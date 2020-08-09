传闻TikTok已与推特进行了初步谈判，有可能进行合并

火爆全球的短视频应用TikTok近日成为了互联网的一大焦点，最终TikTok是否会出售美国业务，推出美国市场，还是有转机，继续保住自己的业务呢。对于TikTok的传闻近日也不断传出，比如近日有消息称社交平台推特已与TikTok就潜在合并进行了初步谈判。

该消息是来自《华尔街日报》，他们表示有知情人士透露，推特已于Tiktok进行了潜在合并的谈判，但这仅仅是一种传闻，没有得到两家公司的任何正式确认。

此前有关Tiktok出售美国业务的传闻，仅仅只有微软一个竞争者，但如今又多了一个推特，看来美国企业十分看重Tiktok在短视频领域的影响力，同时Tiktok主要用户群体是年轻人，且目前还在增长期，已经对Facebook、youtube等造成很大压力。因此Tiktok的潜在价值可能不仅仅是此前传闻的500亿美元估值。



目前推特的市值为300亿美元左右，这和微软打算给出的报价基本相当。但推特想要和Tiktok合并，仍需要额外的资金才可能达成，一位消息人士称，推特的股东之一，私募股权公司 Silver Lake 有兴趣为这项潜在的交易提供资金。

不过现在还有一个传闻，Tiktok打算起诉美国政府，对抗美国总统特朗普在几天前签署的行政令，这被认为Tiktok仍然不想出手其在美国的业务。最终Tiktok是出手美国业务还是可以继续由字节跳动掌控，这可能要等到40多天后才会有结果。