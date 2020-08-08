小鹏汽车赴美上市，招股书披露今年上半年亏损1.13亿美元

美国当地时间8月7日，国内新能源汽车品牌小鹏汽车正式提交了IPO招股书，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为 1 亿美元，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。

在招股书中显示，小鹏汽车2019 年收入为23. 2 亿人民币，较 2018 年增长逾 238 倍。小鹏汽车 2019 年研发投入为20. 7 亿，全年净亏损36. 9 亿。2020年上半年，小鹏汽车营收9.9亿元，净亏损6.96亿元。

在销量数据方面，小鹏汽车于 2018 年 11 月开始生产的G3电动SUV，截至 2020 年 7 月 31 日，已经向客户交付了18741 辆;另一款电动轿跑P7，于 2020 年 5 月开始交付，截至 2020 年 7 月 31 日，已经向客户交付 1966 辆，其中 7 月单月销量猛增至 1641 辆。招股书还显示，小鹏汽车计划在2021年继续推出另一款电动汽车产品。

在门店及生产制造方面，小鹏汽车在全国范围内一共有147 家体验店，覆盖全国 52 个主要城市。小鹏汽车与海马汽车合作生产G3， 海马在河南郑州的工厂有超过 30 年的汽车制造经验。此外，还在广东肇庆建立了自己的工厂。海马工厂和肇庆工厂的年生产能力分别高达 15 万台和 10 万台。