新东方寻求在港二次上市 募资至少10亿美元

据彭博消息，新东方据悉将寻求在港二次上市，募资至少 10 亿美元。
据彭博消息，新东方据悉将寻求在港二次上市，募资至少 10 亿美元。
7月31日消息，新东方在线发布截至2020年5月31日止的2020年度盈利预警预告，公告显示，与2019财年亏损净额6400万元相比，新东方在线预期于2020财年取得大幅亏损净额，金额介乎7亿元至8亿元。这意味着新东方在线2020财年亏损额预计同比扩大9.94倍-11.5倍。新东方在线表示，亏损主要用于销售及营销开支、研发开支、总营收成本及员工股权奖励计划成本和开支。受疫情影响，2020财年下半年，为大量新学生提供所有学科的免费?
新东方公布截至2020年5月31日的2020财年第4季度及全年财务业绩。2020财年第4季度新东方净收入逾7.98亿美元，同比下降5.3%；运营利润1030万美元，同比下降86.7%；归属于新东方的净利润为1320万美元，同比下降69.5%。新东方2020财年全年净收入约35.79亿美元，同比增长15.6%；运营利润3.99亿美元，同比增长30.6%；归属于新东方的净利润为4.13亿美元，同比增长73.6%。 新东方2020财年第4季度学生报名人数约2,
提起东方希望集团，或许你会想到麦田里的农作物，畜牧圈里的生猪、母鸡、饲料……但，你以为东方希望还仅仅在做农业？那你就错了！经过 30 多年的发展，东方希望集团已发展成为集重化工业（矿山、发电、铝业、硅业、水泥、化工等 10 多个行业）、农业（饲料、养殖等）、商业地产为一体的特大型跨国民营企业集团。东方希望集团目前是世界 10 大电解铝及氧化铝生产商之一，也是世界上技术最先进的多晶硅生产企业之一。不仅在重化工行
\ 礼物 \ 的选择也是对个人审美的一次小小考验，纵观各种礼物选择，腕表可谓是最不容易出错，也最能表达心意的礼物了。无论是情侣、朋友、家人，一块小小的腕表，可以承载浓厚的情谊。东方双狮手表是诞生于 1950 年的日本手表品牌，旗下拥有「东方双狮」和「东方星」两个独立品牌。东方双狮表具有悠久的制表历史、高质量产品、丰富的设计元素以及合理的售价优势，在近 70 年的发展中受到全球超过 70 个国家和地区的消费者和钟表鉴?
7月22日消息，据国外媒体报道，半导体显示技术公司京东方（BOE）将首次向华为供应on-cell OLED面板，用于即将推出的Mate 40系列。据外媒报道，京东方将为华为Mate 40系列提供更便宜、更高效的on-cell OLED面板。据悉，这种面板嵌入了触摸传感器，这意味着它具有更好的光学和机械性能。外媒报道称，华为Mate 40将有两个版本，一个是标准版，一个是Pro版，预计在今年9月到10月之间发布。京东方将为标准版Mate 40独家供应
本周，谷歌低调发布Pixel 4a手机，然而骁龙730、单摄这样的配置水平，似乎有些落伍，对于有所追求的开发者来说，显然更期待Pixel 5。分析机构DSCC的CEO Ross Young透露，Pixel 5将支持5G网络，
近日，中国协同管理软件及云服务领先厂商致远互联（股票代码：688369）与东方证券资产管理有限公司（简称“东方证券资管”）正式签约，基于致远互联协同运营中台，东方证券资管将实现规范化管理运作，打通业务闭环、统一办公门户，进而提高企业运营效率，赋能业务经营创新。东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年，是东方证券股份有限公司的全资子公司，也是获中国证监会批准设立的业内首家券商系资产管理公司。公司主要业务范围
在关于华为的话题中，近来出现最多的恐怕都与遭受到的美国的种种制裁有关。虽然冲击最严重的自然要数最为核心的芯片，但智能手机涉及的供应链太多太多，其中不乏像屏幕这样同样非常关键的元器件。日前，关于该机的外观设计尤其屏幕形态的设计迎来不少爆料，那么该机会选择谁家的屏幕也牵动着不少用户的心。可以说，华为很早前就开始了对国产供应链的扶持，并且力度非常大，就是为了最大可能减少如今这样的被动局面，虽?
数月前曾有报道指出，三星电子正在为下一代Galaxy S机型寻找Samsung Display之外的备选OLED供应商，其中京东方被曝参与了早期沟通，但据说送测产品未满足三星的品质要求。不过，来自韩媒的最新
随着中国LCD面板厂商的产能及技术水平不断提升，韩国、日本等国家LCD厂商要么停产，要么转型，中国公司在LCD行业终于迎来历史性一刻——京东方超过LG成为全球第一，同时中国厂商的产能
东方福利网今日正式对外宣布，全资收购中体保险经纪有限公司，成为其100%控股股东。该项收购变更已于2020年7月10日得到中国银保监会备案批准。中体保险经纪有限公司(China Sport Insurance Broker Co.，Ltd.简称CSIB)是我国专业从事体育风险管理和体育保险的技术型企业，公司在2003年底经过中国保险监督管理委员会批准正式成立，致力于为国际综合性赛事提供风险管理服务。中体保险经纪作为2008北京奥运会、残奥会组委会的风险管理?
7 月 14 日，京东方第四届BOE-TopCoder 暨软硬融合技术创新创业挑战赛(以下简称大赛)正式揭幕，北京科创空间投资发展有限公司(持有创E+品牌)受邀成为大赛金牌合作伙伴。在大赛季中，创E+将围绕京东方各赛道主题，通过对在孵企业、基金项目库、政府双创项目库、相关协会项目库等多渠道筛选，向京东方精选推荐一批优质创新项目，并为参赛项目提供赛前辅导、创业孵化、产业加速等全链条增值服务。BOE-TopCoder是由京东方(BOE)科技集团
当代智能手机的元器件之争主要集中在屏幕、摄像头、处理器等方面，单从成本角度来看，屏幕面板很多时候都是最贵的存在。据外媒报道，华为Mate 40 Pro的屏幕面板将来自京东方、三星和LG三家，多
华为已经发布了Mate X/Xs两款折叠屏手机，截止发稿，Mate Xs仍旧需要定时预约抢购。据DSCC首席分析师Ross Young透露，华为Mate X2也就是第二代折叠屏手机配备的是一块内折叠式的显示面板，三星
今日，针对“在香港二次上市”的报道，好未来回应称目前没有上市计划，专注业务，服务好学生，家长和老师。此前，有媒体报道称，好未来已与投行就回港二次上市事宜进行密切洽谈，最快于 2020 年年底前完成，至多募集 20 亿美元，上市时间和募资规模目前尚未最终确定。
近日，在央视网《对话》节目中，周鸿祎谈起赴美上市原因时表示，当时的想法比较简单，就是终于给投资人有一个交代了。他称， 2010 年， 360 曾和大公司发生过冲突，直言如果不是一家上市公司被人摁死了都没人知道。所以， 360 一定要成为一家美国上市公司。“这样别人再欺负我们的时候，可能大家就会觉得说，你好歹是家上市公司，不那么容易(死)，当然这个想法今天看来很可笑。但当时是一种比较质朴的想法。”
据国内媒体报道，近日，周鸿祎做客央视网《对话》节目中谈及360上市原因时表示，2010年曾和大公司发生过冲突，要不是一家上市公司，被人摁死了都没人知道。周鸿祎称，当年上市第一个简单的想
昨日晚间，中国新造车势力之一理想汽车正式登陆纳斯达克，开盘价为15. 5 美元/ADS，较发行价11. 5 美元涨34.78%，股票代码“LI”，盘中一度涨超50%，截止收盘，理想汽车股价大涨43.13%，报16. 46 美元，市值139. 17 亿美元。
图/IC Photo文/DoNews 李昊原责编/杨博丞1997年，李书福在节目中说到“汽车有啥了不起，不就是四个轮子、两部沙发加一个铁壳吗?”，引来了全社会对这位门外汉老板的嘲讽。如果单看这句话，他的确是门外汉，对汽车的认识竟然缺少了最重要的一部分——动力总成(包括发动机等)，这是当时以及现在国产汽车和国外汽车在技术上差距最大的地方。23年后，吉利收购沃尔沃，进入世界500强，其2019年汽车销量超过136万辆，并即将在科创板再次?
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划?
近日，环保组织的一份报告称，在麦当劳、汉堡王等主要快餐店的食品包装中，发现有毒物质PFAS。PFAS是与癌症、肝损伤、甲状腺疾病和发育问题相关的..
8月10日消息，据国外媒体报道，科技巨头们的标志性建筑，是近几年无人机爱好者光顾的目标，在苹果投资50亿美元的新总部建成之前，无人机爱好者就曾..
今日，针对“李国庆儿子起诉俞渝和李国庆”的报道，当当网方面回应称，相关诉讼属实。关于股权分配问题，俞渝、李国庆曾有“婚内约定”，与其子三..
“终于等到你！”由杨超越、徐开骋领衔主演，傅菁、陈意涵Estelle等联合主演的超级IP古装剧《且听凤鸣》影视音乐原声带已登陆腾讯音乐娱乐集团（下..
这个卖课广告可以说是很大胆了，标题公然冒充教育资讯——《教育部紧急通知： 2020 年将有大变动!中小学生最倒霉，家长越早知道越好!》……跟假传..
《沙丘》作为科幻小说界里的佼佼者，由其改编的同名电影可以说是近年来最受期待科幻电影之一。据外媒报道，近日电影《沙丘》的艺术总监Tom Brown在..
做《界外》这档节目的直接原因是疫情期间，体育赛事停滞，体育话题不再像以前一样，以赛事、备战为线索，我们从关注赛事，转移到关注作为社会人的..
8月10日消息，斗鱼公布的2020年第二季度未经审计财报显示，斗鱼第二季度总营收25.082亿元（约合3.544亿美元），同比增长33.9%；净利润为人民币3.1..
在过去二十年，房地产市场很大程度是卖方市场，但随着5G时代的到来和房地产产业数字化趋势的不断深入，购房者需求也日益增长。根据沙利文公司数据..
日前,“对标国际自由贸易港·共创开放型医疗新高地”创新医疗大会开幕式暨一龄互联网医院上线运营和LILANSSI葡聚糖项目启动仪式在博鳌亚洲论坛国际..
前不久，蚂蚁花呗更新了部分用户的服务协议，将信息接入央行征信系统。对于此事，中证网报道称，央行有关负责人表示，办理“花呗”业务..
一加今天下午正式推出了氢OS 11系统，一加8系列今晚就能尝鲜。这版系统除了优化UI和外观之外，同样也优化了性能，特别是8GB内存，后台应用数量可以..
8月10日消息，据媒体报道，环保组织在一份报告称，麦当劳、汉堡王及Wendys等主要快餐店的食品包装中有有毒物质PFAS。据悉，全氟烷基和多氟烷基物质..
近日，易捷行云EasyStack与中国系统、麒麟软件、同有科技进行联合适配、测试和调优，共同得出以下结论：易捷行云新一代私有云产品EasyStack Cloud..
蓝光发展，这个企业能够如此快速的成长离不开每位员工尽心的付出。在这里的员工都非常热爱这个公司，他们互助互爱，共同进步。蓝光发展越来越强大..
近年来，网络贷款诈骗频发，在线获取信贷服务已成为一种常见的生活方式。特别是今年疫情以来，也有部分不法分子利用一些中小企业、个体商户等对资..
美国针对TikTok的打压进一步升级， 8 月 4 日，美国总统称，若TikTok在美业务未能在 9 月 15 日前出售给美国公司，则将被关闭。 8 月 5 日美国社交..
8月10日，据外媒报道，美国北卡罗来纳大学教堂山分校的一项新研究表明，肥胖人群将更易感染新冠病毒，并且新冠疫苗或将对该人群无效。报道称，目前..
对于那些手机使用了骁龙处理器的用户来说，高通已经证实了之前曝光的漏洞，而且非常的可怕。高通公司已经证实在他们的智能手机芯片组中发现了一个..
8月10日下午，对于媒体报道的，近日一个环保组织发布一份报告称，在麦当劳、汉堡王等主要快餐店的食品包装中，发现有毒物质PFAS。麦当劳中国官方在..