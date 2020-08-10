新东方寻求在港二次上市 募资至少10亿美元

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新东方寻求在港二次上市 募资至少10亿美元

2020-08-10 15:13 · 稿源：站长之家

据彭博消息，新东方据悉将寻求在港二次上市，募资至少 10 亿美元。

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