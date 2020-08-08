苹果CEO库克：将为贝鲁特救灾提供捐款

7月31日消息，据国外媒体报道，在6月22日开幕的全球开发者大会（WWDC）上，苹果公布了基于ARM架构的自研Mac处理器计划，并宣布首款基于自研处理器的Mac，计划在今年年底开始出货，并在未来的两年完成过渡。由于目前能够对外出售PC处理器的厂商并不多，苹果是否会将自研Mac处理器出售给其他厂商也就备受关注，但在当地时间周四，苹果CEO库克，已明确表示是为自家的产品，不是为了其他公司。库克是在周四的苹果2020财年?