涉及侮辱性、诽谤性语言，其中一条还贴出了张某的照片。据悉，李某发布的朋友圈对微信号内所有好友公开发布的，发布该朋友圈时他的好友人数有七百人左右。

张某发现后认为李某的行为有损其名誉和人格尊严，遂于 2020 年 1 月 13 日将其起诉至法院，要求其删除发布的侵犯名誉信息，并在朋友圈公开赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金 1 万元。

近日，法院经审理，判决李某以不屏蔽任何人的方式公开发布微信朋友圈向张某赔礼道歉、消除影响、恢复名誉，发布的道歉内容至少保留十日。

2020 年 8 月 7 日，李某在其朋友圈发布道歉消息。

对此，法院表示，根据《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》第七条，是否构成侵害名誉权的责任，应当根据受害人确有名誉被损害的事实、行为人行为违法、违法行为与损害后果之间有因果关系、行为人主观上有过错来认定。以书面或口头形式辱骂或者诽谤他人、损害他人名誉的，应认定为侵害他人名誉权，对未经他人同意擅自公布他人的隐私材料或以书面、口头形式宣扬他人隐私，致他人名誉受到损害的，按照侵害他人名誉权处理…

言论自由并非绝对的自由。网络不是法外之地，在网上发布言论也要注意谨言慎行，切勿因一时气愤，发表不当甚至侵害他人权益的言论。