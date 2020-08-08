苹果CEO库克：将为贝鲁特救灾提供捐款

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苹果CEO库克：将为贝鲁特救灾提供捐款

2020-08-08 09:35 · 稿源：站长之家

苹果公司首席执行官蒂姆·库克在8月7日通过推特表示，苹果公司将向正在帮助贝鲁特解决燃眉之急和提供长期支持的救援组织捐款。

苹果体验店、苹果 (2)

在8 月 4 日，黎巴嫩贝鲁特港口发生大爆炸，目前已造成100多人死亡，4000多人受伤，该爆炸还造成30万当地居民无家可归，100多亿美元损失。不少国家和国际组织都纷纷表示将为贝鲁特提供援助。

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此前苹果公司在很多全球灾难或者事故中都表示捐款支持，比如2018年的亚马孙森林大火以及澳大利亚大火。

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