贝壳更新招股书 将IPO发行价格区间设定为17-19美元

今日，贝壳向美国证券交易委员会提交更新后的招股书。招股书显示，贝壳IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)17- 19 美元，预计将发行1.06 亿股ADS。
北京时间7月24日晚，贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件，股票代码为BEKE。贝壳集团此次IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。招股书显示，贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。2019年贝壳集团房产及租赁交易总额（GTV）达2.1万亿。就交易额和交易量来看，贝壳集团是国内最大的居住服务平台，是国内居住服务平台第一股。上一家在美国上市筹集超10亿美元的中国公司是腾讯音乐娱乐集团，
昨日晚间，贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件，股票代码为BEKE，计划募集 10 亿美元。而上一家在美国上市筹集超 10 亿美元的中国公司是腾讯音乐娱乐集团。
成功的路上,注定是孤独的。贝壳找房就是在快速崛起通往成功的路上,一直孤独着。从成立之初,贝壳找房就伴随种种质疑,与同行的竞争摩擦更是多次登上热搜。贝壳找房成立初,就以颠覆者的角色进入行业,用了很多超常规的手段,整个行业的节奏被打乱。有的把贝壳找房视为合作伙伴,有的把贝壳找房视为对手,甚至有的经纪公司还组织起了反壳联盟,抨击贝壳找房垄断市场,打压贝壳找房。实际上,这种所谓的反壳联盟并没有实体,仅仅是抱团在一起喊?
7月24日，贝壳向美国证券交易委员会公开递交招股书，拟在纽交所上市，股票代码“BEKE”。贝壳将成为中国居住服务平台第一股。2019年贝壳达成21280亿人民币GTV，营收460亿人民币，同比涨60.6%。
贝壳象母婴店作为母婴店的知名品牌,在市场上获得高速发展,贝壳象进口母婴连锁短短三年时间,开店近500家,到底在政策上好在哪里,今天小编就给宝妈做一个总结。
近日，房产交易和服务平台—贝壳找房向美国SEC递交招股书，股票代码为:“BEKE”，准备在纽交所上市。若此次贝壳找房上市成功，将成为中国居住服务平台第一股。贝壳找房上市之日，董事长左晖在致投资人公开信中说，贝壳找房是拥有 18 年以上历史的房地产经纪品牌“链家”、以及拥有 2 年历史的线上+线下房产交易及服务综合平台“贝壳”，结合而成的一家机构。凭借多年的行业经验，我们深知，中国的房屋交易和服务业仍处于‘前工业时
8 月 8 日，贝壳向美国证券交易委员会提交更新后的招股书。招股书显示，贝壳IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票（ADS）17- 19 美元，预计将发行1.06 亿股ADS。根据最新招股书，老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO，其中，腾讯公布至少认购价值 2 亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值 1 亿美金的ADS。
7月17日消息，近日，贝壳找房与腾讯再度达成合作，为腾讯系QQ浏览器、看点快报、QQ看点等多款信息流产品提供独家房产信息和服务内容。据悉，这是继入驻微信钱包第三方服务推荐之后，贝壳与腾讯系核心产品的又一次深入合作。目前，用户打开QQ浏览器、看点快报，即可看到其顶部标签栏的“房产频道”内容页首屏新增了新房、二手房、租房以及海外等4个房产服务入口，点击相应服务即可跳转贝壳找房提供的相关服务首页，满足
贝壳集团7月24日正式向美国证券交易委员会提交IPO申请文件，拟赴纽交所挂牌上市，代码为“BEKE”，承销商为高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通。2019 年贝壳集团房产及租赁交易总额(GTV)达到2. 1 万亿，营收 460 亿元。
今日，针对“水滴考虑以 40 亿美元的估值IPO”一事，水滴公司回应称，目前并没有明确的IPO计划。
有消息称，医疗保险公司水滴筹正在筹备IPO事宜，寻求以 40 亿美元的估值IPO。对此，水滴公司回应：目前我们并没有明确的IPO计划，但公司会保持探索资本市场各种可能性。
甘源食品IPO背后，站着两家知名投资机构——红杉中国和基石资本。其中，红杉中国在 2015 年A轮即投资了甘源食品，为其第一大机构投资人。 2018 年，基石资本也入股甘源食品。可以预见，在VC/PE机构的推动下，中国消费品行业即将迎来一波上市潮。
8月7日消息，昨日晚间，优客工场发布公告称，鉴于当前的资本市场状况，公司正在考虑其他替代方案，并决定目前不进行拟发行的证券的发售和出售。优客工场方面暂时没有提及其他可以替代的方案具体是什么。不过，7月7日，优客工场通过上市公司Orisun Acquisition Corp（以下简称“Orisun”）发公告称，双方已经达成合并协议。并购结束后，双方有望以新的股票代码在纳斯达克上市流通，同时优客工场当前的管理团队会继续运?
2020，科创板IPO成了新的焦点。前有金山办公，后有中芯国际，最近又有巨头京东数科、蚂蚁金服，不可谓阵容不豪华，而如今这个上市名单或许还能再添一位：百度网盘。
2019 年，蚂蚁集团实现营业收入 1200 亿元人民币，净利润为 170 亿元人民币。目前，官方尚未就最终估值对市场明确表态，但市场猜测蚂蚁集团寻求至少 2000 亿美元(约1. 4 万亿元人民币)的IPO估值。可谓二级市场的新晋“巨无霸”。
"性感神话"维密天使宣布破产，内衣第一股都市丽人关店千家，安莉芬 2019 年业绩大幅下滑，汇洁股份陷入滞涨……越来越多的迹象表明，靠女人赚钱的内衣行业正在遭遇寒冬。
7 月10日，理想汽车向美国证监会提交IPO文件，准备冲刺纳斯达克上市，证券代码为“LI”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面，老虎证券作为新兴科技投行，与高盛等一起位列此次理想汽车的IPO承销商。 理想汽车在招股书中称，其是中国新能源汽车市场的创新者，将重点放在售价在 15 万元人民币(约2. 1 万美元)至 50 万元人民币(约 7 万美元)的SUV领域。理想汽车表示，此次上市募得资金主要将用于研究?
根据证监会官方消息，该机构同意按法定程序允许6家企业创业板IPO注册，分别为江苏海晨物流股份有限公司、天津捷强动力装备股份有限公司、广东蒙泰高新纤维股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司。
据文件显示，理想汽车(LI.O)美股IPO定价11. 5 美元/ADS，高出定价指导区间。
7月11日,理想汽车向美国SEC递交招股书,冲刺美国纳斯达克,其股票代码确定为LI”。而这也被看作是继特斯拉、蔚来之后,又一家造车新势力即将登陆美股市场。值得注意的是,不少美股投资者已经将理想汽车视为今年美股打新中不容错过的中概股,跃跃欲试。富途开启预约认购通道,投资者可通过富途参与理想汽车新股认购。新能源明星股涨势强劲市场对理想汽车的关注,一方面源自新能源汽车行业 “前辈”们近来高歌猛进的走势表现和市场对新能源?
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