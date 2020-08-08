苹果CEO库克：将为贝鲁特救灾提供捐款

苹果公司首席执行官蒂姆·库克在8月7日通过推特表示，苹果公司将向正在帮助贝鲁特解决燃眉之急和提供长期支持的救援组织捐款。
在8 月 4 日，黎巴嫩贝鲁特港口发生大爆炸，目前已造成100多人死亡，4000多人受伤，该爆炸还造成30万当地居民无家可归，100多亿美元损失。不少国家和国际组织都纷纷表示将为贝鲁特提供援助。
此前苹果公司在很多全球灾难或者事故中都表示捐款支持，比如2018年的亚马孙森林大火以及澳大利亚大火。
苹果公司首席执行官蒂姆·库克在8月7日通过推特表示，苹果公司将向正在帮助贝鲁特解决燃眉之急和提供长期支持的救援组织捐款。
在8 月 4 日，黎巴嫩贝鲁特港口发生大爆炸，目前已造成100多人死亡，4000多人受伤，该爆炸还造成30万当地居民无家可归，100多亿美元损失。不少国家和国际组织都纷纷表示将为贝鲁特提供援助。
此前苹果公司在很多全球灾难或者事故中都表示捐款支持，比如2018年的亚马孙森林大火以及澳大利亚大火。
外媒AppleInsider报道，在周三反垄断听证会结束后，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在接受采访时表示，苹果收购公司是为了克服障碍，而不是为了限制竞争。在库克周三出现在众议院反垄断小组委员会面前后，该公司的各种商业行为受到了质疑。库克坚称，苹果公司进行收购并不是为了结束竞争，而是为了实施新的技术或人才，以改善他们的平台。
7月31日消息，据国外媒体报道，在6月22日开幕的全球开发者大会（WWDC）上，苹果公布了基于ARM架构的自研Mac处理器计划，并宣布首款基于自研处理器的Mac，计划在今年年底开始出货，并在未来的两年完成过渡。由于目前能够对外出售PC处理器的厂商并不多，苹果是否会将自研Mac处理器出售给其他厂商也就备受关注，但在当地时间周四，苹果CEO库克，已明确表示是为自家的产品，不是为了其他公司。库克是在周四的苹果2020财年?
本周，美国几大科技公司的CEO参与了美国国会反垄断委员会组织的听证会，通过远程连线的形式回应议员的质疑。当被问及，苹果是否会区别优待某些开发者时，库克予以否认。他表示，我们平等地对
7月22日消息，苹果CEO库克昨晚表示，到2030年，苹果整个业务将实现碳中和（carbon neutral），这包括供应链以及苹果生产的每台设备所使用的电。苹果碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。苹果目前在全球公司运营方面已经实现了碳中和。新承诺意味着到2030年，每一部售出的苹果设备都
苹果公司在美国当地时间周四表示，将针针对教师推出免费的在线编程课程，同时在现有的学校编程项目增加更多新内容。
苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)将于当地时间周三参加美国国会举行的反垄断听证会。现在，他的书面证词已经曝光。库克称，App Store为开发者打开了一扇“更宽广的大门”，并没有扼杀竞争。(作者/箫雨)
到底谁才是全球手机系统第一，或许让竞争对手说出来才更有趣。苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在周三向美国国会众议院司法委员会作证时表示，苹果公司不是个垄断企业。而iPhone在智能
在今日的苹果财报电话会议上，苹果CEO库克表示，我们对iphone的表现非常满意，其在美国苹果手机的销量排行前两名，在英国前四名中苹果占3个，在中国iphone11是销量最好的手机。
多年来开发人员向苹果公司抱怨佣金问题。作为回应，苹果已经缩小了其规则的应用范围。 2018年，苹果允许Minecraft的生产商微软公司等游戏公司的用户登录其帐户，只要这些游戏提供了苹果的应用内
时间过得太快，想不到苹果创始人乔布斯已经去世9年了，这也意味着库克担任CEO也有9年时间了，2021年他跟苹果签订的合同就到期了，是走是留现在还没官方说法。不过已经有网友喊话小米和雷军，建议
根据安排，北京时间明日上午12点，库克（苹果CEO）、皮查伊（谷歌CEO）、扎克伯格（FaceBook CEO）、贝索斯（亚马逊CEO）等将现身众议院司法委员会，就反垄断问题做公开陈述。在此之前，四位C
苹果宣布扩展其独立维修供应商计划，除了在美国增加更多维修点外，还将其扩展到欧洲和加拿大等 32 个国家。该计划中的所有企业都可以获得来自苹果的免费培训，以及与苹果授权服务提供商(AASP)和苹果零售店相同的正版零部件、工具、维修手册和诊断程序。
昨天美股收盘，特斯拉股价已经逼近1550美元/股，这也让马斯克变得越来越富有，而他也当之无愧的是目前美国薪酬最高的。根据彭博社公布的2019年美国薪酬最高的CEO和高管名单，苹果CEO蒂姆&midd
最新公开的一封电子邮件显示，为了将亚马逊Prime Video视频应用引入到App Store中，苹果公司向亚马逊提供了一种低费率收入分成模式，此举与苹果承诺的对所有应用和开发商一视同仁的做法相矛盾。
2019 年 11 月，苹果公司承诺在几年内通过一系列举措投入 25 亿美元，以应对加州的住房危机，其中包括：与加州政府合作设立 10 亿美元的经济适用房投资基金。
苹果在官方上线Apple夏令营居家版，受此次疫情的影响，往年以Today at Apple形式在线下呈现的夏令营活动也被挪至线上进行，从今天起开始注册，为8-12岁的孩子提供免费、有趣的暑期数字化课程。Apple夏令营是一项年度暑假项目，旨在教授孩子对苹果产品的创意和技术技能，今年已经是该项目的第18年。今年的Apple夏令营居家版是一个免费的全数字化创意项目，适合8-12岁的孩子按自己的节奏在家?
苹果公司在美国推出了一种新的单张礼品卡，可用于购买苹果的所有产品。可以在App Store和其他在线服务中使用，也可以用它在Apple Store购买产品和配件。此前，苹果礼品卡有两种不同的使用方式：iTunes卡可用于App Store、iTunes Store和iCloud存储的购买;Apple Store礼品卡专门用于在苹果的在线和实体零售店购买商品。
据外媒报道，针对反垄断调查，苹果公司委托分析公司进行了一项研究，并于 7 月 22 日提出了一些理由来为App Store辩护。研究发现，其App Store应用商店的商业行为与谷歌play应用商店、亚马逊App Store应用商店等数字平台基本一致，收取的佣金费率一般都在30%左右。
而在昨日有多位知情人士称，除了微软，苹果公司也对收购短视频应用TikTok表示出了浓厚的兴趣。分析人士称，考虑到TikTok是一个跨平台的应用程序，再加上潜在的其他问题，这对苹果来说将是一笔非同寻常的交易。
自从苹果8推出无线充电功能的手机以来，目前各大手机厂商也已经纷纷推出无线充电功能的手机，各大无线充电产商同样也推出了很多支持无线充电的无线充电器与无线充电宝。苹果手机在选择无线充的时候记得选支持PD快充的，因为苹果手机就是支持PD快充协议的，今天我们就来聊聊苹果官方推荐的无线充电器！1、Nank南卡无线充电宝POW2南卡无线充电宝POW2是最近超火的苹果无线充电宝了，为改变传统充电宝厚、重、大、丑、以及充电慢的形象
8 月 6 日，拼多多开启了百亿补贴节，活动一直持续到 8 月 8 日，里面的物品可以说都是以超低折扣在促销了，全类目不限量，将在日常补贴基础上加码..
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著作权法修正案草案8月8日提请全国人大常委会会议第二次审议。草案二审稿完善了作品的定义和类型，删去了不得滥用权利影响作品正常传播及法律责..
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【TechWeb】 8 月 8 日消息，猫眼娱乐对外发布公告称，预计 2020 年上半年收入约2-2. 3 亿元，净亏损约3.9-4. 4 亿元。而 19 年同期收入约为19. 8..
8 月 8 日消息，《王者荣耀》官方宣布，王者荣耀首部官方动画番剧正式启动，由王者荣耀、企鹅影视出品，将在腾讯视频播出。官方还晒出了首张动态..
2020 年 8 月 1 日，TikTok在美业务将被出售的消息传出，而两年前的这一天，Musical.ly正式改名TikTok。整整 2 年，TikTok的命运发生了翻天覆地的..
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2020 年 8 月 4 日，全球首位图灵奖女性得主法兰·艾伦（Frances E. Allen）在她 88 岁的生日这一天去世。作为编译程序组织和优化算法的先行者，她..