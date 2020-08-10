新东方寻求在港二次上市 募资至少10亿美元

\ 礼物 \ 的选择也是对个人审美的一次小小考验，纵观各种礼物选择，腕表可谓是最不容易出错，也最能表达心意的礼物了。无论是情侣、朋友、家人，一块小小的腕表，可以承载浓厚的情谊。东方双狮手表是诞生于 1950 年的日本手表品牌，旗下拥有「东方双狮」和「东方星」两个独立品牌。东方双狮表具有悠久的制表历史、高质量产品、丰富的设计元素以及合理的售价优势，在近 70 年的发展中受到全球超过 70 个国家和地区的消费者和钟表鉴?