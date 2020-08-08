贝壳更新招股书 将IPO发行价格区间设定为17-19美元

成功的路上,注定是孤独的。贝壳找房就是在快速崛起通往成功的路上,一直孤独着。从成立之初,贝壳找房就伴随种种质疑,与同行的竞争摩擦更是多次登上热搜。贝壳找房成立初,就以颠覆者的角色进入行业,用了很多超常规的手段,整个行业的节奏被打乱。有的把贝壳找房视为合作伙伴,有的把贝壳找房视为对手,甚至有的经纪公司还组织起了反壳联盟,抨击贝壳找房垄断市场,打压贝壳找房。实际上,这种所谓的反壳联盟并没有实体,仅仅是抱团在一起喊?